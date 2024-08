Případ Mádlovy Vlny. Proč Fiala a Pavel lžou?

22. 8. 2024 / Albín Sybera

Tak Vlny jako zkreslující realitu roku 1968 nakonec zkritizoval i Chuchma na ČRo, což je fajn - nikde ale nikdo neřekl, že to zkreslování pochválil Fiala s Pavlem a nevím jestli to není součástí toho širšího problému, proč ti dva moc neumí hovořit se starší generací.





Mimochodem, já na Vlny vzal těsně před odjezdem z ČR dvanáctiletou dceru a je fakt, že jako úvod pro děti v 6.-7. třídě do Pražského jara 1968 je to dobré, protože je to vtáhne do Pražského jara a můžete se s nimi pak lehce bavit o tom co už je hodně fikce a co realita.





Jak ale chtějí politici používat stejnou strategii vůči lidem v důchodovém věku? Bojím se, že to vyzní, že z nich akorát dělají hlupáky.





A taky nevím, jestli Vlny nemůžou být trochu rána pro klasická česká literární díla o 60. letech jako Mirákl, Nesnesitelná lehkost bytí, ale i Žert, kde jsou 60. léta samozřejmě popsána mnohem komplexněji a realističtěji.





Jak pak mají v patnácti letech teenageři číst takové klasiky, když budou mít v hlavě představy o roku 1968 z Vln? Asi budou muset zavrhnout jedno nebo druhé...



