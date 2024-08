Dodávky oděvů, obuvi a nábytku z Evropy jsou ohroženy, když Raiffeisenbank odmítá převádět eura z Ruska

23. 8. 2024

Rozhodnutí Raiffeisenbank zastavit od 2. září veškeré odchozí převody v eurech, a to jak pro podniky, tak pro občany, bude vážnou ranou pro dovozce oděvů a obuvi, textilu, doplňků a nádobí z Evropské unie. Rozhodnutí Raiffeisenbank zastavit od 2. září veškeré odchozí převody v eurech, a to jak pro podniky, tak pro občany, bude vážnou ranou pro dovozce oděvů a obuvi, textilu, doplňků a nádobí z Evropské unie.

Nyní je Raiffeisenbank jedním z nejspolehlivějších, nejrychlejších a nejlevnějších způsobů, jak mohou dovozci přímo platit v eurech za dodávky nesankcionovaného zboží z Evropy podle předválečných smluv prostřednictvím evropských bank, které zůstaly v Rusku, říká vedoucí oddělení zákaznických služeb velké logistické společnosti. A rozhodně nejoblíbenější. "Přes Raiffeisen jsme převáděli eura za oblečení podle staré smlouvy s naším evropským partnerem, peníze dorazily maximálně za tři dny a teď budeme muset hledat nové způsoby platby," potvrzuje dovozce módního zboží.

Je téměř nemožné otevřít účty u dceřiných společností zahraničních bank, které zůstaly v Rusku - už dlouho, od roku 2022, nepřijímaly nové zákazníky, jak mimochodem říká Raiffeisen, dodavatel evropských potřeb pro domácnost. "Samozřejmě nás není tolik, kteří bychom platili podle starých smluv prostřednictvím takových bank, ale pokud nebudeme moci nakupovat zboží v Evropě, spotřebitel si všimne nedostatku značek, na které byl zvyklý po mnoho desetiletí - v obchodech se objeví nové "mezery"," vysvětluje.

Společnosti z Itálie a Francie pokračovaly v dodávkách módního zboží do Ruska. V loňském roce se objem dodávek dokonce výrazně zvýšil, uvedl šéf Italsko-ruské obchodní komory Ferdinando Pelazzo.

Pokud bude nutné pro dodávky zboží z Evropy prostřednictvím zprostředkovatelů a plateb ve třetích zemích použít jiné režimy, pak se náklady na zboží nevyhnutelně zvýší a logistika se pravděpodobně zkomplikuje. Například se dodávky budou muset uskutečňovat přes Turecko.

Existuje také třetí společné schéma dodávek, říká manažer logistické společnosti: Vyjednávat s firmou, která vám slíbí, že si vezme vaše peníze a dá vám evropské zboží "pouze za 30 % plus 30 % k faktuře". To je velmi atraktivní, protože samotné celní platby tvoří nejméně 30 % nákladů na doručení a jsou zde také náklady na logistiku, ale nutně to znamená určité manipulace s celním odbavením a ve skutečnosti šedý dovoz nebo pašování, které je plné zpoždění na clech a pokutách a v nejhorším případě zatčení a zabavení zboží, vysvětluje logistik.

A každé zpoždění dodávky vede k prázdným regálům obchodů. U módního zboží je velmi důležitá včasnost dodávek, protože nikdo nepotřebuje novoroční outfity po svátcích nebo plavky v září a musí se prodávat s obrovskou slevou, říká majitelka společnosti dovážející oblečení. "Už teď čelíme velkému riziku kvůli frontám na zbylých dvou hraničních přechodech mezi EU a RF, a to doslova kvůli náladě inspektora, který bude mít v den, kdy kamion projede, službu – něco v popisu zboží se mu nemusí líbit," stěžuje si. "Například khaki zboží, které je nyní v módě, může být klasifikováno jako vojenské zboží nebo může být podezření, že některé oblečení stojí více než povolených 300 eur za jednotku - a on pošle celý kamion na kompletní kontrolu, zadrží ho nebo dokonce vrátí zpět. A pak také přicházíme o nejjednodušší platební kanál."

