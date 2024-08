Gaza: Třicet britských zdravotníků vyzývá Starmera k úplnému zastavení vývozu zbraní do Izraele

23. 8. 2024

Třicet britských lékařů, zdravotních sester a zdravotnického personálu, kteří dobrovolně pracovali v Gaze, napsalo otevřený dopis britskému premiérovi Keiru Starmerovi, v němž vyzývají k úplnému zastavení prodeje zbraní Izraeli.



„Požadujeme, aby vláda Spojeného království okamžitě jednala a ukončila pokračující izraelskou vojenskou eskalaci katastrofy v Gaze,“ uvádí se v dopise. „Spojené království musí zajistit, aby jeho politika vedla k příměří, a to zastavením vojenské podpory Izraeli a ukončením obchodu se zbraněmi s Izraelem. Jsme přesvědčeni, že naše vláda je k tomu povinna jak podle britského práva, tak podle mezinárodního humanitárního práva (MHP), a že je to morálně i právně správné.“



Zdravotnický personál napsal, že během svého pobytu v Gaze zjistil, že všichni jsou nemocní, zranění nebo obojí - „až na okrajové výjimky“. „Při práci v Gaze jsme viděli u našich pacientů a našich palestinských zdravotnických kolegů rozšířenou podvýživu,“ uvedli. „Mnozí z nás v Gaze rychle zhubli, přestože jsme měli privilegovaný přístup k jídlu a brali jsme si s sebou vlastní doplňkovou výživnou stravu. Máme fotografické důkazy o život ohrožující podvýživě našich pacientů, od kojenců po seniory, o které jsme ochotni se s vámi podělit nebo jsme se o ně již podělili.“



Prakticky každé dítě mladší pěti let, se kterým jsme se setkali, a to jak v nemocnici, tak mimo ni, mělo kašel a vodnatý průjem. V nemocnicích, v nichž jsme pracovali, byla rozšířená žloutenka a infekce hepatitidou typu A, zatímco míra chirurgických komplikací se blížila 100 %. V důsledku nemožných provozních podmínek v nemocnicích - včetně nedostatku zásob, vody a léků včetně antibiotik -, přeplněnosti a podvýživy pacientů bylo téměř jisté, že dojde k infekci chirurgických řezů. Byli jsme nuceni používat domácí zásoby včetně octa k antiseptickým účelům, nebo se obejít bez nich. Kvůli nedostatku léků proti bolesti, antibiotik a nemocničních lůžek vykazovali pacienti vysokou míru tlakových nekróz.



Těhotné ženy rodily v nehygienických a přeplněných podmínkách, protože už prostě není nikde místo, které by nebylo nehygienické a přeplněné. Těmto ženám hrozí vážné riziko komplikací, špatného zdravotního stavu a úmrtí. Ti z nás, kteří pracovali s těhotnými ženami, pravidelně viděli mrtvé porody a úmrtí matek, kterým by se v každém fungujícím systému zdravotní péče dalo snadno zabránit. Míra infekce v řezu císařským řezem byla ohromující, a to často rodily ženy, které odcházely bez anestezie nebo léků proti bolesti. Jejich děti se rodily s podváhou, zatímco matky pravděpodobně nemohly kojit kvůli podvýživě. V celé Gaze není k dispozici pitná voda. Jen velmi málo dětí narozených v těchto podmínkách pravděpodobně přežije, a ty, které přežijí, budou mít trvale poškozené zdraví.











IDF potvrdily útok na libanonskou Ayta al-Jabal



IDF v pátek uvedly, že izraelské síly za použití letounu vzdušných sil zaútočily na oblast Eita al-Zut v jižním Libanonu a zabily významného člena Hizballáhu Muhammada Mahmúda Nadžama.



Dříve dnes příslušníci Hizballáhu odpalovali rakety na severní Izrael z blízkosti vojenského objektu v oblasti Mis al Džabal, uvedly IDF. Izraelské síly zlikvidovaly dalšího operativce Hizballáhu v oblasti Aitaroun, který odpaloval rakety do oblasti Malkia v Izraeli.





Představitel Hamásu v pátek obvinil izraelského premiéra, že odmítá přistoupit na konečnou dohodu o příměří v Gaze, kde přítomnost izraelských jednotek na egyptské hranici zůstává hlavním sporným bodem.



Izraelský tým byl v Káhiře, kde „jednal o pokroku v dohodě o (propuštění) rukojmích“, řekl ve čtvrtek pozdě večer agentuře AFP mluvčí premiéra Benjamina Netanjahua Omer Dostri.



Zástupci Hamásu se však jednání neúčastnili a představitel islamistického hnutí Usáma Badrán v pátek agentuře AFP řekl, že Netanjahuovo trvání na setrvání vojáků v hraničním pásmu Filadelfie odráží „jeho odmítání dosáhnout konečné dohody“.





Americká viceprezidentka a demokratická kandidátka na prezidentku Kamala Harrisová ve svém čtvrtečním projevu na národním sjezdu Demokratické strany uvedla, že nyní nastal čas pro dohodu o příměří a propuštění rukojmích v izraelské válce v Gaze. „Vždy budu hájit právo Izraele na obranu,“ řekla Harrisová a zároveň dodala, že ‚to, co se stalo v Gaze, je zničující‘ a ‚srdcervoucí‘.



Předtím, než Harrisová vystoupila na pódium a přijala nominaci Demokratické strany na prezidentku, uspořádali delegáti "bez závazků" protest v sedě proti tomu, že sjezd neudělil prostor pro vystoupení palestinské Američanky na hlavním pódiu. „Skandál spočívá v tom, že ve vedení Demokratické strany existují síly, které nechtějí, abychom mluvili o palestinských lidských právech,“ řekl Abbas Alawieh, vůdce hnutí nezúčastněných a nezúčastněný delegát z Michiganu. „Nejsou v souladu s většinou demokratické základny, s většinou demokratických voličů, kteří věří, že palestinská lidská práva jsou prioritou.“



Premiér Benjamin Netanjahu se dnes setká se šesti rukojmími, kteří byli v listopadu propuštěni ze zajetí Hamásu, informuje Haaretz. Všech šest propuštěných rukojmích má stále rodinu, kterou Hamás zadržuje: Elena Trupanovová, jejíž 28letý syn Saša je stále v Gaze; IIlana Grichevská, jejíž partner, 24letý Matan Zangauker, zůstává rukojmím; Raz Ben Ami, manželka 55letého rukojmího Ohada Ben Amiho; Aviva Siegelová, manželka 65letého rukojmího Keitha Siegela; Yocheved Lifshitzová, manželka 84letého rukojmího Odeda Lifshitze; a Adi Shohamová, manželka 39letého rukojmího Tala Shohama.



Mezitím se izraelští vyjednavači účastní jednání o Gaze v Káhiře, uvedl podle agentury France-Presse mluvčí vlády. Hlavním sporným bodem zůstává dlouhodobý požadavek Hamásu na „úplné“ stažení Izraele z Gazy, proti kterému se postavil premiér Benjamin Netanjahu.



Postupné izraelské příkazy k evakuaci v Gaze, včetně 12 jen tento měsíc, vyhnaly od začátku izraelsko-hamasácké války v říjnu loňského roku 90 % z 2,1 milionu obyvatel, a to často několikrát, sděluje nejvyšší humanitární představitel OSN pro palestinské území. Muhannad Hadi uvedl, že příkazy k evakuaci ohrožují civilisty, místo aby je chránily. „Nutí rodiny znovu prchat, často pod palbou a s tím málem věcí, které si mohou vzít s sebou, do stále se zmenšujícího prostoru“, který je přeplněný a nebezpečný.



Desetiměsíční dítě v Gaze ochrnulo v důsledku dětské obrny, což je první případ obrny v Gaze za posledních 25 let. Virus dětské obrny byl minulý měsíc zjištěn ve vzorcích odpadní vody v Deir al-Baleh a Khan Younis. Desetiměsíční dítě bylo prvním případem obrny v Gaze za posledních 25 let. Pracovníci humanitárních organizací a zdravotničtí odborníci přičítají návrat dětské obrny nedostatku čisté vody, nečištěným odpadním vodám a špatným hygienickým podmínkám přeplněných životních prostor, do kterých byli palestinští uprchlíci v táborech po celé Gaze nuceni se dostat.



Američtí představitelé vyjádřili optimismus, že dohoda o příměří ve válce v Gaze „je na dohled“, přestože se množí náznaky ze strany Izraele a Hamásu, že dohoda není na spadnutí, a v době, kdy v některých částech palestinského území zuří obnovené boje.



Premiér Benjamin Netanjahu ve čtvrtek popřel zprávy naznačující, že Izrael zvažuje souhlas s rozmístěním mezinárodních sil podél úzkého hraničního pásu mezi Gazou a Egyptem známého jako Filadelfský koridor. „Premiér Netanjahu trvá na zásadě, že Izrael bude Filadelphský koridor kontrolovat, aby zabránil opětovnému vyzbrojení Hamásu, které by mu umožnilo zopakovat zvěrstva ze 7. října,“ uvedl jeho úřad v prohlášení.



Ve městě Deir Al-Balah v centrální části Gazy, kde je podle městské rady asi 1 milion obyvatel a vysídlených Palestinců, obyvatelé uvedli, že tanky postupovaly dále od východu a zablokovaly některé silnice spojující město s nedalekým Chán Júnisem na jihu.



Podle palestinských zdravotníků izraelské údery zabily v pásmu Gazy nejméně 16 lidí. Nemocnice Al-Aksá přijala těla, včetně ostatků ženy a tří dětí, po úderech v noci a ve čtvrtek. Reportér agentury Associated Press v nemocnici těla spočítal.



Izraelský vojenský soud prodloužil domácí vězení vojákům obviněným ze sexuálního zneužívání zadrženého Palestince do 4. září, ale umožní obhajobě uspořádat v neděli slyšení a požádat o alternativu k vazbě, uvedla ve čtvrtek armáda. Podle zpráv izraelského tisku byli vojáci obviněni ze sexuálního zneužívání člena elitní jednotky Hamásu ve vazební věznici Sde Teiman v Negevské poušti na jihu Izraele.



Palestinci ve čtvrtek uvedli, že v září plánují předložit rezoluci Valného shromáždění OSN, která by zakotvila nedávné rozsáhlé rozhodnutí nejvyššího soudu OSN, jenž označil přítomnost Izraele na okupovaných palestinských územích za nezákonnou - a stanovila časový rámec pro její ukončení. Rijád Mansúr, palestinský velvyslanec v OSN, řekl Radě bezpečnosti OSN, že rezoluce, která by nebyla právně závazná, je nezbytná k urychlení ukončení izraelské okupace. „Už máme dost čekání,“ řekl. „Čas čekání skončil.“



Podle nového výzkumu představovaly izraelské útoky na palestinské zásoby vody na okupovaném Západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy čtvrtinu všech násilností souvisejících s vodou v roce 2023, kdy celosvětově prudce vzrostl počet ozbrojených konfliktů kvůli ubývajícím zdrojům.



Od 7. října bylo při izraelské vojenské ofenzivě v Gaze zabito více než 40 265 Palestinců a 93 144 jich bylo zraněno, uvedlo ve čtvrtek v prohlášení ministerstvo zdravotnictví Gazy.





Libanonské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že při izraelském útoku na jižní Libanon byl zabit jeden dospělý a jedno dítě, informuje Haaretz.





Deník Times of Israel informuje, že izraelský ministr obrany Yoav Gallant v noci hovořil s americkým ministrem obrany Lloydem Austinem.



Ve zprávě vydané izraelským ministerstvem obrany se uvádí, že Gallant a Austin „provedli společné zhodnocení situace a vyměnili si názory na regionální vývoj a hrozby“.



„Jejich diskuse se zaměřila především na společnou přípravu, jakož i na udržení připravenosti a interoperability izraelských a amerických sil a schopností tváří v tvář pokračujícím hrozbám, které vůči Izraeli představují Írán a Hizballáh,“ uvedl Gallantův úřad.



Během tohoto rozhovoru Gallant informoval Austina o situaci v Gaze, „podrobně popsal úspěchy IDF při porážce brigády Hamásu v Rafáhu a zničení více než 150 tunelů v oblasti“ a diskutoval o snaze dosáhnout dohody o propuštění rukojmích.



