Absurdní, neuvěřitelná logistika Amazonu

23. 8. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta

Už mnoho let si kupuji (nejen) knihy na britském Amazonu (amazon.co.uk), nicméně doprava byla vždy napínavý, dramatický problém. Vyzkoušel jsem tedy německé stránky Amazonu (amazon.de) a je to k mému překvapené ještě horší. Mělo mi přijít pět knih dne 22. srpna, tedy ve čtvrtek. Všechny „prodává: Amazon EU S. a r.L.“.

Předpokládal jsem, že knihy přijdou v jednom balíčku v určený den. Nicméně v úterý se objevil na schodech domu bez jakéhokoli kontaktu nebo upozornění jeden balíček s jednou knihou. Ve středu přišly dvě knihy v jednom balíčku. Ve čtvrtek jedna kniha a u poslední knihy je napsáno, že 22. srpna „přepravce FAN Courier bohužel narazil na problém při pokusu o doručení Vaší zásilky“.

Není tohle celé naprosto neuvěřitelné a absurdní? Kolik pohonných hmot se takto zbytečně spálí, kolik zplodin se vyprodukuje, kolik lidí dělá zbytečnou práci a kolik zbytečného chaosu tak vzniká? To aby se člověk s každou objednávkou bál, co se stane, kdy ho kurýr překvapí. Z těšení na zásilku se stane stres a strach. A není nikdo, komu se dovolat, komu si stěžovat, koho by to zajímalo.



















0