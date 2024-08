Mezitím v Absurdistánu 243: Polsko se (pomalu) odvrací od ničivého populismu. Opravdu?

26. 8. 2024 / Tomasz Oryński

čas čtení 11 minut



Pro mě osobně je největším zklamáním situace na polských hranicích s Běloruskem, kde jsou migranti stále nelegálně zatlačováni zpět do Běloruska a pravidelně umírají.

Protože jsem se připravoval na zkoušku z finštiny a pak jsem měl měsíc prázdnin, rozhodl jsem se dát si od zpráv a sociálních médií (z větší části) pauzu. Ale tentokrát to bylo jiné - tentokrát jsem úplně vypadl z kola ven. Proč?

Protože politika už není pro všechny tématem číslo jedna. Většinu letošních prázdnin jsem strávil v Polsku. Poprvé po mnoha letech se všechny rozhovory s mými přáteli okamžitě neodvíjely od politiky. Moje rodina nechodila na protesty. Ve výlohách nebyly žádné protivládní plakáty ani nálepky proti PiS na autech. Moji přátelé a čtenáři mě nezaplavovali odkazy na nějaké šílené články s komentáři „Podívej, co zase udělali" nebo „To je něco přímo pro tvůj seriál Absurdistán". Je to velký pocit úlevy, země se cítí, jak jsem napsal v jednom z předchozích článků z tohoto seriálu, jako kdyby někdo otevřel okno a vpustil dovnitř čerstvý vzduch.



Ale také, jak už jsem napsal, to ještě neznamená, že jsme z nejhoršího venku. Vláda odvádí dobrou práci při předávání PiS spravedlnosti, což je pro některé lidi, kteří by nejraději viděli PiS už pod zámkem, poté, co od něho vyhodili klíč, zklamáním. Ztratil jsem vás tady? Dovolte mi to vysvětlit:



S odchodem PiS jsou pryč časy „Zavřeme toho chlapa a pak se mu pokusíme něco přišít“. Výrazem „dobrá práce“ myslím, že to dělají pořádně, podle litery zákona. Nová prokuratura pod dohledem Adama Bodnara, dříve ombudsmana pro lidská práva a nyní ministra spravedlnosti, pečlivě vyšetřuje a připravuje silné kauzy pro soudy - což není snadné, protože prokuratura je stále plná politických nominantů dosazených na strategická místa Zbigniewem Ziobrem ze strany PiS. Na druhou stranu to může být vlastně dobře, protože soudy jsou také plné nezákonných soudců jmenovaných Andrzejem Dudou na doporučení nezákonné Národní soudní rady, a to je třeba také vyřešit, což není snadné kvůli právním pastem nastraženým PiS. Je zde také záležitost soudců, kteří mobbovali jiné soudce za to, že nebyli ochotni ohnout páteř a hrát podle pravidel PiS - ti jsou v současné době vyšetřováni.



Politici PiS a jejich kumpáni ale už vědí, co mohou očekávat. Morawiecki a jeho přátelé sice neustále mluví o „politické vendetě“, ale skutečnost, že ti, kterým hoří kalhoty, se snaží utéct jako o život, jim na přesvědčivosti trochu ubírá. Na některé z nich - například na šéfa Agentury strategických rezerv - už je vydán zatykač, mimo jiné je obviněn z nákupu předražených elektrických generátorůl od jednoho z kumpánů PiS (toho, který zbohatl na prodeji „vlasteneckého oblečení“, o němž jsme psali v 25. kapitole tohoto seriálu). Jako by to nestačilo, tyto generátory měly být dodány na Ukrajinu, ale on je místo toho v rámci volební kampaně věnoval místním hasičským sborům, a jako by tp ještě nestačilo, ukázalo se, že tyto generátory jsou naprosto šmejdské. Hledaný muž se údajně skrývá na Kypru.



Jako první se v Budapešti skrýval Daniel Obajtek, bývalý šéf polského ropného gigantu Orlen. Nyní se cítí v bezpečí, protože byl zvolen do europarlamentu a stejně jako mnoho dalších údajných zločinců z PiS věří, že bude v bezpečí pod imunitou europoslance. Někteří se také snaží schovat za imunitu poskytovanou ostatními orgány EU. Někteří už jsou ve vězení, jako kněz Michał Olszewski (čtenáři tohoto seriálu si ho možná pamatují jako exorcistu, který se snažil odehnat démony veganství kusem klobásy), který je obviněn ze zpronevěry peněz, jež mu byly nezákonně přiděleny z Fondu spravedlnosti (který se v tomto seriálu také několikrát objevil). A další - jako Tomasz Mraz, vysoký úředník z ministerstva spravedlnosti - se zřejmě na pád PiS připravovali už dávno. Dva roky tajně nahrával své nadřízené a nyní tyto záznamy poskytl vyšetřovatelům v rámci dohody o přiznání viny.



Rozsah zpronevěry peněz je tak velký, že se ani nechci pokoušet vyjmenovat byť jen ty hlavní skandály. Za zmínku stojí, že se cítili zcela nad zákonem. Michał Pawlak, ombudsman pro práva dětí, utrácel veřejné peníze za auta - po pronájmu luxusního Audi Quatro si pořídil několik SUV, počínaje skromnou Toyotou RAV4 a pak se dal až k Fordu Explorer ST-Line, V6 Ecoboost Biturbo PHEV o výkonu 457 koní, který musel být speciálně dovezen z USA a stál daňového poplatníka přes 400 000 zlotých (2,4 milionu Kč)-



Snažili se dojit rozpočet do poslední chvíle. V listopadu loňského roku, těsně předtím, než Morawieckého krátkodechou vládu čekal neodvratný osud, podepsali nové dokumenty týkající se nové muniční továrny. Za současných okolností je muniční továrna samozřejmě potřebná, ale zde vláda podepsala smlouvu se soukromými společnostmi, které v této věci neměly žádné předchozí zkušenosti, podle níž má vláda s těmito společnostmi spolupracovat, nést většinu odpovědnosti za finanční stránku podniku a zároveň nemít nad továrnou kontrolu. V tajném dokumentu Morawiecki nařídil státu, aby od tohoto společného podniku nakoupil munici v hodnotě 12 000 000 000 zlotých (72 miliard Kč), což, jak naznačuje některý odborník, znamená, že tyto soukromé společnosti budou mít de facto monopol na prodej munice vládě, takže by to nejspíš dělaly s velkou přirážkou.



Zpronevěra peněz však nebyla jediným problémem za vlády PiS. Destrukce institucí země byla rozšířená i v mnoha dalších oblastech. Profesor Konrad Szaciłowski z krakovské Vysoké školy báňské a slévárenské zaslal svůj nový článek do několika vysoce hodnocených (díky ručnímu zásahu bývalého ministra školství) recenzovaných vědeckých periodik. Čtyři z nich jeho práci schválily k publikaci. Některá z nich by mu dala tolik citačních bodů, jako kdyby publikoval v Science nebo Nature.



Články analyzoval neznámou vášeň zesnulého papeže Jana Pavla II. Spolu se svým vědeckým partnerem Kapelou Abdulajevem Pilakou (muzikologem z Turkmenistánu) profesor Szaciłowski řešil papežovu filumenistickou zálibu - sbírání krabiček od zápalek. Až na to, že to bylo všechno vymyšlené. Spolu s bibliografií. I turkmenský vědec.



Největší zprávou posledních dní jsou však spekulace, že PiS možná přijde o většinu svých finančních prostředků. V Polsku jsou politické strany financovány státem, a to poměrně podle jejich volebních výsledků, ale musí dodržovat přísnou finanční regulaci. Volební komise s největší pravděpodobností odmítne finanční zprávy PiS s odůvodněním, že používala státní peníze na propagaci své strany, což je hrubé porušení pravidel.



Zatímco však předvedení PiS před soud se daří - i když ne tak rychle, jak by si někteří přáli - ostatní očekávání voličů, zdá se, buď uvízla v koaličním bahně, nebo se dostala úplně na vedlejší kolej. K překvapení naprosto nikoho se velmi rychle ukázalo, že „teď není čas diskutovat o změně zákona o potratech“. Levice sice navrhla zákon, který by potraty alespoň depenalizoval, ale ten v parlamentu padl, protože řada koaličních poslanců - především z rolnické strany PSL, která se v poslední době přiklání spíše k pravici, ale i z Tuskovy vlastní stáje - hlasovala proti nebo se hlasování nezúčastnila.



Naprosto směšná byla diskuse o partnerském soužití párů jednoho pohlaví. Již tak velmi konzervativní projekt byl opět bombardován politiky PSL, kteří se pohoršovali nad tím, že by občanské partnerství mohlo mít obřad na matričním úřadě, který by vypadal téměř jako svatba. Homosexuálové prý nesmějí slavit a politici PSL chtěli omezit tuto důležitou část jejich života na pouhou návštěvu na notářském úřadě. Zajímalo by mě, jestli by byla svatební hostina přesto povolena, nebo jestli by svatebčané mohli být zatčeni za oslavu z nesprávných důvodů? Návrh také zakazuje, aby jeden z partnerů přijal příjmení druhého nebo aby adoptoval děti - dokonce i děti jednoho z partnerů, které už pár společně vychovává.



Pro mě osobně je největším zklamáním situace na hranicích s Běloruskem, kde jsou migranti stále nelegálně zatlačováni zpět do Běloruska a pravidelně umírají. Shodou okolností poskytl Adam Bodnár v září loňského roku rozhovor do mého podcastu. V tomto rozhovoru důrazně vyjadřoval názor, že odsuny jsou nezákonné a lidé, kteří jsou za ně zodpovědní, budou muset nést následky svého jednání. Adam Bodnar je ministrem spravedlnosti již více než půl roku a pokud mohu říci, nejenže v této věci nepodnikl žádné kroky, ale také se vyjadřování na toto téma vyhýbá, jak jen to jde.



Mezitím nedávno vláda oznámila, že Polsko bude usilovat o to, aby se v roce 2040 nebo 2044 stalo hostitelem olympijských her. Jinými slovy - Poláci nedostanou, co chtějí, ale dostanou olympijské hry. Zároveň se armáda účtů na sociálních sítích podporujících Donalda Tuska zabývá útoky na levici - zejména na mladou sociálnědemokratickou stranu Razem, která odmítla vstoupit do vládní koalice a předpovídala - jak nyní vidíme, oprávněně -, že tato vláda nebude ochotna realizovat levicovější postuláty. „Donald Tusk - dobrý. Razem - špaatný!!“, zdá se, že blekotají a zároveň se snaží obvinit každého, kdo Tuskovu vládu kritizuje, že je příznivcem PiS. Jinými slovy, pokud někdo očekával, že nyní to bude jiné než za PiS, mnoho aspektů Tuskovy vlády se až nápadně podobá tomu, co se dělo předtím.



Ano, je to velká úleva, že PiS byla odstavena od držení moci. Alespoň se věci nebudou zhoršovat. Ale i když bylo odstavení PiS od moci zásadní věcí, v mnoha oblastech, včetně těch pro mnoho Poláků nejdůležitějších, se podle mého názoru věci také ve skutečnosti nezlepší. Což je znepokojivé. Zesnulý Jerzy Urban, bývalý mluvčí komunistické vlády, ale po mnoho let také vtipný politický komentátor, kdysi předpověděl, že tomu tak bude a že to povede k tomu, že Poláci ztratí trpělivost s mainstreamovými vládami. A že vláda, která přijde po této, bude tak špatná, že se nám bude stýskat po časech, kdy vládla PiS. Doufejme, že se toto proroctví mýlí. Ale k tomu je třeba, aby Tuskova vláda začala pracovat na věcech, kvůli kterým ji voliči zvolili.



















