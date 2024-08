Úsměvy profesora Lhalíka

30. 8. 2024 / Petr Haraším

(Nepřesné poznámky z přesného rozhovoru s nejmenovaným neznámým premiérem známé země) … jiné škaredé strany nemají regionální témata, proto straší migrací a fialovou chudobou, pravil vážně profesor Lhalík a vyrazil na regionální volební kampaň ODS. Neopomněl dodat s lišáckým úsměvem, že v krajích, kde vládne ODS, vládne ODS na jedničku a občané tamní jsou velice spokojení. Mají totiž takové výhody, které jinde nemají, jako je fungující zdravotnictví, všeobecné školství a kupodivu i dopravu. A pokud o tyto výhody nechtějí přijít, musí každý volič zodpovědně volit. Volebním průzkumům profesor Lhalík zásadně nevěří, přičemž vůbec netuší, proč má jeho vláda jen ta dvě procenta opravdové podpory, copak ti voliči jsou úplně blbí? Vládneme nejlépe a občané se mají zde.





O nové pravicové straně profesor nic neví, neslyšel o ní vůbec nic, a ten podělaný Kalousek je stejně mimo a jen kritizuje profesorovy světové úspěchy. On, profesor Lhalík, za doby jeho osvíceného vedení takových středopravicových Kalousků rozšlápl nepočítaně. Já, já a já jsme sjednotili pravici do svatého boje proti neexistující české levici a vidím mnohá další slavná vítězství.

Profesor Lhalík je velice spravedlivý státník. Když vší silou pravicových hodnot v ziskové inflaci majetným naložil, co se do nich vlezlo, musí i nemajetným naložit, co snesou. A naložil, jak řekl, bohatým peníze, chudým chudobu s dovětkem, že trpět musí všichni stejně.

Státní zaměstnanci, ty státní vyžírky, které žijí nad poměry s podprůměrným platem, si zaslouží od strany a vlády trest. Za trest, že jich je tak moc, mohou směle do lesa, pod most či na skládku a tam si počkat na zvýšení platů prostřednictvím vyhazovů kolegů bez udání důvodů, protože přidat můžeme jen někomu zde. Chápající profesor Lhalík uvědoměle vnímá, že plat 20 tisíc plně saturuje fialovou drahotu, a proto přeci pro státní zaměstnance zařídil dávky státní sociální pomoci v nouzi.

Poté se moudrý politik zamotal sám do sebe, když se zase jednou pokoušel všem vysvětlit něco, čemu všichni rozumí, a on jediný ne. Neúspěšně se pustil do tarifní mazanosti u státních zaměstnanců a jaké nepřístojnosti to působí na poli pracovní odvahy. Nejsem si jist, zda ho už rádce Křeček z klubka tarifů státních zaměstnanců dostatečně rozmotal.

Zamotaný, nerozmotaný či smotaný, dodal si před kamerami kuráže profesor Lhalík a rozjel to na plné kule. Platy rostou a platy rostly i v době, kdy nerostly, ale klesaly, ač vlastně díky nám rostly, zvolal již notně projevem podroušený Lhalík. A učitelům také rostou, dodal nadšeně profesor, leč přistihnut sám sebou sebe u nehorázné lži již nedodal, co těm učitelům tedy roste a kde zde. Jak bych vám to, pokračuje profesor, vysvětlil. To, že neroste objem mzdových prostředků, neznamená, že nemohou růst zaměstnancům platy, které dostávají. No, ještě, že jim nerostou platy, které nedostávají. I když, to není špatný nápad. Tady vám rostou platy, milí státní zaměstnanci, ale vy je nedostanete a stát ještě vydělá. To je boží, to je nápad, můj nápad, radostně volá profesor Lhalík zmateně běhaje kolem štěstím plačících ministrů. Křéčéék!

A profesor Lhalík je na vlně. Z(rr)edukovali jsme státní úředníky o 11 tisíc kusů, zaryčel se zvučným errr prrofesorr Lhalík, až se okna rrozdrrnčela. Rrredukovat se nám daří, že se nám to daří, daří se nám to? Křéčéék!

A co školství. Objevily se totiž nehezké zprávy. Rozpočet přesně dle hrdinů socialistické práce opavský elektroinstalatér skryl pře dotěrnou havětí zvanou někdy také veřejnost, která nás volí. Rozšafný profesor bujaře sdělil, že je vše velice transparentní a smál se jako smyslu zbavený. Křeček a transparentnost státního rozpočtu (jen pro otrlé) zde.

Zajistili jsme transparentnost tím, že jsme jednání o rozpočtu pečlivě ukryli před odborníky, opozicí a veřejností. Komunisté nevěřícně koukají, jakého to mají v profesoru Lhalíkovi nadaného žáka. My pracujeme jen s reálnými čísly na základě půl roku starých makroekonomických prognóz a rozpočet sestavujeme, kdy mÁÁÁme, nahradil profesor ryčné err dlouhým vyzpívaným á. Následně se Lhalík pustil na nejistou půdu, kdy odborně vyjmenoval, jaká reálná data mají, aby zjistil, že reálného na nich není zhola nic. Rychle se snažil situaci zachránit výrokem: „Mimochodem skvělá zpráva, příštím rokem poroste ekonomika“. A ještě jednou rychle dodal, že možná poroste přísahaje na hlavu Stanjurovu. A je to fakt jisté, dopadá na Lhalíka další tvrdá otázka? Vždyť vám ekonomika nijak zatím neroste kvůli zpackané spotřebě. Profesor Lhalík nenechaje se natlačit před vlastní bránu, zavětřil šanci na zteč a zaržál jako divý oř propagandy. Lidé nám věří a uvěří. Zvládli jsme inflaci, zvládli i krize, ceny klesají a oni musí utrácet, musí věřit nám a naší pravicové ekonomice. Leč podle zlých zvěstí jdeme naopak do třetí recese, a bohužel se nenašel nikdo odvážný, kdo by se profesoru alespoň náznakem zmínil zde. Křéčéék!

Věří nám věří ratingové agentury, spustil profesor, takže musí věřit i lidé. Věří nám investoři. V OVM minulou neděli i Dvojitý Karel nemilosrdně knokautoval pravicovou ekonomickou modlu ekonoma Marka, který místo odpovědi ohledně dat a čísel jen žbluňkal a kuňkal.

Zpět ke školství. Není pravda, že bude kráceno? Je to lživá informace. Je, jé, jé to zcela lživé. Vzdělání je naší vrcholnou prioritou lže opětovně beze studu profesor Lhalík. Navýšili jsme kapitolu o 35 miliard proti roku 2021. To nejsou malé částky chichotá se Lhalík. A příští rok tam něco přihodíme, což nelze považovat za stagnaci, chicht, chicht, pokračuje v chichotu profesor. Lži vyvráceny, realita zde.

Co je priorita rozpočtu? Profesor už volá. Zachovat dobré hospodaření a nezadlužovat se víc, než je nutné. Což dle Lhalíka znamená tři roky recese a zadlužení nejrychlejší a nejvyšší v historii Česka. Křéčéék!

Rozpočet musí být prorůstový, investovat a neprojídat, jal se opět vysvětlovat ekonomicky nadaný politolog. Bereme si hypotéky na investice, abychom neprožrali peníze na dovolené, hřímá shůry moudra zlé nárokové společnosti. Půjčujeme si, ale neprojídáme, jako třeba tady zde. Křéčéék!

A co ono šetření zde, zde? Profesor Lhalík veřejně nasliboval, vláda odkývala všemi hlavami ministryně a ministrů, že ušetřeno má býti a i bude 70 mld ročně. Jak profesor Lhalík přislíbil, tak profesor Lhalík i vysvětlil. Pozor, gong, dramatická hudba, profesor Lhalík odhaluje vše. No, ono se to celkově docela daří. Musíte na to politicky. My jsme museli překonat strašné obtíže. Krize, investice, no, kdo udělal více? A my jsme ty „deficite za naší vlády snížíme“ skoro o 200 mld, a to fakt není špatné. Ale kde je těch ušetřených 70 mld! Ne, ne a ne, celou dobu říkáme, že jsme chtěli dosáhnout na Maastricht, a to plníme, ryčné err a dlouhé á je nahrazeno dlouhým ryčným pl ve slově plníme, aby byla odvedena pozornost. Kde je těch ušetřených 70 mld! Ano přesně, a to také plně plníme. Nechci se přít o čísla, ale těch 70 mld plníme. Musíte vidět, já vám to vysvětlím, slíbili jsme 70 mld, ušetřili 21 mld, co na tom stále nechcete pochopit? Mi to naprosto sedí, buší do stolu profesor Lhalík. Křéčéék!

Nikdo nám nemůže říct, že nekonsolidujeme, když konsolidujeme jako nikdo jiný, kdo nemá odvahu konsolidovat. A profesor Lhalík začne jako paní Bohdalová ve filmu Světáci dokola opakovat. Nikoli však: „víte, že Marie Sklodowská Kiri“, ale: „víte, že ratingové agentury“.

A znovu, kde je ono slíbené snížení o 70 mld? Profesor Lhalík neváhá ani vteřinu a volá: „víte, že ratingové agentury chválí Marii Kiri“!

Víc jsem už nedal. Rozhovor vypnul a tiše plakal.

Vážně se obávám o osud naší republiky. Poslední dobou jsme neměli štěstí na premiéry. To fakt můžu říct. Jedině sociální demokrat Sobotka byl zářnou výjimkou, poněvadž předtím pravicová ostuda Nečas, po něm pravicový populista Babiš a po něm pravicový konzervativec a fabulátor první třídy Fiala jsou jen hrůzným mementem vlády české pravice.

Čekal jsem mediální rozbor tohoto rozhovoru premiéra a nelichotivý výčet vyřčených nepravd a záměrných lží. Čekal jsem marně, nikde nic, nezájem. Pouze web ODS pochválil svého premiéra a pouze na sociálních sítích oslavné příspěvky od trollí fialové úderky. A to je zatraceně málo.

Rozhovor na CNN Prima zde

Haraším Petr Orlau

Komentář k jednomu rozhovoru, který sice neproběhl přesně tak, ale většinou ano

