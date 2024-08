Proč liberální sionisté jásají, když Harrisová kopíruje Bidena ohledně Gazy?

29. 8. 2024

čas čtení 5 minut

Několik hodin poté, co americká viceprezidentka Kamala Harrisová přednesla svůj projev na Národním sjezdu Demokratické strany, zajásal předseda „proizraelské a mírové“ organizace J Street v nadšeném e-mailu svým příznivcům. „Wow,“ napsal Jeremy Ben-Ami. „To byl ale týden! Jelikož členové J Street odjíždějí z Národního sjezdu Demokratické strany nadšení, je jasné, že máme větší vliv než kdykoli předtím.“ Dodal, že „ poznámky viceprezidentky o Izraeli a Palestině byly snad nejjasnějším vyjádřením hodnot J Street ze strany prezidentského kandidáta“. “Jaké jsou však tyto hodnoty a jak se vztahují k dění v Gaze?” ptá se Abba Solomon.

Když Harrisová diskutovala o Gaze, její projev při přijetí na DNC začal evokací „práce na příměří“ válčení v Gaze, které financuje Amerika: „Prezident Biden a já pracujeme nepřetržitě, protože nyní je čas uzavřít dohodu o rukojmích a dohodu o příměří.“

Ponecháme-li stranou styl, to, co Harrisová ve svém projevu artikulovala o Izraeli a Palestině, se nijak nelišilo od toho, co od loňského podzimu říká a dělá prezident Joe Biden, zatímco umožňuje vyvražďování palestinských civilistů.

Pak přišel „železný“ slib věčné podpory Izraele, v tomto případě odůvodněný vpádem Hamásu ze 7. října: „A dovolte mi, abych se vyjádřila jasně. Vždy budu hájit právo Izraele na obranu a garantuji, aby se Izrael mohl bránit...“.

Klíčem ke zmínce o Gaze v jejím projevu je v americkém politickém diskurzu obvyklé odmítnutí připsat masakr USA nebo jejich izraelskému partnerovi. Místo toho zazněla zmínka o tom, „co se stalo“ - evokující oběti bez viktimizátorů - tímto způsobem: „To, co se stalo v Gaze za posledních deset měsíců, je zničující. Tolik nevinných životů bylo ztraceno. Zoufalí, hladoví lidé, kteří stále znovu a znovu utíkají do bezpečí. Rozsah utrpení je srdcervoucí.“

Poté, co Harrisová přislíbila bezpodmínečnou podporu izraelské armádě, vyjádřila smutek - jako by tyto hrůzy způsobila přírodní síla, nikoli vojenské síly, kterým vláda USA poskytuje zásadní a nezbytnou podporu.

Odhlédneme-li od stylu, to, co Harrisová ve svém projevu artikulovala o Izraeli a Palestině, se nijak nelišilo od toho, co od loňského podzimu říká a dělá prezident Joe Biden, zatímco umožňuje vyvražďování palestinských civilistů. Vehementní nadšení ze strany J Street, možná nejvýznamnější liberální sionistické organizace v USA, je poučné.

Harrisová pečlivě vynechala jakoukoli zmínku o jediném způsobu, jak by americká vláda mohla skutečně ukončit utrpení v Gaze, které označila za „srdcervoucí“ - o zbrojním embargu, které by zastavilo obrovské dodávky ze Spojených států, jež poskytují izraelské armádě zbraně a munici, s jejichž pomocí pokračuje v masakrování palestinských obyvatel všeho věku.

Její projev je v souladu s novou platformou národní strany- kterou „J Street pomáhala utvářet“, napsal hrdě Ben-Ami. Plné potvrzení Bidenovy politiky vůči masakru v Gaze však nemělo být žádným důvodem k oslavě.

„Pro mě jako palestinskou Američanku, která byla zvolena za demokraty do Sněmovny reprezentantů státu Colorado, bylo skličující být svědkem toho, jak Biden usnadňuje a podporuje brutální válku Izraele proti Gaze za miliardy dolarů" napsala během sjezdu Iman Jodeh. Harrisová „prohlásila, že zbrojní embargo - po kterém volaly organizace na ochranu lidských práv - je mimo hru, ale že podporuje příměří“. Nicméně „aby bylo skutečně dosaženo příměří a zabráněno regionálnímu konfliktu, musí USA zastavit dodávky zbraní, které konflikt podněcují“.

Pro vedení J Street je současná politika USA trefou do černého. „Nemohu být pyšnější na viceprezidentku Harrisovou za její výroky o Izraeli/Palestině - a na reakci demokratů,"napsal Ben-Ami na Twitteru po přerušení sjezdu. „Tohle v roce 2024 znamená být proizraelský, mírový a prodemokratický.“

Na sjezdu promluvili rodiče rukojmího, kterého od 7. října drží Hamás. Žádný palestinský Američan však nesměl nic říci. V podstatě se pódium sjezdu stalo místem apartheidu, který odráželrealitu izraelského systému apartheidu. (Ve svém e-mailu Ben-Ami zádumčivě poznamenal, že tato příležitost byla promarněna: ): „Hostit vůbec prvního palestinského řečníka na celostátním sjezdu by byl silný způsob, jak zdůraznit společný cíl okamžitého příměří a dohody o rukojmích a soucit, který Demokratická strana cítí k Palestincům i Izraelcům.“)

J Street je odhodlána přispět k tomu, aby liberální sionismus nezpochybňoval „železnou“ oddanost USA židovské nacionalistické kontrole v Palestině. Organizace touží vymezit hranice přijatelné kritiky izraelské vládní politiky ze strany establishmentu Demokratické strany - ponechat stranou úvahy o lidských právech jako druhořadé vůči mantře o „právu Izraele na existenci“ (Zda měla Jihoafrická republika právo na existenci, není předmětem diskuse).

J Street představuje neudržitelný liberální americký sionismus, který lpí na představě demokratického a humánního „židovského státu“. Washingtonští funkcionáři slibují, že budou pokračovat v dodávkách zbraní pro tento fantazijní židovský stát - bez jakékoli vazby na skutečný Izrael, který nyní páchá bezohlednou genocidu.

Celý článek v angličtině ZDE

0