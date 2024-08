Ruská agrese na Ukrajině: Ukrajina sděluje, že v Kursku obsadila 100 osad a zajala téměř 600 ruských vojáků

27. 8. 2024

Nejvyšší ukrajinský generál Oleksandr Syrskij prohlásil, že jeho síly odrážejí ruský protiútok v Kurské oblasti

Ukrajina při vpádu do Kurska dobyla 100 osad a zajala téměř 600 ruských vojáků



Nejvyšší ukrajinský generál Oleksandr Syrskyi uvedl, že Ukrajina během své operace v Kurské oblasti zajala 594 ruských vojáků, a poprvé tak zveřejnil toto číslo.



Dodal, že Ukrajina během třítýdenního vpádu rovněž ovládla 100 osad. Moskevské jednotky se snažily v oblasti podniknout protiútok a obklíčit kyjevské síly, ale tyto pokusy byly odraženy, dodal.

Uvedl, že jedním z cílů kurské operace bylo odklonit ruské síly z jiných oblastí, především od Pokrovska a Kurašova. „Kurská operace odklonila značný počet jejích sil,“ uvedl s tím, že ruské jednotky byly odvedeny z jihu Ukrajiny. „K dnešnímu dni můžeme říci, že na kurskou frontu bylo vysláno asi 30 000 vojáků a toto číslo se zvyšuje.“



Ohledně Pokrovska, města těžby uhlí, které má strategickou vojenskou hodnotu jako dopravní uzel, na který Rusko v poslední době postupuje, Syrskij řekl, že se Rusko snaží narušit ukrajinské zásobovací linie na frontu. „Situace na pokrovské frontě je poměrně složitá... nepřítel využívá své převahy v personálu, zbraních a vojenské technice, aktivně využívá dělostřelectvo a letectvo,“ řekl.

Bílý dům odsoudil ruský raketový útok, při kterém byli zraněni novináři agentury Reuters a zahynul bezpečnostní poradce této tiskové agentury.



„O víkendu Rusko raketovým útokem zaútočilo na hotel na Ukrajině, přičemž zranilo několik novinářů a jednoho zabilo. Tento útok co nejdůrazněji odsuzujeme a vyjadřujeme agentuře Reuters hlubokou soustrast se ztrátou jednoho z nich,“ napsal mluvčí Rady Bílého domu pro národní bezpečnost Sean Savett.





Generál Oleksandr Syrskij, šéf ukrajinských ozbrojených sil, dnes uvedl, že ukrajinské jednotky kontrolují téměř 1 300 km2 ruské Kurské oblasti, informovala agentura Associated Press.



„Nepřítel přetahuje vojska z jiných směrů, čímž je oslabuje; Snaží se vytvořit obranný kruh kolem naší útočné skupiny vojsk a plánuje protiofenzivní akce,“ řekl Syrskij, když hovořil o situaci v Kurské oblasti.



Rafael Grossi, generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii, po dnešní návštěvě ruské jaderné elektrárny Kursk prohlásil, že existuje riziko „jaderného incidentu“, uvedla agentura Reuters.



Ukrajina otestovala první balistickou raketu domácí výroby



Volodymyr Zelenskyj v úterý na tiskové konferenci prozradil, že Ukrajina otestovala svou první balistickou raketu domácí výroby.



Uvedl také, že Ukrajina je schopna v letošním roce vyrobit 1,5-2 miliony bezpilotních letounů, ale v současné době na to nemá finanční prostředky.



V dalších komentářích, o nichž informovala agentura Reuters, uvedl, že válka s Ruskem nakonec skončí prostřednictvím dialogu, ale že Kyjev musí mít silnou pozici na summitu, který chce svolat v letošním roce, aby prosadil svou vizi míru.



Počet lidí zabitých při nočním ruském leteckém útoku na Ukrajinu je nyní podle agentury Reuters pět.



Dva lidé zahynuli při „likvidaci“ hotelu raketou v centrálním městě Kryvyj Rih, uvedli regionální představitelé. Tři lidé zemřeli při útoku dronu na jihovýchodní město Záporoží.



Samostatně bylo při útoku dronu na Ruskem kontrolované ukrajinské město Polohy, které se rovněž nachází v Záporožské oblasti, zabito dítě. Ruský představitel uvedl, že dítě bylo zabito a čtyři členové rodiny byli v úterý zraněni, informovala agentura Reuters.



Prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Ukrajina plánuje předložit plán, jak ukončit válku s Ruskem, demokratickým a republikánským kandidátům na prezidenta USA Kamale Harrisové a Donaldu Trumpovi, napsala agentura Reuters.



Kromě vpádu do ruské Kurské oblasti plán, jak dnes ukrajinský vůdce řekl na tiskové konferenci v Kyjevě, zahrnuje další kroky na diplomatické a ekonomické frontě. Plán podle svých slov představí také americkému prezidentovi Joe Bidenovi.



V blízkosti jaderné elektrárny v ruské Kurské oblasti se ozývají sirény.



Svědek oznámil, že slyšel sirény v blízkosti jaderné elektrárny v Kursku, ruském městě Kurčatov, informovala agentura Reuters.



Podle reportéra agentury Reuters se v úterý odpoledne krátce rozezněly sirény, což naznačovalo hrozbu raketového útoku.



Šéf jaderné agentury OSN Rafael Grossi je v současné době na inspekční cestě po elektrárně.



Minulý týden Mezinárodní agentura pro atomovou energii uvedla, že Rusko hlásilo úlomky z dronu, které se nacházely zhruba 100 metrů od skladu vyhořelého jaderného paliva v elektrárně, kde Ukrajina pokračuje v ofenzivě na ruské území.



Vztahy mezi Ruskem a Francií jsou po víkendovém zatčení šéfa Telegramu Pavla Durova v Paříži na „nejnižší“ úrovni, uvedl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, píše agentura Reuters.



Durov, miliardář ruského původu, který je údajně také držitelem pasů Francie a Spojených arabských emirátů, byl v sobotu ve Francii zatčen v rámci vyšetřování trestných činů souvisejících se snímky sexuálního zneužívání dětí, obchodováním s drogami a podvodnými transakcemi na platformě pro zasílání zpráv, uvedla francouzská prokuratura. Telegram byl hojně využíván oběma stranami ukrajinského konfliktu k šíření informací.



Lavrov rovněž obvinil Ukrajinu z vydírání Západu, když požaduje, aby jí mocnosti umožnily zasáhnout hluboko do Ruska. Lavrov také uvedl, že Rusko „upravuje“ svou doktrínu jaderných zbraní a že pro západní jaderné mocnosti je nebezpečné „zahrávat si s ohněm“.



Indický premiér Naréndra Módí řekl ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, že podporuje rychlé ukončení konfliktu na Ukrajině poté, co navštívil válkou zasaženou zemi, informuje agentura AFP.



Módí nalezl křehkou rovnováhu mezi udržováním historicky vřelých vztahů Indie s Ruskem a zároveň usilováním o užší bezpečnostní partnerství se západními zeměmi jako oporu proti regionálnímu rivalovi Číně.



Dillí se vyhnulo výslovnému odsouzení ruské invaze na Ukrajinu a místo toho vyzvalo obě strany k řešení sporů prostřednictvím dialogu.



V příspěvku na sociální síti X Módí uvedl, že si s Putinem „vyměnil názory na rusko-ukrajinský konflikt“ a podělil se o „své poznatky z nedávné návštěvy Ukrajiny“.



Módí, který nedávno rozzlobil Ukrajince tím, že se v Moskvě objal s Putinem, navštívil v pátek Kyjev a prezidentovi Volodymyru Zelenskému řekl, že „žádný problém by se neměl řešit na bojišti“.





Ruská bezpečnostní služba FSB uvedla, že zahájila trestní řízení proti dvěma zahraničním novinářům, kteří po ukrajinském vpádu nelegálně překročili ruskou hranici, aby podávali zprávy z Kurské oblasti, informovala agentura Reuters s odvoláním na ruskou tiskovou agenturu Interfax.



Interfax uvedl, že mezi novináři byli reportér německé televizní stanice Deutsche Welle a zpravodaj ukrajinského televizního kanálu 1+1.



FSB nyní zahájila trestní řízení proti nejméně sedmi zahraničním novinářům, kteří z Kurska podávali zprávy.



Ukrajina nezaznamenala žádné známky pohybu běloruského personálu a techniky v blízkosti svých hranic, ale je si vědoma možných hrozeb, uvedl mluvčí ukrajinské pohraniční stráže Andrij Demčenko.



Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že jeho síly dobyly vesnici Orlivka v Doněcku na východě Ukrajiny, informovala agentura Reuters s odvoláním na ruskou státní tiskovou agenturu TASS.



Ukrajina a Rusko bojují o Orlivku od pádu Avdijivky do rukou ruských sil v únoru. Orlivka se nachází asi šest kilometrů od města Avdijivka.



Vysoce postavený spojenec Vladimira Putina obvinil USA, že se podílely na zatčení zakladatele Telegramu Pavla Durova ve Francii, ačkoli pro toto tvrzení neposkytl žádné důkazy, uvádí agentura Reuters.



Durov, miliardář ruského původu, byl o víkendu zatčen ve Francii v rámci vyšetřování trestných činů souvisejících se snímky sexuálního zneužívání dětí, obchodováním s drogami a podvodnými transakcemi na komunikační platformě, uvedla francouzská prokuratura. Mluvčí uvedl, že Durovovo zadržení bylo včera prodlouženo až o 48 hodin.



Předseda dolní komory ruského parlamentu, Státní dumy, Vjačeslav Volodin, aniž by uvedl důkazy, prohlásil, že se USA prostřednictvím Francie pokoušejí získat kontrolu nad platformou pro zasílání zpráv.



Z ruských zdrojů pocházejí nepotvrzené zprávy o ukrajinských pokusech o vpád do Ruska na dvou místech v Belgorodské oblasti.



Kanál Mash tvrdil, že boje probíhají na dvou hraničních bodech, Něchotejevce a Šebkině, v Belgorodské oblasti, která hraničí s Kurskou oblastí, kde ukrajinské jednotky začátkem tohoto měsíce podnikly překvapivý útok a převzaly kontrolu nad územím. Další ruský televizní kanál Shot uvedl, že v Šebekinu k žádnému útoku nedošlo, ale že ukrajinské síly zaútočily na hraniční stanoviště v Něchotějvce, a dodal, že ruské síly útok odrazily.



Ani na jednom z těchto míst nebyly boje bezprostředně potvrzeny a ukrajinské úřady se ke zprávám nevyjádřily. Gubernátor Belgorodské oblasti Vjačeslav Gladkov napsal na Telegramu, že situace na hranicích je „obtížná, ale pod kontrolou“, a v příspěvku na Telegramu poznamenal, že existují „informace, že se nepřítel snaží prolomit hranice Belgorodské oblasti“.



Gladkov neuvedl, zda jsou tyto zprávy pravdivé, ale dodal: „Naše armáda provádí plánované práce. Zachovejte prosím klid a důvěřujte pouze oficiálním zdrojům informací.“



Ukrajinský premiér Denys Šmyhal v úterý uvedl, že Ukrajina potřebuje na pokrytí rozpočtového deficitu v roce 2025 dodatečných 15 miliard dolarů.



Šmyhal uvedl, že vláda plánuje zvýšení daní a další půjčky na domácím dluhovém trhu, aby získala další prostředky na válku proti Rusku. Parlament má tyto návrhy projednat v září.



Dodal, že Ukrajina od začátku ruské invaze v plném rozsahu v roce 2022 obdržela od svých partnerů finanční podporu ve výši přibližně 100 miliard dolarů.



Čína po kole diplomacie s Indonésií, Brazílií a Jihoafrickou republikou vyzývá další země, aby podpořily její mírový plán pro Ukrajinu, napsala agentura AP.



Zvláštní zástupce Číny pro euroasijské záležitosti Li Chuej označil tyto tři země za zástupce globálního Jihu a „důležité síly při prosazování světového míru“, které sdílejí podobné postoje jako Čína.



Čína a Brazílie začátkem tohoto roku vydaly společný mírový plán, který vyzývá k uspořádání mírové konference s Ukrajinou i Ruskem a k nerozšiřování bojiště.



Čína a Rusko se nezúčastnily mírového summitu, který se konal v červnu ve Švýcarsku za účasti západních mocností. Rusko nebylo pozváno, zatímco Čína se rozhodla nezúčastnit.



Ukrajina původně uvedla, že Čína vyvíjela nátlak na ostatní země, aby se mírového summitu ve Švýcarsku nezúčastnily. Od té doby však Ukrajina uznala roli Číny v mírovém procesu vzhledem k jejím blízkým vztahům s Ruskem. V červenci ji navštívil ukrajinský ministr zahraničí, poprvé od začátku války.



Li ve svém vystoupení upozornil na nedávný vpád Ukrajiny do Ruska a obvinil Západ z podpory Ukrajiny.



Gubernátor Belgorodské oblasti Vjačeslav Gladkov na Telegramu uvedl, že „se objevily informace, že se nepřítel snaží prorazit hranice“.



„Podle ruského ministerstva obrany je situace na hranicích nadále obtížná, ale kontrolovatelná,“ stálo v jeho příspěvku. „Naše armáda provádí plánované práce. Zachovejte prosím klid a důvěřujte pouze oficiálním zdrojům informací.“



Gladkov rovněž uvedl, že Ukrajina za posledních 24 hodin zaútočila na region více než 20 bezpilotními letouny.





Agentura AFP přináší další podrobnosti o návštěvě šéfa Mezinárodní agentury pro atomovou energii v ruské jaderné elektrárně v Kurské oblasti.



Elektrárna leží asi 60 kilometrů od rusko-ukrajinské hranice, u řeky Seym, a necelých 50 kilometrů od města Kursk, hlavního města regionu s přibližně 440 000 obyvateli.



Elektrárna má čtyři reaktorové bloky, v provozu jsou však pouze dva a další dva reaktory jsou ve výstavbě. Všechny čtyři reaktory jsou stejného typu jako ukrajinská jaderná elektrárna v Černobylu a nemají kolem sebe ochrannou kopuli.



Tariq Rauf, bývalý pracovník MAAE, uvedl, že tyto typy reaktorů prošly od černobylské havárie v roce 1986 „významným bezpečnostním vylepšením“.



Robert Kelley, bývalý ředitel inspekcí MAAE, řekl: Kelley, generální ředitel pro bezpečnost, řekl: „Možnost, že by došlo k havárii černobylského typu, kdy by reaktor vybuchl a hořel několik dní, je nulová.“



Dodal však, že chybně umístěná bomba nebo velký dělostřelecký úder na bazény pro skladování vyhořelého paliva by mohly palivo poškodit a uvolnit radioaktivní plyny a částice.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém příspěvku na webu X vyjádřil soustrast příbuzným obětí a zraněných při nočních ruských útocích. Zveřejnil také video, které podle všeho zachycuje oběti vytahované z trosek prvními záchranáři.



„V místech úderů a padajících trosek v oblastech Ukrajiny, které byly v noci napadeny Ruskem, probíhají záchranné operace. Všechny služby jsou na místě a trosky se odklízejí,“ stálo v jeho příspěvku.



„Bohužel i přes efektivní práci naší protivzdušné obrany zahynuli 4 lidé a 16 jich bylo zraněno. Upřímnou soustrast rodinám a blízkým obětí.



„Celkem nepřítel použil více než 90 vzdušných cílů proti civilistům a infrastruktuře: 81 bezpilotních letounů Shahed a také křižující, balistické a vzduchem odpalované balistické střely.



„Za tento a všechny další útoky budeme Rusku nepochybně odpovídat. Zločiny proti lidskosti nemohou zůstat nepotrestány.





Ukrajinské systémy protivzdušné obrany byly v úterý brzy ráno aktivovány, aby odrazily další útok ruského dronu, uvedla vojenská správa Kyjevské oblasti. Ukrajina během nočního útoku sestřelila pět raket a 60 bezpilotních letounů odpálených Ruskem, uvedlo v úterý ukrajinské letectvo. Rusko během útoku odpálilo 10 raket a 81 bezpilotních letounů, dodalo letectvo v prohlášení v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram.



Stalo se tak poté, co Rusko v pondělí vypálilo na Ukrajinu stovky dronů a raket, které zabily nejméně sedm lidí a zasáhly již tak oslabenou energetickou síť. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj reagoval na pondělní útok známou výzvou západním spojencům, aby poskytli větší podporu formou protivzdušné obrany a zrušili omezení pro použití západních zbraní k úderům hluboko na ruské území. „Mohli bychom udělat mnohem více pro ochranu životů, kdyby letectvo našich evropských sousedů spolupracovalo s našimi letouny F-16 a společně s naší protivzdušnou obranou,“ řekl.



„Ukrajina nemůže být omezována ve svých schopnostech v oblasti dálkových letů, když teroristé žádným takovým omezením nečelí,“ dodal Zelenskij: „Amerika, Velká Británie, Francie a naši další partneři mají sílu nám pomoci zastavit tento teror. Čas na rozhodnou akci nastal právě teď.“ Andrij Jermak, náčelník Zelenského štábu, řekl, že útok ukázal, že Kyjev potřebuje povolení k úderu „hluboko na území Ruska západními zbraněmi“.



Velitel ukrajinského letectva Mykola Oleščuk uvedl, že Rusko v pondělí vypálilo na Ukrajinu 127 raket, z nichž 102 bylo zachyceno. Dodal, že ruské síly rovněž vypustily 109 bezpilotních letounů. Premiér Denys Šmyhal uvedl, že při úderech utrpělo škody 15 regionů, a Zelenskij řekl, že energetický sektor utrpěl „velké škody“.



Ukrajinské ministerstvo zahraničí uvedlo, že cílem útoku byla vodní elektrárna v Kyjevské oblasti. Video zveřejněné na sociálních sítích a ověřené agenturou Reuters ukazuje poškozenou přehradu a požár po zjevném úderu na elektrárnu. Samostatný klip, rovněž ověřený, ukazoval raketu zasahující vodní nádrž. Útok na vodní přehrady a nádrže je podle Ženevských konvencí válečným zločinem, i když za ním stojí vojenský cíl. Ruské ministerstvo obrany v prohlášení potvrdilo, že zasáhlo energetická zařízení, a uvedlo, že sloužila k podpoře ukrajinského „vojensko-výrobního komplexu“ a že „všechny určené cíle byly zasaženy“.



Joe Biden odsoudil útok na Ukrajinu jako „nehorázný“. „Co nejdůrazněji odsuzuji pokračující válku Ruska proti Ukrajině a jeho snahu uvrhnout ukrajinský lid do temnoty,“ řekl americký prezident.



Mezi oběťmi ruského ostřelování je nejméně jeden člověk, který zemřel, a pět lidí může být stále pod troskami poté, co raketa zasáhla budovu civilní infrastruktury ve městě Kryvyj Rih ve střední Ukrajině, uvedli regionální představitelé. Čtyři lidé byli hospitalizováni. Serhij Lisak, gubernátor Dněpropetrovské oblasti, kde se Kryvyj Rih nachází, uvedl, že budova byla „zničena“.



Člen NATO Polsko uvedlo, že pátrá po ruském dronu poté, co byl narušen jeho vzdušný prostor. To, co bylo „pravděpodobně bezpilotním letounem“, se během náletu na Ukrajinu dostalo asi 30 km na polské území. „Objekt byl potvrzen nejméně třemi radiolokačními stanicemi,“ uvedl generál Maciej Klisz, operační velitel ozbrojených sil. Mluvčí armádního velení Jacek Goryszewski uvedl, že „je vysoce pravděpodobné, že se mohlo jednat o dron typu Shahed“ íránské konstrukce, který používá ruská armáda. „To je však třeba ověřit,“ řekl a dodal, že mohl odletět zpět z polského území.



Rusko v pondělí uvedlo, že zasáhlo ukrajinské síly na více než desítce míst podél fronty v Kurské oblasti na západě Ruska. Volodymyr Zelenskyj v neděli uvedl, že jeho síly postoupily v Kursku až o tři kilometry a ovládly další dvě osady.



V ukrajinské oblasti Donbas Volodymyr Zelenskyj uvedl, že armáda „dále posílí“ směr východní strategické centrum Pokrovsk, do jehož dobytí ruské síly vrhají všechny síly. Zelenskyj uvedl, že byl o tamní situaci informován velitelem armády.



Při pondělním požáru v ropné rafinerii v sibiřském Omsku zemřel jeden člověk a šest dalších bylo zraněno, uvedl regionální gubernátor Vitalij Chotšenko. Úřady zdroj požáru neupřesnily. Ruská média uvedla, že v blízkosti rafinerie, kterou provozuje společnost Gazprom a která je vzdálena asi 2 300 km od Ukrajiny, byly slyšet hlasité výbuchy. Ukrajina pravidelně provádí útoky drony na ropnou a plynovou infrastrukturu v Rusku, někdy i daleko od svých hranic.



Rusko se drželo stranou, když Švýcarsko v pondělí hostilo v Ženevě členy Rady bezpečnosti OSN, aby si připomnělo Ženevské konvence, podepsané před 75 lety po druhé světové válce s cílem omezit barbarství války. Rusko bylo jediným nepřítomným členem Rady bezpečnosti - jeho vyslanec při OSN v New Yorku označil zasedání za „ztrátu času“.





Ivan Ljubyš-Kirděj, novinář agentury Reuters, zůstal po raketovém útoku na hotel ve východoukrajinském Kramatorsku v kritickém stavu, uvedla v pondělí tisková agentura. Lyubysh-Kirdey byl součástí šestičlenného týmu agentury Reuters pokrývajícího válečné události, který pobýval v hotelu Sapphire, když byl v sobotu zasažen. Ryan Evans, bezpečnostní poradce agentury, byl zabit. Jeden další novinář agentury Reuters, Daniel Peleschuk, byl zraněn, zatímco ostatní tři členové týmu byli podle agentury pohřešováni.







