Ukrajina se chystá zbraněmi dlouhého doletu udeřit hluboko do Ruska. Bez svolení Západu

28. 8. 2024

čas čtení 2 minuty

Ukrajina udeří hluboko v Rusku střelami dlouhého doletu vlastní výroby "Paljanicja". Ukrajina udeří hluboko v Rusku střelami dlouhého doletu vlastní výroby "Paljanicja".

"Ukrajina připravuje své reakce. Zbraně vlastní výroby," komentoval ministr obrany Ukrajiny Rustem Umerov další masivní ruský raketový útok na ukrajinskou civilní infrastrukturu, ke kterému došlo 26. srpna.

Prezident Volodymyr Zelenskyj 24. srpna oznámil úspěšné odpálení nové střely dlouhého doletu. Druhý den zveřejnil na sociální síti X video, které ukazuje, jak střela vypadá.

"Za dva a půl roku totální války Rusko vypálilo na Ukrajinu asi 10 tisíc raket různých typů a více než 33 tisíc KABů (leteckých bomb - KD). Útoky na naše města je možné zastavit údery na nosiče těchto zbraní – ruská letadla na vojenských letištích," napsal Zelenskyj v publikaci. Hlava státu poznamenala, že den předtím došlo k prvnímu úspěšnému bojovému použití Paljanicjy, vyvinuté vlastními silami k "zničení útočného potenciálu nepřítele". Prezident také slíbil, že bude více bezpilotních střel, protože "existuje více našich útočných dronů dlouhého doletu, jejichž výsledky vidíme téměř denně".

Z videa zveřejněného Zelenským vyplývá, že rozsah použití "Paljanicjy" je až 700 kilometrů. Video ukazovalo mapu s různými ruskými letišti umístěnými v zóně zasažení střelou, včetně letecké základny Savaslejka v oblasti Nižnij Novgorod.

Arzenál ozbrojených sil Ukrajiny zahrnuje rakety dlouhého doletu západní výroby, ale možnost jejich použití hluboko v Rusku je omezená, což ukrajinské armádě neumožňuje zničit klíčová zařízení ruské armády, včetně letišť.

Dne 12. srpna Volodymyr Zelenskyj na pozadí ofenzivy ozbrojených sil Ukrajiny v Kurské oblasti nařídil získat od Západu povolení k použití zbraní dlouhého doletu k úderu na ruské území. Příslušné žádosti byly zaslány zejména do Washingtonu a Londýna, ale neobdržely žádnou kladnou odpověď.

25. srpna The Guardian s odvoláním na vysoké ukrajinské představitele uvedl, že Ukrajina chce od Spojeného království povolení použít rakety dlouhého doletu Storm Shadow k úderům na Moskvu a Petrohrad, protože by to mohlo donutit Kreml vyjednávat o zastavení nepřátelských akcí.

Zdroj v angličtině: ZDE

