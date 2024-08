V sedmi zemích byly zahájeny první světové testy vakcíny proti rakovině plic

23. 8. 2024

čas čtení 5 minut





První pacient ve Spojeném království dostal dávku injekce, která má zničit nejčastější formu rakoviny plic - a zabránit jejímu návratu



Lékaři začali na pacientech zkoušet první vakcínu proti rakovině plic na světě, používající mRNA , a odborníci uvítali její „převratný“ potenciál zachránit tisíce životů.



Rakovina plic je celosvětově nejčastější příčinou úmrtí na rakovinu a každoročně na ni zemře přibližně 1,8 milionu lidí. Míra přežití je obzvláště nízká u pacientů s pokročilými formami onemocnění, u nichž se nádory rozšířily.



Nyní odborníci testují novou injekci, která tělu nařídí, aby rakovinné buňky vyhledávalo a zabíjelo - a pak zabrání jejich návratu. Vakcína známá pod názvem BNT116 a vyrobená společností BioNTech je určena k léčbě nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC), nejčastější formy tohoto onemocnění.

Lékaři začali na pacientech zkoušet první vakcínu proti rakovině plic na světě, používající mRNA , a odborníci uvítali její „převratný“ potenciál zachránit tisíce životů.Rakovina plic je celosvětově nejčastější příčinou úmrtí na rakovinu a každoročně na ni zemře přibližně 1,8 milionu lidí. Míra přežití je obzvláště nízká u pacientů s pokročilými formami onemocnění, u nichž se nádory rozšířily.Nyní odborníci testují novou injekci, která tělu nařídí, aby rakovinné buňky vyhledávalo a zabíjelo - a pak zabrání jejich návratu. Vakcína známá pod názvem BNT116 a vyrobená společností BioNTech je určena k léčbě nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC), nejčastější formy tohoto onemocnění.



Klinická studie fáze 1, první studie BNT116 u lidí, byla zahájena na 34 výzkumných pracovištích v sedmi zemích: ve Spojeném království, USA, Německu, Maďarsku, Polsku, Španělsku a Turecku.



Ve Spojeném království se nachází šest pracovišť v Anglii a Walesu, přičemž první britský pacient, který vakcínu obdrží, obdrží první dávku v úterý.



Celkem bude zařazeno přibližně 130 pacientů - od časných stadií před operací nebo radioterapií až po pozdní stádia onemocnění nebo recidivující rakovinu - kteří budou očkováni společně s imunoterapií. Přibližně 20 z nich bude ze Spojeného království.



Injekce využívá messengerovou RNA (mRNA), podobně jako vakcíny Covid-19, a funguje tak, že imunitnímu systému předkládá nádorové markery z NSCLC, aby tělo připravil na boj s rakovinnými buňkami, které tyto markery exprimují.



Cílem je posílit imunitní reakci člověka na rakovinu, přičemž zdravé buňky zůstanou na rozdíl od chemoterapie nedotčeny.



„Nyní vstupujeme do velmi vzrušující nové éry klinických studií imunoterapie založené na mRNA, které se zabývají léčbou rakoviny plic,“ uvedl profesor Siow Ming Lee, konzultant lékařské onkologie v nemocnicích University College London NHS foundation trust (UCLH), která vede tuto studii ve Velké Británii.



„Je to jednoduché a můžete vybrat specifické antigeny v nádorové buňce a pak je zacílit. Tato technologie je další velkou fází léčby rakoviny.“



Janusz Racz, 67 let, z Londýna, byl prvním člověkem, kterému byla vakcína ve Velké Británii aplikována. Diagnóza mu byla stanovena v květnu a brzy poté zahájil chemoterapii a radioterapii.



Vědec, který se specializuje na umělou inteligenci, uvedl, že ho k účasti ve studii inspirovala jeho profese. „Jsem také vědec a chápu, že pokrok vědy - zejména v medicíně - spočívá v tom, že lidé souhlasí se zapojením do takových výzkumů,“ řekl.



Dodal: „Bylo by to pro mě velmi přínosné, protože jde o novou metodiku, která není dostupná pro jiné pacienty a která mi může pomoci zbavit se rakoviny.



„A také mohu být součástí týmu, který může poskytnout důkaz konceptu této nové metodiky, a čím rychleji by byla zavedena po celém světě, tím více lidí by bylo zachráněno.“



Racz v úterý dostal šest po sobě jdoucích injekcí v rozmezí pěti minut během 30 minut v zařízení klinického výzkumu Národního institutu pro výzkum zdraví UCLH.



Každá z injekcí obsahovala různé řetězce RNA. Vakcínu bude dostávat každý týden po dobu šesti po sobě jdoucích týdnů a poté každé tři týdny po dobu 54 týdnů.



Lee uvedl: „Doufáme, že přidání této dodatečné léčby zabrání návratu rakoviny, protože u pacientů s rakovinou plic se často i po operaci a ozařování rakovina vrací.“



Dodal: „Výzkumu rakoviny plic se věnuji již 40 let. Když jsem v 90. letech začínal, nikdo nevěřil, že chemoterapie funguje.



„Nyní víme, že asi 20-30 % [pacientů] zůstává naživu ve 4. stadiu díky imunoterapii, a nyní chceme zlepšit míru přežití. Doufejme tedy, že tato mRNA vakcína, která doplňuje imunoterapii, by mohla poskytnout dodatečnou podporu.



„Doufáme, že se nám podaří postoupit do fáze 2, fáze 3 a pak doufáme, že se stane standardem péče na celém světě a zachrání spoustu pacientů s rakovinou plic.“







Tisíce pacientů v Anglii budou urychleně zařazeni do převratných testů vakcín proti rakovině v rámci revolučního a celosvětově prvního „párovacího“ programu britského zdravotnictví na záchranu životů.

Racz doufá, že až jeho léčba skončí, bude se moci vrátit k běhání a splnit si svou životní ambici: dokončit londýnský maraton.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

325

V rámci tohoto programu získají pacienti, kteří splní kritéria způsobilosti, přístup ke klinickým zkouškám vakcín, které podle odborníků představují nový úsvit v léčbě rakoviny.Lord Vallance, ministr pro vědu, uvítal zahájení zkoušek vakcíny proti rakovině plic. „Tento přístup má potenciál zachránit životy tisíců lidí, u nichž je každoročně diagnostikována rakovina plic,“ řekl. „Podporujeme naše výzkumné pracovníky, aby byli i nadále nedílnou součástí projektů, které přinášejí převratné léčebné postupy, jako je tento.“