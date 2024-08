EU má plně vytvořené zásoby plynu na zimu

23. 8. 2024

čas čtení 2 minuty

Topná sezóna v Evropě začne za téměř 2,5 měsíce a skladovací prostory jsou již naplněny plynem v požadovaném objemu. Vysoká úroveň dodávek odstraňuje obavy z možného přerušení dodávek z Ruska: Cena plynu v EU se téměř vrátila na úroveň pozorovanou před zahájením operace ukrajinské armády v Kurské oblasti.

Zásobníky plynu v EU jsou podle Gas Infrastructure Europe k 19. srpnu zaplněny z 90 %. To je úroveň, která se měla vytvořit k 1. listopadu. Evropa však předchozí zimu zakončila s velkými nevyužitými zásobami a nebylo těžké je doplnit na požadovaný objem; nyní jsou znatelně vyšší než průměrná úroveň za posledních pět let.

Nejvíce plynu nashromáždilo Španělsko (zásobníky jsou doslova naplněny až po okraj, na 100,1 %), Portugalsko (97,5 %), Švédsko a Polsko (více než 95 %). Největší ekonomika EU, Německo, měla 93,4 %.

Cena plynu (holandské TTF futures) při středečním obchodování klesla na 37,3 eura / MWh (437 dolarů za 1000 metrů krychlových). Den před invazí ozbrojených sil Ukrajiny do Kurské oblasti to bylo 35,5 eura a na konci prvního dne operace, 6. srpna, to bylo 36,7 eura. V následujících dnech cena krátce přesáhla 40 eur, když vyšlo najevo, že boje probíhají ve městě Sudža, kde se nachází měřicí stanice plynu Gazpromu. Přes něj plyn přichází jedinou zbývající přímou cestou do Evropy – přes Ukrajinu.

Pro srovnání: na vrcholu plynové krize, v srpnu 2022, cena přesáhla 340 eur / MWh (3600 dolaru za 1000 metrů krychlových při tehdejším kurzu).

Boje v Sudži a její přesun pod kontrolu ukrajinských jednotek neovlivnily zásobování. Ve středu, stejně jako o den dříve, činila žádost o čerpání 42,4 milionu metrů krychlových. Během operace Ozbrojených sil Ukrajiny se zásoby udržují v oblasti 40 milionů, stejně jako před ní. Dovoz po této trase nyní nepřesahuje 5 % plynu, který Evropská unie nakupuje v zahraničí.

Zdroj v angličtině: ZDE

