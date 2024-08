Chaos ve Francii poté, co Macron odmítl jmenovat premiéra z levicové koalice

27. 8. 2024

Další jednání se uskuteční v úterý, kdy se prezident pokusí najít premiéra, který by získal podporu napříč stranami





Francie se ponořila do dalšího politického chaosu poté, co Emmanuel Macron odmítl jmenovat premiéra z levicové koalice, která minulý měsíc v předčasných volbách získala nejvíce parlamentních křesel.





Prezident doufal, že konzultace prolomí politickou patovou situaci způsobenou volbami, po nichž se Národní shromáždění rozdělilo na tři zhruba stejné bloky - levicový, středový a krajně pravicový - z nichž žádný nemá většinu křesel.



Po dvou dnech jednání s lídry stran a parlamentu, která měla patovou situaci prolomit a umožnit mu jmenovat premiéra s podporou napříč stranami, se Macronovo rozhodnutí nevybrat kandidáta Nové lidové fronty setkalo s hněvem a hrozbami impeachmentu.



V prohlášení vydaném v pondělí večer Elysejský palác označil páteční a denní jednání za „férová, upřímná a užitečná“, ale uvedl, že nevedla k funkčnímu řešení.



Vláda vytvořená levicovou aliancí Nová lidová fronta (NFP) - tvořenou stranou Nepoddajná Francie (LFI), Socialistickou stranou (PS), Zelenými (EELV) a Komunistickou stranou (PCF) - by vedla k okamžitému hlasování o nedůvěře a pádu vlády, vysvětlil Macron své rozhodnutí.



„Taková vláda by měla okamžitě proti sobě většinu více než 350 poslanců, což by jí fakticky znemožnilo jednat,“ dodal Macron. „Vzhledem k názorům, které vyjádřili konzultovaní političtí představitelé, institucionální stabilita naší země znamená, že by se tato možnost neměla uskutečnit.“



Macron oznámil, že další kolo konzultací s lídry stran a politickými veterány začne v úterý.



„V této bezprecedentní době Páté republiky, kdy jsou očekávání francouzského lidu vysoká, hlava státu vyzývá všechny politické představitele, aby projevili ducha odpovědnosti,“ uvedl v prohlášení.



Prezident dodal: „Mou odpovědností je zajistit, aby země nebyla ani zablokována, ani oslabena.“



Po tomto prohlášení NFP uvedla, že se nebude účastnit dalších rozhovorů, ledaže by se jednalo o jejím sestavení vlády. Ad hoc levicová aliance zažehnala ve druhém kole červencových parlamentních voleb hrozbu krajně pravicového Národního shromáždění (RN). Koalice získala v 577členném shromáždění nejvíce křesel a prohlásila, že případný nový premiér by měl vzejít z jejích řad.





NFP navrhla jako svého kandidáta Lucie Castetsovou, 37letou ekonomku a ředitelku finančních záležitostí na pařížské radnici. Předseda LFI Jean-Luc Mélenchon po pondělním oznámení obvinil Macrona z vytvoření „mimořádně vážné situace“.







Marine Tondelierová, generální tajemnice Zelených, prohlásila, že prezidentův krok je „ostudou“ a „nebezpečnou demokratickou nezodpovědností“.







„Lidová a politická reakce musí být rychlá a rozhodná,“ řekl Mélenchon. LFI vyzvala k demonstracím vyzývajícím prezidenta k „respektování demokracie“ a uvedla, že předloží návrh na Macronovo odvolání.„Prezident republiky neuznává výsledek všeobecných voleb, který vynesl Novou lidovou frontu na první místo v průzkumech,“ uvedla v prohlášení.„Odmítá jmenovat Lucii Castetsovou premiérkou. Za těchto podmínek předloží poslanci LFI návrh na impeachment. Jakýkoli návrh na jiného premiéra než Lucie Castets bude předmětem návrhu na vyslovení nedůvěry.“