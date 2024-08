Indie ponechala Rusko bez nerezové oceli: Dodávky se propadly trojnásobně

28. 8. 2024

Ruské podniky čelí prudkému snížení dodávek nerezové oceli od jednoho z klíčových dodavatelů - Indie. Ruské podniky čelí prudkému snížení dodávek nerezové oceli od jednoho z klíčových dodavatelů - Indie.

V prvním pololetí bylo do Ruské federace dovezeno 20 tisíc tun indické nerezové oceli, což je třikrát méně než ve stejném období o rok dříve.

V loňském roce Indie zajišťovala 20 % dovozu nerezové oceli do Ruska, což činilo 486 tisíc tun. V Rusku neexistuje domácí výroba nerezové oceli ve srovnatelných objemech a závislost na dovozu dosahuje 70-80 %.

Tento materiál se používá ve strojírenství, výrobě domácích spotřebičů, elektrických zařízení, potrubí pro ropný a plynárenský průmysl a petrochemii, jakož i pro potřeby vojensko-průmyslového komplexu.

Hlavním důvodem kolapsu dodávek nerezové oceli z Indie byly problémy v Rudém moři, kde Húsiové útočí na kontejnerové lodě. V důsledku toho se dramaticky prodloužila doba přepravy a náklady na nákladní dopravu prudce vzrostly - v průměru o 100 % a u některých tras o 300 %.

Kromě Indie dodává nerezovou ocel do Ruska Čína (více než polovina objemu), Indonésie (6,5 %) a Turecko (2 %). Ruská vláda si dala za úkol výrazně snížit závislost na dovozu nerezové oceli. Podle strategie rozvoje metalurgického průmyslu by země měla do roku 2030 pokrýt až 85 % své potřeby nerezové oceli vlastními závody. Největší závod s kapacitou 500 tisíc tun ročně ve Volgogradské oblasti plánuje postavit společnost Nornikel. Jeho spuštění je naplánováno na rok 2026.

Zdroj v ruštině: ZDE

