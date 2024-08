Indie a Japonsko podnikají malé krůčky směrem k pevnějším vazbám

23. 8. 2024

Indie a Japonsko právě ukončily svůj ministerský dialog 2+2. Na jedné straně rozhovory ukázaly významný pokrok ve vztazích v posledních několika letech, což je z pohledu Austrálie pozitivní trend. Na druhé straně je obtížné ubránit se pocitu, že většina dosažených úspěchů byla jen nízko visícím ovocem ve vztazích a pokrok v dalším prohlubování vazeb by vyžadoval značné politické investice na obou stranách, což zatím není patrné, píše Rajeswari Pillai Rajagopalan. Indie a Japonsko právě ukončily svůj ministerský dialog 2+2. Na jedné straně rozhovory ukázaly významný pokrok ve vztazích v posledních několika letech, což je z pohledu Austrálie pozitivní trend. Na druhé straně je obtížné ubránit se pocitu, že většina dosažených úspěchů byla jen nízko visícím ovocem ve vztazích a pokrok v dalším prohlubování vazeb by vyžadoval značné politické investice na obou stranách, což zatím není patrné,

Indicko-japonský dialog 2+2 byl zahájen v roce 2019 a je jedním z několika takových dialogů, které Indie a její partneři v Indo-Pacifiku zahájili. Přestože se mělo jednat o každoroční záležitost, od roku 2019 se jednalo teprve o třetí takové setkání. Ve společném prohlášení je nicméně uveden působivý soubor úspěchů. Patřila mezi ně japonská účast na bilaterálních a multilaterálních leteckých cvičeních pořádaných indickým letectvem a bilaterální vojenská cvičení všech tří služeb v roce 2023 – poprvé v jednom kalendářním roce.

Kromě toho neustále probíhají dialogy o otázkách, jako je odzbrojení a nešíření jaderných zbraní, kybernetická bezpečnost a boj proti terorismu. Zvláštní důraz je pro obě země kladen na reformu Rady bezpečnosti OSN. I když se to stále zdá být poněkud vzdálenou ambicí, obě strany nadále jednají o dalších možnostech prosazování těchto reforem.

Kromě bezpečnostní spolupráce má Indie jasný zájem o transfer technologií z Japonska – což je oblast, kterou Nové Dillí rádo rozvíjí s dalšími strategickými partnery, zejména s těmi, kteří mají přístup ke špičkovým technologiím, jako jsou jeho partneři z programu Quad, Spojené státy, Japonsko a Austrálie.

Indický ministr zahraničí Subrahmanyam Jaishankar tento bod zdůraznil ve svém prohlášení a požádal, aby se Japonsko "podívalo na současné regulační překážky", které by mohly stát v cestě takovému sdílení technologií. Indie zdůraznila, že spíše než o pouhý nákup japonských obranných platforem má větší zájem o společný výzkum, design, vývoj, testování a výrobu. To by pravděpodobně posílilo vlastní technologickou základnu Indie. Sdílení technologií je však vždy obtížné, protože i blízcí bezpečnostní partneři žárlivě střeží svá národní technologická aktiva. Například navzdory žádosti Jaishankara se společné prohlášení nezmiňuje o žádném pokroku v této otázce.

Navíc není jasné, jak velkého pokroku bylo dosaženo v předchozích snahách. Například Indie a Japonsko spolupracovaly na společném výzkumném projektu robotiky bezpilotních pozemních vozidel (UGV) – i když se zdá možné, že to nevedlo k vývoji žádného skutečného vozidla. Spolupráce byla odhalena v rámci prvního ministerského dialogu 2+2 v roce 2019 a znovu zmíněna v roce 2020 japonským ministerstvem obrany jako příklad spolupráce v oblasti obranného vybavení a technologií s partnerskými zeměmi. Iniciativa byla poměrně prozíravá, vezmeme-li v úvahu vývoj těchto UGV v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Poslední společné prohlášení říká, že projekt je dokončen, ale co to znamená, není jasné. Japonsko uzavřelo smlouvu na tři UGV THeMIS od estonské firmy Milrem Robotics, což naznačuje, že indicko-japonský výzkumný projekt nevyrobil žádné UGV. Obě země oznámily předání unifikované komplexní rádiové antény (UNICORN) a souvisejících technologií, komunikačních zařízení, která jsou rozmístěna na japonských válečných lodích stealth.

Další partneři Indie v Quadu a v Indo-Pacifiku, jako je Austrálie, by měli být potěšeni pokrokem v indicko-japonských bezpečnostních vztazích. Všechny země mají zájem na vytvoření sítě bezpečnostních partnerství, aby se udržela větší stabilita v regionu. Bude-li Indie její součástí, tato bezpečnostní síť bude výrazně posílena. V regionu se zrychlují i další bilaterální a minilaterální partnerství, včetně AUKUS, japonsko-australské obranné dohody, britsko-japonské obranné dohody a rostoucích bezpečnostních vazeb mezi Japonskem a Jižní Koreou.

Nicméně tisková zpráva Jaishankara a společné prohlášení ve společném čtení naznačují, že i když bylo dosaženo pokroku, nepracuje se na žádných významných iniciativách, které by posunuly vztahy do další fáze. I v tomto případě by to mohlo mít paralely s dalšími bezpečnostními partnerstvími Indie, včetně partnerství s Austrálií a dokonce i s USA. Indie a její partneři mohou uskutečnit jen určité množství vojenských cvičení a bilaterálních a multilaterálních dialogů.

Je možné, že Nové Dillí je spokojeno s tím, čeho již dosáhlo, a nechce dále prohlubovat bezpečnostní vazby nad rámec své touhy po technologiích. To však vede k rozpakům, protože indičtí partneři nemusí být ochotni předat ten druh technologie, který Indie na současné úrovni partnerství chce.

Je tedy možné, že Indie a její bezpečnostní partneři – včetně Japonska – budou muset ve svém strategickém partnerství najít novou rovnováhu, která uspokojí potřeby obou stran.

Zdroj v angličtině: ZDE

