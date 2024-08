Elon Musk byl právě nucen prozradit, kdo skutečně vlastní společnost X. Zde je seznam

24. 8. 2024

Jedním ze způsobů, jak se na tuto stránku dívat, je, že se částečně jedná o propagandistickou operaci financovanou Ruskem. Tik Tok je v konečném důsledku odpovědný Komunistické straně Číny. X je Putinovým majetkem. Dříve nebo později budou muset západní vlády jednat.





Elon Musk byl nucen prozradit, kdo financoval jeho koupi Twitteru. Mezi vlastníky Twitteru jsou dva ruští oligarchové, kteří mají blízko k Putinovi a na které byly uvaleny sankce kvůli ruské invazi na Ukrajinu: Petr Aven a Vadim Moškovič. One way of looking at this site is that it is in part a Russian-financed propaganda operation. Tik Tok is ultimately accountable to the Chinese Communist Party. X is a Putin asset. Sooner or later Western governments will have to act. https://t.co/3Cd7nWqtXO — Nick Cohen (@NickCohen4) August 24, 2024





Bill Ackman a Sean „Diddy“ Combs jsou na seznamu vlastníků firmy X Elona Muska, sociální sítě dříve známé jako Twitter

Platforma byla nucena zveřejnit své investory v rámci žaloby podané bývalými zaměstnanci, kteří požadují zaplacení arbitrážních poplatků vzniklých po Muskově koupi webu.



Společnost X dříve tvrdila, že její investoři jsou důvěrní v rámci „běžné praxe a politiky“, ale tento týden federální soudce v Kalifornii rozhodl o odtajnění seznamu vlastníků stránky.



Již dříve byli s X spojováni vysoce postavení investoři, jako například společnost Fidelity, a to zejména proto, že z dokumentů tohoto investičního nástroje vyplýval 72% pokles hodnoty společnosti od doby, kdy ji Musk převzal.



Nejnovější podání odhaluje podporu platformy ze strany tohoto investičního giganta, přičemž podíly ve značce drží téměř 30 samostatných subjektů spojených se společností Fidelity.



Tento týden odtajněné dokumenty také odhalují méně známé akcionáře společnosti.



Seznam, do kterého nahlédl časopis Fortune, odhaluje, že podíl ve společnosti X vlastní nadace Pershing Square Foundation. Pokud vám toto jméno zní povědomě, je to díky jejímu spojení s Pershing Square Holdings, kterou před 20 lety založil miliardář Bill Ackman.



Ačkoli stejnojmennou nadaci vede nezávislý tým vedoucích pracovníků, Ackman a jeho manželka Neri Oxmanová jsou spoluvlastníky.



Ackman je hlasitým uživatelem platformy X a často ji využívá k oslovování dalších vysoce postavených osob a subjektů. Využil ji k debatě s hvězdou pořadu Shark Tank Markem Cubanem a k nastolení otázek ohledně vedení své alma mater, Harvardovy univerzity.



Na seznamu vlastníků je také zakladatel společnosti Oracle Larry Ellison. Podíl ve společnosti X pochází z fondu Lawrence J. Ellison Revocable Trust, jehož hlavní činností je podle zprávy Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) z roku 2008, kterou viděl časopis Fortune, „držet majetek a pozůstalost pana Ellisona“.



Podíly svěřenského fondu a společnosti Oracle spolu nijak nesouvisí, dodává se v hlášení SEC.



Na rozdíl od Ackmana není Ellison vášnivým uživatelem těchto stránek. Navzdory tomu, že má více než 130 000 sledujících, Ellison zveřejnil příspěvky dvakrát - jednou v roce 2012 a jednou v roce 2023.



Dalším pozoruhodným jménem na seznamu je Sean Combs Capital.



Ačkoli v dokumentech SEC nejsou uvedeny žádné shody s touto společností, byl tento podnik dříve spojován s americkým rapperem Diddym - dříve známým jako Puff Daddy -, který pod svým rodným jménem založil řadu podniků.



Patřily mezi ně Sean Combs Foundation, Combs Investments a nedávno i zastřešující značka pro jeho holdingy Combs Global.



Muskovi se pro své úsilí podařilo získat také pozornost královské rodiny, na seznamu figuruje také Jeho královská Výsost princ Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz Alsaud.



Saúdský princ má podle časopisu Forbes čisté jmění ve výši necelých 19 miliard dolarů a vlastní také podíly v luxusních hotelech Four Seasons a Savoy a v dalších technologických firmách, jako je například společnost Lyft, která se zabývá sdílením jízd.



Zdá se také, že navzdory kritice Muskova vedení Jack Dorsey stále vlastní akcie platformy, kterou založil, prostřednictvím společnosti Jack Dorsey Remainder LLC.





Spoluzakladatel Twitteru dříve podporoval generálního ředitele Tesly v jeho převzetí společnosti, ale na začátku tohoto roku svou podporu odvolal a jednomu z členů konkurenční platformy Bluesky na sociálních sítích řekl: „Všechno se to zvrtlo.“





Elon Musk was forced to reveal who financed his purchase of Twitter.

Amongst owners of Twitter there are two Russian oligarchs who are close to Putin and we're sanctioned over the Russian invasion of Ukraine: Petr Aven and Vadim Moshkovich.https://t.co/ZRojCKZzv4 — Anastasiya1451 (@Anastasiya1451A) August 24, 2024

Mezi méně významnými jmény jsou některé organizace, které nejenže drží podíly v X jako firmě, ale také se na nich podíleli vrcholní představitelé.Například Danilo Kawasaki a Ross Gerber.Podle dokumentace je tato dvojice uvedena jako individuální investoři ve společnosti X, ale má také podíl v podniku, který vede, ve firmě Gerber Kawasaki zabývající se správou majetku a investic.Na dalších místech seznamu jsou rizikoví investoři ze Silicon Valley, které bychom mohli očekávat: 8VC, Andreessen Horowitz a Sequoia.Na seznamu samozřejmě nechybí ani samotný Musk. Prostřednictvím fondu Elon Musk Revocable Trust je na seznamu uveden i zakladatel společnosti SpaceX.Musk ji v roce 2022 koupil za 44 miliard dolarů, ačkoli z podání není zřejmý poměr jeho investice oproti investicím ostatních. Od té doby podnik sužují odchody inzerentů, hromadné propouštění a kritika Muskovy strategie.Společnost X na žádost časopisu Fortune o komentář bezprostředně nereagovala.Úplný seznam8VC Opportunities Fund II, L.P.ADREM X LLCADREM Y LLCAfshar Partners, LPAndrea StroppaAndreessen Horowitz LSV Fund III, L.P.Anthem Ventures, LLCARK Venture Private Holdings LLCBAMCO, Inc.Bandera Fund LLCBaron Opportunity FundBaron Partners FundBinance Capital Management Co., LtdBrookfield Project X L.P.-CCM 2020 Investments LLCCheng and Chen Family TrustCNK Fund IV, L.P.Danilo KawasakiDayton Family Enterprises, LLCDayton Family Investments, LLCDFJ GROWTH IV, L.P.DFJ GROWTH IV PARALLEL FUND, LLCDFJ GROWTH X-I, L.P.Eden Relationship Capital L.P.Elon Musk jako správce svěřenského fondu Elon Musk Revocable Trust ze dne 22. července 2003FIAM Target Date Blue Chip Growth Commingled Pool By: Fidelity InstitutionalAsset Management Trust Company jako svěřenský správce







Fidelity Blue Chip Growth Commingled Pool By: Fidelity Management TrustCompany, jako správce: Fidelity Blue Blue Blue Investment TrustCompany, jako správceFidelity Blue Chip Growth Institutional Trust Správce: Fidelity InvestmentsCanada ULC.Fidelity Canadian Growth Company Fund jeho správcem Fidelity InvestmentsCanada ULCFidelity Central Investment Portfolios LLC: Fidelity U.S. Equity Central Fund -Communication Services SubFidelity Contrafund: Fidelity Advisor New Insights Fund - Sub AFidelity Contrafund: Fidelity Advisor New Insights Fund - Sub BFidelity Contrafund: Fidelity Contrafund-Fidelity Contrafund: Fidelity Contrafund K6Fidelity Contrafund: Fond Fidelity Series Opportunistic Insights FundFidelity Contrafund Commingled Pool By: Fidelity Management Trust Company, jako správce: Fidelity Management Trust Company, jako správceFidelity Destiny Portfolios: Fidelity Advisor Diversified Stock Fund: Fidelity Advisor Diversified Stock FundFidelity Global Growth and Value Investment Trust - Sub A Správce: Fidelity Investments CanadaFidelity Global Innovators Investment Trust jeho správcem Fidelity InvestmentsCanada ULCFidelity Growth Company Commingled Pool By: Fidelity Management TrustCompany, jako správceFidelity Insights Investment Trust Jeho správcem je Fidelity Investments CanadaULCFidelity Mt. Vernon Street Trust: Fidelity Growth Company FundFidelity Mt. Vernon Street Trust : Fidelity Growth Company K6 FundFidelity Mt. Vernon Street Trust: Vernon Vernon: Fidelity Series Growth Company FundFidelity Management Trust Company, jako správce: Fidelity Management Trust Company, jako správceFidelity Puritan Trust: Fidelity Puritan Fund - Equity Sub BFidelity Puritan Trust: Puritan K6 Fund - Equity Subportfolio-Fidelity Securities Fund: Fidelity Blue Chip Growth FundFidelity Securities Fund: Fidelity Blue Chip Growth K6 FundFidelity Securities Fund: Fidelity OTC K6 PortfolioFidelity Securities Fund: Fidelity OTC PortfolioFidelity Select Portfolios : Select Communication Services Portfolio-G64 Ventures LLCGerber Kawasaki Inc.GFNCI LLCGigafund 0.21, LPGlacier Ventures LLCGo Mav, LLCJeho výsost princ Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz AlsaudJeho výsost princ Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz AlsaudIMG US, LLCJack Dorsey Remainder LLCJack Dorsey Tr Ua 12/08/2010 Jack Dorsey Revocable TrustKingdom Holding CompanyLawrence J. Ellison Revocable TrustLinda Ye and Robin Ren Family FoundationLitani Ventures-Luchi Fiduciaria SR POS. 365Manhattan Venture Partners X LLCMirae Asset Innovation X ONE, LLCMirae Asset Project X Fund I, LP-Olivier JanssensQ Tetris Holding LLCRoss GerberSanto Lira LLCSC CDA1 LLCSCGE Fund, L.P.-SCGGF III - U.S./India Management, L.P.SCHF (M) PV, L.P.Scott NolanSC US/E Expansion Fund I Management, L.P.Sean Combs Capital, LLCSequent (Schweiz) AG jako správce svěřenského fondu Debala TrustSequioa Capital Fund, L.P.Series N Dis, série Atreides Special Circumstances Fund, LLCShahidi Tactic Group, LLCSteve DavisT. One Holdings LLCNadace Pershing SquareTM33 Partner HoldingsTresser Blvd 402 LLCUnipolSai S.P.A.Variable Insurance Products Fund II: VIP Contrafund Portfolio - Subportfolio AVYC25 LimitedX Holdings I Investment, LLC