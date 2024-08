Pokud bude válka proti Hamásu a Hizballáhu pokračovat, Izrael se do roka zhroutí

23. 8. 2024

Většina honosných prohlášení ministra obrany Yoava Gallanta v průběhu války v Gaze se ukázala jako nepodložená, píše izraelský generálmajor Jicchak Brik.

Po obsazení města Gazy Gallant prohlásil, že Izrael má město a jeho tunely zcela pod kontrolou a během krátké doby se Hamás vzdá. Po obsazení Chán Júnisu tvrdil, že vůdce Hamásu Jahjá Sinvár běhá v tunelech sám a ztratil kontrolu nad svými muži a během několika dní bude dopaden.



Těmito výroky Gallant spolu se svými kolegy náčelníkem generálního štábu IDF Herzim Halevim a premiérem Benjaminem Netanjahuem házel izraelské veřejnosti prach do očí.



A zdá se, že si začal uvědomovat, že nedosažení dohody s Hamásem o rukojmích by vedlo k regionální válce, která by Izrael vážně ohrozila.



Toto uvědomění ho přimělo k tomu, aby vyzval k diskusi, a to ve vládě nebo v bezpečnostním kabinetu, s úmyslem varovat všechny zúčastněné. Zjevným cílem diskuse je zajistit, aby odpovědnost neležela pouze na něm, ale aby se na ní podíleli všichni ministři vlády.



Předpokládám, že ministr obrany Gallant již pochopil, že válka ztratila smysl. Izrael se propadá stále hlouběji do gazanského bahna, ztrácí stále více vojáků, kteří jsou zabíjeni nebo zraněni, aniž by měl šanci dosáhnout hlavního cíle války: svržení Hamásu.



Země skutečně cválá k okraji propasti. Pokud bude opotřebovací válka proti Hamásu a Hizballáhu pokračovat, Izrael se zhroutí nejpozději do roka.



Teroristické útoky na Západním břehu a uvnitř země sílí, armáda v záloze hlasuje nohama po opakovaných mobilizacích vojáků v boji a ekonomika se hroutí. Izrael se také stal státem vyděděnců, což vyvolalo hospodářský bojkot a embargo na dodávky zbraní.



Ztrácíme také sociální odolnost, protože hrozí, že rostoucí nenávist mezi různými částmi národa vzplane a přivede ho ke zkáze zevnitř.



Sinvar a vůdce Hizballáhu Hasan Nasralláh dobře rozumějí zoufalé situaci Izraele. To, čeho mohl Izrael dříve dosáhnout dohodou o rukojmích a příměří, se stalo nemožným kvůli novým podmínkám, které Netanjahu do navrhované dohody zavedl. Účastníci jednání v Dauhá tvrdí, že nemají žádný manévrovací prostor k vyjednávání, protože mají svázané ruce.



Ve světle nové situace se v regionu zhmotňuje hrozba Íránu a Hizballáhu, že v reakci na zabití dvou vysokých představitelů zaútočí na Izrael. Použití atentátů je krok hrozící podpálením celého Blízkého východu, o němž rozhodli tři pyromani, Netanjahu, Gallant a náčelník generálního štábu Halevi, aniž by se zamysleli nad významem svých nezodpovědných rozhodnutí.



Sinvar začal chápat, že opotřebovací válka pracuje v jeho prospěch, nemluvě o regionální válce na více frontách. Proto nyní dává přednost pokračování bojů před dohodou a přitvrzuje své pozice. Kdyby Netanjahu po celou dobu války nevkládal vyjednávacímu týmu do kola špony, mohl Izrael dosáhnout dohody o rukojmích ještě před tím, než Sinvar přitvrdil své postoje.



Netanjahuovo nedávné prohlášení rodinám rukojmích o nutnosti zachovat izraelské „bezpečnostní prostředky“ v Gaze - což je zjevná lež - dohodu fakticky torpédovalo, což vedlo ke katastrofě nejen pro rukojmí a jejich rodiny, ale i pro celou zemi.



Všechny cesty, které zvolilo izraelské politické a vojenské vedení, vedou zemi na šikmou plochu. Osud země řídí jeden diktátor a stádo ovcí ho slepě následuje. Netanjahu se rozhodl „zemřít s Filištíny“ - v tomto případě s občany Izraele - jen aby si udržel svou moc.



Ztratil lidskost, základní morálku, normy, hodnoty a odpovědnost za bezpečnost Izraele. Zemi může zachránit pouze co nejrychlejší výměna jeho a jeho kumpánů. Izrael se dostal do existenčního chvostu a brzy by mohl dosáhnout bodu, z něhož není návratu.





Po dvou tisících letech vyhnanství jsme se vrátili a založili slavnou zemi. Zaplatili jsme za to vysokou cenu v podobě desítek tisíc mrtvých a zraněných. A nyní se nám země rozpadá vinou Netanjahua, Gallanta, Haleviho a jejich pěšáků. Ještě je možné něco udělat, než bude pozdě.







Zdroj v angličtině ZDE

