"Může se to táhnout i rok." Rusko nebude spěchat s osvobozením Kurské oblasti

23. 8. 2024

čas čtení 3 minuty

Postup ukrajinských jednotek v Kurské oblasti se zpomalil a podle vojáků se začaly setkávat s odporem bojeschopných jednotek. Ruské velení rozděluje stanoviště a rozhoduje o tom, kdo se bude invazi bránit, což podle Institutu pro studium války (ISW) "komplikuje a byrokratizuje", to, co je již tak "neefektivní struktura operačního řízení". Zdá se, že Vladimir Putin zapomněl na první vstup cizích vojsk na ruské území od 2. světové války a podniká výlety do měst a vesnic. Postup ukrajinských jednotek v Kurské oblasti se zpomalil a podle vojáků se začaly setkávat s odporem bojeschopných jednotek. Ruské velení rozděluje stanoviště a rozhoduje o tom, kdo se bude invazi bránit, což podle Institutu pro studium války (ISW) "komplikuje a byrokratizuje", to, co je již tak "neefektivní struktura operačního řízení". Zdá se, že Vladimir Putin zapomněl na první vstup cizích vojsk na ruské území od 2. světové války a podniká výlety do měst a vesnic.

Zdá se, že Rusko s reakcí na operaci ozbrojených sil Ukrajiny nespěchá a konfrontace v Kurské oblasti může trvat dlouho, domnívají se analytici.

Ukrajinské jednotky nyní rozšiřují zónu pod svou kontrolou, místo aby se snažily postoupit hluboko na ruské území, řekl The Wall Street Journal Mick Ryan, generálmajor australské armády ve výslužbě a specialista na vojenská studia na Lowyho institutu v Sydney a v Centru pro strategická a mezinárodní studia ve Washingtonu: "Drží území, které je snazší bránit, které je blíže Ukrajině a které je snazší zásobovat."

Tím, že vyhodí do povětří mosty přes řeku Sejm a zabrání zřízení pontonových přechodů, mohou jednotky ozbrojených sil Ukrajiny obklíčit ruské uskupení nacházející se severozápadně od území, které již kontrolují, a obsadit pohraniční území, která brání. To umožní vytvořit to, co Kyjev nazval nárazníkovou zónou nezbytnou k ochraně Sumské oblasti před ruským ostřelováním a útoky. Taková operace by ale vyžadovala další jednotky, což by mohlo dále oslabit obranu v Doněcké oblasti, kde ruská armáda nepřestává tlačit na ukrajinskou armádu. Proto se nyní zdá, že Rusko jen shromažďuje síly v Kurské oblasti, přesouvá sem zálohy a přesouvá jednotky z těch sektorů fronty, kde neprobíhají intenzivní boje - z Charkova a jižních regionů, říká Ryan:

"Pro Rusko dává smysl sledovat, jak se bude situace vyvíjet, a nasadit jen tolik vojáků, kolik bude nutné, aby zpomalilo postup Ukrajinců."

Tento pokrok se již zpomalil. Velitel praporu dronů s volacím znakem Kold, který se nachází v Sudže, na jihovýchodním křídle ukrajinského uskupení, řekl WSJ, že ruská armáda shodila 21 klouzavých bomb na jednu z blízkých vesnic obsazených Ukrajinci a poté asi 80 dobře vycvičených a vybavených vojáků, zjevně s bojovými zkušenostmi, přešlo do útoku. Kromě toho podle Kolda pozoruje, že ruské jednotky se zakopávají a formují obranné pozice podél nové frontové linie, zjevně očekávají vleklou konfrontaci.

Osvobození Kurské oblasti pro ruské vedení může být druhotným cílem ve srovnání s postupem v Doněcké oblasti. Moskva není ze situace v Kursku nijak zvlášť znepokojená, říká Taťána Stanovaja z Carnegieho nadace pro mezinárodní studia v Rusku a Eurasii. Pro Vladimira Putina, řekla, je strategicky mnohem důležitější zmocnit se celé Doněcké oblasti a nakonec vyprovokovat pád ukrajinské vlády, aby si usnadnil cestu k jednáním:

"Pokud Putin nenajde vojenské řešení (v Kurské oblasti), může se to protáhnout na měsíce, nebo dokonce na rok. A lidé v Moskvě si na tuto myšlenku zvykají."

Ruské elity jsou ve stavu "mizerné poslušnosti" a nejsou se situací spokojeny, ale obávají se, že v případě mocenského boje by po Putinovi mohl přijít někdo ještě horší, řekl agentuře AP Nigel Gould-Davies, vedoucí pracovník Mezinárodního institutu pro strategická studia v Londýně. Mohou tedy doufat, že Putin se bude řídit vzorcem, o který se od potopení ponorky Kursk mnohokrát pokoušel – nejprve nereagovat na krizi, aby nakonec získal převahu.

Podrobnosti v ruštině: ZDE

0