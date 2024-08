Trump už prohrál a i on to ví

To je naprostá pravda. Nikdo se ve skutečnosti nezajímá o problémy ani o morální zásady, které hájí. Lidé jen zneužívají soubor kodexů skupiny, s níž se rozhodli ztotožnit, k pronásledování ostatních. Pravidla jsou pro naše bližní, my jen předstíráme, že se jimi řídíme. Což je také důvod, proč bychom měli vždy vnímat jako varovné červené světlo, když se nějaký člověk nebo veřejně činná osoba příliš zaklíná a vyhrocuje nějakou problematiku, jako například bojovníci proti homosexuálům, kteří jsou často přistiženi při přesně těch činech, které veřejně odsuzují, nebo antipedofilové, kteří skrývají vlastní pedofilní náklonnost (katolický otcovský plášť je dobrým příkladem skrýše) a tak dále.

A tak přestože většina republikánských voličů z předchozích období tvrdila, že volí kandidáta, který sdílí jejich křesťanskou morálku a víru v malý stát, který se příliš nevměšuje do regulací podnikatelských záměrů a rozhodně nebude strkat nos do svobod soukromého života občanů, tato základní ideologická přikázání nahradila darwinistická antihumanistická probilionářská politika, která si znepřátelí každého, kdo není součástí jejich lynčujícího davu (proti identitářství, nekřesťanům, umělcům, intelektuálům, vyššímu vzdělání, cizincům, jiným rasám či národům, médiím, institucím, soudní větvi trojúhelníku, která vyvažuje moc zákonodárnou a výkonnou).

Ale tento algoritmus, který je skutečným vektorem rozhodování mainstreamových voličů, je stejný jako je to s oblíbeností na střední škole. Soubor proměnných může vychýlit misky vah a z oblíbeného sportovce udělat nenáviděného blbce. A to se právě stalo. Jako v teenagerském hollywoodském filmu z osmdesátých let (který skutečně odrážel americkou realitu, i když stereotypní pro masovou spotřebu) Trump prohraje a z otravné (na začátku filmu) intelektuální dívky ze třídy se stane mstitelka proti rváči. Tento narativ má v americkém kulturním prostředí jistý úspěch. Dokonale zapadá do jejich myšlenkových rámců.





Označením Trumpa za „podivína“ neboli weird člověka, namísto příliš silných a složitých přívlastků pro ničitele demokracie, rasisty a fašisty získala Demokratická strana konečně marketingovou nálepku, která se ujala. Trump prostě není normální. Není jedním z nás.





Volby nejsou o tom, koho skutečně chceme, ale koho si z lidí v nabídce můžeme vybrat. A obraz typického amerického dua ze střední třídy proti dětinskému miliardáři s nafouklým egem, z jehož úst se ozývají jen kyselá slova zášti a viktimizace, už není atraktivní. Ne proti obrazu energického páru o tři desetiletí mladšího.





Lidé mají rádi boj, ale po chvíli s vysokou hladinou adrenalinu a endorfinů si tělo řekne o přestávku. To částečně vysvětluje úpadek Facebooku po vrcholu algoritmem vedené války uživatelů o politické otázky. Postupně uživatelé začali tento každodenní boj opouštět, protože je přirozené, že si po boji chtějí odpočinout. Nenávistný populismus tedy umírá kvůli únavě. Kdykoli se proti nim objeví nová možnost - nikoli staří politici establishmentu -, voliči jsou nyní ochotnější volit je, ty s menší teatrálností, než podněcovatele rozdělení. Lidská přirozenost má protilátky proti svému agresivnímu modu.





Po letech levicové vlády po celém světě - i tam, kde nebyly u moci, levicové ideály jsou nejčastěji prezentovány v médiích, kultuře a akademické sféře - byla spouštěcím mechanismem únava, která ji začala odmítat, poháněná odporem k excesům krajně levicových identitářských aktivistů. Levičáctví tedy zemřelo vlastní vinou, zatímco krajní pravice vzkvétala, protože nebylo nic, co by levicový humanismus převzalo. Pak se začal zkoušet přesný opak, ale nyní, když jsou v mnoha částech světa u moci s přestávkami a bez viditelných pozitivních výsledků, neplní své sliby o změně světa, jsou krajně pravicoví populisté kořistí nespokojenců. Novým tvářím, které dokáží vzbudit hormony voličů, se daří lépe než těm starým.