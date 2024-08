Vylepšená verze systému Robocrop sbírá pouze zralé maliny

27. 8. 2024

čas čtení 3 minuty



Vývojáři tvrdí, že robot Fieldworker se bude brzy používat ve Velké Británii, Austrálii a Portugalsku



Nová verze prvního robota na světě, který sbírá maliny, čtyřramenný stroj poháněný umělou inteligencí a schopný vykonávat tuto práci s rychlostí a efektivitou člověka, bude v příštích 12 měsících nasazena na farmách ve Velké Británii, Austrálii a Portugalsku.



Vývojáři tvrdí, že robot Fieldworker 1, přezdívaný Robocrop, dokáže přesněji než předchozí modely rozpoznat, zda je bobule zralá, a dokáže sbírat ovoce rychleji, protože jeho chapadla mají větší dosah a flexibilitu.



Stroj byl vyvinut za méně než rok společností Fieldwork Robotics, která je spinoutem Plymouthské univerzity, a již se zkouší na farmách s bobulovinami v Anglii a Portugalsku; brzy budou zahájeny testy v Austrálii.

Nová verze prvního robota na světě, který sbírá maliny, čtyřramenný stroj poháněný umělou inteligencí a schopný vykonávat tuto práci s rychlostí a efektivitou člověka, bude v příštích 12 měsících nasazena na farmách ve Velké Británii, Austrálii a Portugalsku.Vývojáři tvrdí, že robot Fieldworker 1, přezdívaný Robocrop, dokáže přesněji než předchozí modely rozpoznat, zda je bobule zralá, a dokáže sbírat ovoce rychleji, protože jeho chapadla mají větší dosah a flexibilitu.Stroj byl vyvinut za méně než rok společností Fieldwork Robotics, která je spinoutem Plymouthské univerzity, a již se zkouší na farmách s bobulovinami v Anglii a Portugalsku; brzy budou zahájeny testy v Austrálii.



Skupina British Berry Growers varovala, že dvě pětiny pěstitelů jahod a malin by mohly do konce roku 2026 skončit s podnikáním kvůli rostoucím nákladům a supermarketům, které tlačí na ceny dodavatelů.



Nejnovější verze systému Robocrop brzy odjede do Austrálie k dalšímu testování v terénu u společnosti Costa Group, jednoho z největších pěstitelů ovoce a zeleniny v zemi. Maliny se v Austrálii sklízejí téměř celý rok a farmy se potýkají se zvýšením minimální mzdy v zemi. Po dalších úpravách se očekává, že konečná verze robota bude koncem příštího roku prodána nebo pronajata pěstitelům, přičemž se plánuje vyrobit až 24 kusů. Společnost Fieldwork Robotics jedná o prodeji stroje farmám ve Velké Británii, Portugalsku, Austrálii a Kalifornii.





Robocrop je dítětem Martina Stølena, který založil společnost Fieldwork Robotics v roce 2016, kdy přednášel robotiku na Plymouthské univerzitě, a je vědeckým ředitelem společnosti. „Od našeho vůbec prvního modelu z roku 2016 jsme ve vývoji naší technologie udělali obrovský pokrok,“ řekl Stølen.



Přepracovaný model, podpořený dvěma granty Innovate UK, je určen k vyhledávání zralého ovoce. „Má nadlidské schopnosti vidění a to, co s ním děláme, je detekce spektrální frekvence stavu zralosti bobulí,“ řekl David Fulton, výkonný ředitel společnosti Fieldwork Robotics. „V závislosti na stavu zralosti bobulí vyzařuje určitý spektrální rozsah, který nám umožňuje dosáhnout vyšší přesnosti.“



Kamera detekuje bobule, poté se ramena pohybují směrem k nim a další dvě kamery na konci každého ramene triangulují přesnou polohu. Nakonec se pohárek s měkkou nafukovací membránou posune nahoru a stáhne zralé plody z keře.



„Máte tu pelikánovu tlamu, která pojme až tři bobule, a je to velmi podobné jako u člověka - člověk obvykle utrhne tři bobule najednou - ale bez špinavých rukou,“ řekl Fulton.



Čtyři ramena stroje na kolečkách, který se pohybuje podél řad keřů, sbírají bobule současně a shazují je do sáčků připravených k přepravě do supermarketů. Robot vysoký téměř 2 m nyní dokáže sklidit 150 až 300 bobulí (více než 2 kg) za hodinu, což je stejná rychlost jako u lidského sběrače, ale může pracovat ve dne i v noci.





Společnost Fieldwork Robotics je v počáteční fázi zkoumání možností přizpůsobit své stroje pro sběr dalšího měkkého ovoce, jako jsou ostružiny.





0

280

Podrobnosti v angličtině ZDE