Skutečný účel Ficovy kulturní války na Slovensku

26. 8. 2024 / Albín Sybera

čas čtení 6 minut



Čistka krajně pravicového ministryně mezi kulturními představiteli odvádí pozornost od likvidace protikorupčních sil, píše Albín Sybera na serveru Visegrad Insight.





Slovenský kulturní sektor čelí pod vedením ministryně Martiny Šimkovičové nacionalistické revizi, kterou premiér Robert Fico využívá k upevnění kleptokratické moci.



Slovenská krajně pravicová ministryně kultury Martina Šimkovičová zachvátila kulturní scénu v zemi zmatkem a po posledním kole vyhazovů v kulturních institucích vyhnala do ulic hlavního města Bratislavy tisíce protivládních demonstrantů. Slovenský kulturní sektor čelí pod vedením ministryně Martiny Šimkovičové nacionalistické revizi, kterou premiér Robert Fico využívá k upevnění kleptokratické moci.Slovenská krajně pravicová ministryně kultury Martina Šimkovičová zachvátila kulturní scénu v zemi zmatkem a po posledním kole vyhazovů v kulturních institucích vyhnala do ulic hlavního města Bratislavy tisíce protivládních demonstrantů.





Drsné nacionalistické proklamace Šimkovičové, jejích věrných a podporovatelů z krajně pravicové strany SNS z tohoto měsíce do značné míry odpovídají přitvrzené rétorice populistického premiéra Roberta Fica od doby, kdy se jeho konzervativně-levicová strana Smer vrátila k moci po vytvoření koalice se SNS a středolevicovým Hlasem loni na podzim.



Novinkou však je, jak se Ficův levicově-pravicový kabinet naučil instrumentalizovat radikální ideologii k prosazování svých kleptokratických cílů, včetně ochrany svých úředníků a podnikatelských spojenců před trestním vyšetřováním a upevnění své moci na další roky.



Přenesení extremismu do hlavního proudu



Pod záminkou údajných manažerských selhání Šimkovičová již dříve v srpnu propustila Mateje Drličku a Alexandru Kusou z vrcholných pozic ve Slovenském národním divadle, respektive Slovenské národní galerii.



Drlička označil argumenty Šimkovičové za „snůšku naprostých lží“. Státní tajemník Šimkovičové na jejím ministerstvu Lukáš Machala navíc krátce po vyhazovu 8. srpna na tiskové konferenci prohlásil, že ministerstvo kultury bude hájit „tradiční hodnoty“ a nebude podporovat nic, co „vybočuje z normy“.



Nacionalista Machala, o němž se liberální média obávají, že by mohl být dosazen do čela nedávno restrukturalizované veřejnoprávní televize STVR, také řekl, že „multikulturalismus ničí původní evropskou kulturu“ a že „se cítíme být Slováky a zároveň Evropany a nemáme problém ani s tím prvním, ani s tím druhým“.



Machala zaujal orbánovský postoj, který si osvojil i Fico, když se v poslední době z čela nominálně socialistické strany stal horlivým propagátorem slovenského nacionalismu, včetně lidových krojů, katolicismu a památkové instituce Matice slovenské. Tato instituce je údajně napojena na Ruskou historickou společnost, kulturní organizaci spojenou s šéfem moskevské rozvědky Sergejem Naryškinem.



'Budeme bránit naše tradiční hodnoty a přikláníme se k návratu k normálu. Nebudeme podporovat nic, co se odchyluje od normy,“ prohlásil Machala, aniž by upřesnil, co znamená ‚norma‘, kterou má na mysli. Machala se také proslavil mezi stoupenci dezinformací a ruské propagandy poté, co se přihlásil k existenci ploché země a dalším konspiračním narativům.







Rétorika Machaly a Šimkovičové dlouhodobě zneklidňuje liberály v zemi. Petice vyzývající k odstoupení ministryně shromáždila do 9. srpna, tedy jen několik dní po svém rozšíření, 150 000 podpisů. To je téměř stejný počet hlasů, jaký v loňských parlamentních volbách získala strana SNS, na jejíž kandidátce Šimkovičová - bývalá moderátorka TV Slovan známá šířením dezinformací o covidu 19, Zeleném údělu a válce na Ukrajině - figuruje.

Michal Šimečka - lídr nejsilnější opoziční strany, centristického Progresivního Slovenska - pohotově odsoudil nejen Šimkovičovou, ale i ministra spravedlnosti Borise Suska, jehož propuštění vězněného bývalého speciálního prokurátora odsouzeného za korupci by se dostalo na první stránky novin, kdyby si Šimkovičová neukradla pozornost.





0

156

Uprostřed ideologického boje, kdy krajně pravicoví radikálové mají možnost přetvářet slovenské kulturní instituce, se objevily zprávy o dalším kole rozsáhlých personálních změn v policejních složkách země.Netrvalo dlouho a policie potvrdila, že elitní protikorupční jednotka NAKA bude do konce srpna rozpuštěna. Vyšetřovatelé NAKA se podíleli na některých nejznámějších korupčních kauzách, včetně jedné z největších kauz v historii země, tzv. kauzy Očistec, která se týkala několika funkcionářů strany Smer.Matej Kándrik, Visegrad Insight Fellow a šéf bratislavského think tanku Adapt Institute, poznamenal, že nacionalistická revize kulturních institucí zaměstnává liberální opozici, která reaguje a vyjadřuje šok nad tím, do jaké míry ministři Ficova kabinetu prosazují svou agendu v kulturním sektoru.'Rozbití pozornosti a zastínění propuštění Kováčika, demontáž NAKA a ukončení [trestního] vyšetřování v kauze Očista spouštěcím tématem očisty v [sektoru] kultury je politicko-komunikační meisterstück (mistrovský tah)'.'Je to špína, ale zatraceně dobře provedená špína,' vysvětluje Kándrik a dodává, že mocenské poměry na Slovensku jsou na dlouhá léta změněny ve Ficův prospěch.Fico a jeho stoupenci možná těží i z toho, že Evropská komise se po červnových volbách do Evropského parlamentu právě obměňuje.Evropská komise (EK) vyjádřila znepokojení nad změnami ve slovenské justici, které zahrnovaly zrušení speciální prokuratury a zmírnění trestů za finanční trestné činy, a odcházející komisařka pro hodnoty a transparentnost, Češka Věra Jourová, vyslovila slovenské vládě jasné varování kvůli návrhu zákona o zahraničních vztazích.„Okamžitě zahájíme řízení pro porušení práva [EU],“ řekla Jourová v červenci, pokud Slovensko ‚bude následovat maďarský příklad‘ s vlastním návrhem zákona, jehož cílem je označit nevládní organizace s peněžními příspěvky ze zahraničí za zahraniční agenty.V souvislosti s obměnou EK však není jasné jen to, kdo převezme portfolio Jourové, ale také to, zda její nástupce bude ochoten zaujmout tvrdý postoj vůči Ficovu kabinetu.V době, kdy se Slovensko potýká s těmito výzvami, podtrhuje prolínání nacionalismu, politické strategie a kleptokracie kritický moment pro domácí i evropské pozorovatele.