Rusko se při obřím raketovém útoku a útoku dronem na Ukrajinu zaměřilo na energetický sektor

27. 8. 2024

Útok 127 raket a 109 dronů je „jedním z největších“ z celé války, říká Zelenskyj, způsobuje výpadky elektřiny a vody





Obrovský raketový a dronový útok, který Rusko podniklo na ukrajinském území, si vyžádal nejméně pět mrtvých, uvedli představitelé.



V důsledku úderů, jejichž cílem byla především civilní energetická infrastruktura, byly v mnoha částech země včetně některých čtvrtí hlavního města Kyjeva hlášeny výpadky elektřiny a vody.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve videoposelství na Telegramu označil útok v pondělí brzy ráno za „jeden z největších kombinovaných úderů“ na Ukrajinu v průběhu války.



Velitel ukrajinského letectva Mykola Oleščuk uvedl, že Rusko odpálilo 127 raket, z nichž 102 bylo zachyceno. Dodal, že ruské síly rovněž vypustily 109 bezpilotních letounů.



V centru Kyjeva byla protivzdušná obrana slyšet během ranní dopravní špičky, což přinutilo mnoho lidí ukrýt se ve stanicích metra. Ve městě Luck na západě země byl poškozen obytný blok a v pěti oblastech byly hlášeny oběti na životech.



Premiér Denys Šmyhal uvedl, že při úderech utrpělo škody 15 regionů, a Zelenskyj řekl, že energetický sektor utrpěl „velké škody“.



Vysoký ukrajinský představitel uvedl, že Rusko se zaměřilo také na vodní elektrárnu v Kyjevské oblasti. „Dnešní ruský útok ... byl zaměřen na civilní infrastrukturu Ukrajiny, včetně kyjevské vodní elektrárny,“ uvedl na X první náměstek ukrajinského ministra zahraničí Andrij Sybiha.



Ruské ministerstvo obrany ve svém prohlášení uvedlo, že provedlo „masivní úder přesně naváděnými zbraněmi na zařízení kritické energetické infrastruktury“.



Moskva se na tuto infrastrukturu zaměřuje již několik měsíců, což vede k výpadkům proudu, přídělovým systémům a obavám z nedostatku energie v nadcházející zimě.



Zelenskyj na útok reagoval opakovanou výzvou západním spojencům, aby Kyjevu poskytli větší podporu formou protivzdušné obrany a zrušili omezení pro použití západních zbraní k úderům hluboko na ruské území.



„Mohli bychom udělat mnohem více pro ochranu životů, kdyby letectvo našich evropských sousedů spolupracovalo s našimi F-16 a společně s naší protivzdušnou obranou,“ řekl.



Překvapivý vpád Kyjeva do ruské Kurské oblasti v posledních týdnech změnil náladu a dynamiku konfliktu, ačkoli zůstává nejasné, jaký je dlouhodobý plán Kyjeva s oblastí ruského území, kterou kontroluje.



Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov novinářům řekl, že Rusko na vpád „přiměřeně zareaguje“. Zároveň odmítl množící se řeči o tom, že by v blízké budoucnosti mohlo dojít k nějaké formě jednání mezi Moskvou a Kyjevem.



„V médiích se objevuje mnoho zpráv o různých kontaktech a ne všechny jsou správné...“ řekl Peskov. „Téma jednání v tuto chvíli do značné míry ztratilo na aktuálnosti.“



Ukrajina zůstává v defenzivě na východě země, kde Moskva rychle postupuje směrem ke strategicky důležitému městu Pokrovsk. Po setkání se svými vyššími veliteli v pondělí večer Zelenskyj oznámil, že nařídil „další posílení“ obrany ve směru na Pokrovsk.



Ukrajina pokračuje v nasazování bezpilotních letounů dlouhého doletu k úderům na vojenská zařízení a ropné rafinerie na území Ruska. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že jeho systémy protivzdušné obrany zničily devět dronů nad jižní Saratovskou oblastí, která leží 900 km od hranic s Ukrajinou.



Ukrajina významně investovala do technologie dronů a vyvinula pokročilé útočné drony schopné létat na velké vzdálenosti a zasahovat cíle hluboko na ruském území.





V sobotu Zelenskyj vyzdvihl nově vyvinutý ukrajinský raketový dron Palianycja, který je podle něj určen k úderům na ruská vojenská letiště a „ničení útočného potenciálu nepřítele“.







Podrobnosti v angličtině ZDE

