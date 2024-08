Izrael a Hizbollah na sebe vzájemně útočí. Zhorší to vážně situaci na Blízkém východě?

25. 8. 2024

čas čtení 8 minut

Většina dětí mladších pěti let v Gaze tráví celé dny bez jakéhokoli jídla.

Izrael v neděli brzy ráno podnikl více než 40 leteckých úderů na jihu Libanonu, čímž se podle svých slov snažil odvrátit rozsáhlý útok Hizballáhu proti němu. V důsledku úderů byli v Libanonu zabiti tři lidé, včetně bojovníka politické strany Amal, která je spojencem Hizballáhu. Čtyři lidé byli rovněž lehce zraněni.

Série izraelských úderů byla jednou z nejintenzivnějších od zahájení bojů mezi Hizballáhem a Izraelem v důsledku útoku Hamásu ze 7. října. Libanonská národní tisková agentura oznámila, že v důsledku izraelských úderů vypukly požáry.



Hizballáh tvrdil, že preventivní údery Izraele neměly na jeho útok vliv a že všechny jeho bezpilotní letouny byly vypuštěny „podle plánu“.



Libanonská skupina udeřila na 11 vojenských základen v severním Izraeli a odpálila přes 320 raket, než oznámila ukončení své vojenské operace, která byla podle ní odvetou za to, že Izrael před měsícem v Bejrútu zabil jejího vrchního vojenského velitele Fúada Šukra.



Izraelské obranné síly v neděli brzy ráno oznámily, že zahájily údery na území Libanonu poté, co vyhodnotily, že Íránem podporované hnutí Hizballáh se připravuje na vypálení raket a střel směrem na Izrael. V celém severním Izraeli byly hlášeny sirény leteckého poplachu. Mluvčí izraelské armády kontradmirál Daniel Hagari uvedl, že 100 bojových letounů zasáhlo více než 40 odpalovacích oblastí Hizballáhu a zlikvidovalo tisíce raketometů určených k okamžité palbě na Izrael.





Hizballáh uvedl, že v neděli vypálil více než 320 raket, zasáhl 11 izraelských vojenských objektů a vyslal bezpilotní letouny letící na severní Izrael v reakci na to, že Izrael minulý měsíc při úderu v Bejrútu zabil vrchního velitele skupiny. Hizballáh přislíbil výraznou reakci na zabití Fouada Shukera, což vyvolalo obavy z eskalace v totální válku.







Podle armády utrpěl Izrael v důsledku raketových útoků Hizballáhu „velmi malé škody“. „Stále vyhodnocujeme situaci po útoku,“ uvedl mluvčí izraelské armády podplukovník Nadav Šošani. „Mohu vám však říci, že došlo k malým škodám... velmi malým škodám.“



Gallant hovořil se svým americkým protějškem Lloydem Austinem o leteckých útocích na Libanon a ujistil ministra obrany, že mají obranný charakter. Mluvčí Rady národní bezpečnosti USA Sean Savett uvedl, že prezident Joe Biden „pozorně sleduje dění v Izraeli a Libanonu“ a že na jeho pokyn „vysocí američtí představitelé průběžně komunikují se svými izraelskými protějšky“.



Hizballáh uvedl, že se zaměřil na identifikovaný „speciální vojenský cíl“, jakož i na izraelské platformy Iron Dome a další objekty. Později uvedl, že nedělní vojenská operace byla pro tento den „ukončena“, a zároveň popřel, že by izraelské preventivní údery ovlivnily jeho vlastní operaci.



Lety na letiště Ben Gurion v Tel Avivu a z něj byly přibližně na 90 minut pozastaveny. Letištní úřad uvedl, že normální provoz by měl být obnoven v 7 hodin ráno.



Útoky se odehrály v době, kdy Egypt hostí nové kolo rozhovorů zaměřených na ukončení války Izraele s Hamásem, která trvá již jedenáctý měsíc.











Izraelská armáda uvedla, že v neděli provedla další útoky proti raketometům Hizballáhu v jižním Libanonu, několik hodin poté, co oznámila, že provedla preventivní úder proti této libanonské skupině.„V poslední hodině IDF (Izraelské obranné síly) zasáhly odpalovací zařízení Hizballáhu v několika oblastech v jižním Libanonu, aby odstranily hrozby,“ uvedla armáda.Izrael již dříve uvedl, že očekává „rozsáhlou“ reakci Hizballáhu a vyhlásil 48hodinový výjimečný stav, který dává armádě zvláštní pravomoci.Ve společném prohlášení se uvádí:Vzhledem ke znepokojivému vývoji na modré linii od časného rána vyzývají Unscol a Unifil všechny, aby zastavili palbu a zdrželi se dalších eskalačních akcí.Jedinou udržitelnou cestou vpřed je návrat k zastavení nepřátelských akcí a následné provedení rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1701.Agentura OSN uvedla:Od poloviny ledna bylo v Gaze vyšetřeno na podvýživu téměř 240 000 dětí ve věku od šesti měsíců do pěti let.Ze všech vyšetřených dětí byla u 14 750 diagnostikována akutní podvýživa, z toho u 3 288 byla diagnostikována těžká akutní podvýživa (SAM).Většina dětí mladších pěti let v Gaze tráví celé dny bez jakéhokoli jídla. Podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) bylo v květnu při rychlém průzkumu, který se zabýval přístupem k potravinám během tří dnů, zjištěno, že 85 % z nich strávilo alespoň jeden den bez jídla.Agentura uvedla, že podporuje centrum pro léčbu podvýživy v Kamal Adwánu, jedno ze čtyř takových zařízení, která v Gaze po těžkém izraelském bombardování stále fungují.Humanitární agentura OSN OCHA v páteční aktualizaci uvedla, že množství potravinové pomoci, které se do Gazy dostalo v červenci, bylo jedno z nejnižších od října, kdy Izrael zavedl úplné obléhání.OCHA uvedla, že v červenci byl počet dětí s akutní podvýživou na severu Gazy čtyřikrát vyšší než v květnu, zatímco na přístupnějším jihu, kde jsou boje méně intenzivní, se jejich počet více než zdvojnásobil.Vstup do Gazy kontrolují izraelské úřady, přesuny vyžadují vojenské povolení, silnice jsou poškozeny sutinami, chybí pohonné hmoty a elektrické a komunikační sítě téměř nefungují.„Akce izraelského letectva z dnešního rána jsou oprávněným a nezbytným aktem sebeobrany proti teroristické organizaci, která plánovala nevybíravou palbu na izraelské civilisty,“ napsal.Poté, co Izrael koncem minulého měsíce zavraždil vůdce Hizballáhu a Hamásu, vzrostly obavy z možnosti regionální války na Blízkém východě. Dnešní letecké údery na Libanon a Izrael představují výraznou eskalaci napětí.Izraelský ministr zahraničí Israel Katz již dříve uvedl, že jeho vláda nemá zájem na „totální válce“.Libanonský premiér svolal mimořádné zasedání vlády kvůli izraelským úderůmLibanonský prozatímní premiér Nadžíb Mikátí svolal na 10:30mimořádné zasedání vlády, aby projednal sérii izraelských leteckých úderů na jihu Libanonu v neděli brzy ráno.Izraelský ministr obrany Yoav Gallant vyhlásil 48hodinový výjimečný stav, který dává izraelské armádě pravomoc vydávat omezení pohybu civilistů. Izraelský bezpečnostní kabinet se měl sejít v neděli ráno. Benjamin Netanjahu prohlásil, že Izrael přijme veškerá opatření nezbytná k obraně a že „kdokoli ublíží nám, ublížíme mu my“.