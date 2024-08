Mikroplasty pronikají do mozkové tkáně, ukazují studie: „Nikde nezůstalo nic nedotčeno"

22. 8. 2024







Ve dvaceti čtyřech vzorcích mozku odebraných na začátku roku 2024 bylo zjištěno v průměru, že asi 0,5 % váhy mozku jsou plasty





Stále více vědeckých důkazů ukazuje, že mikroplasty se hromadí v kritických lidských orgánech, včetně mozku, což vede vědce k výzvě k přijetí naléhavějších opatření k omezení znečištění plasty.



Studie zjistily drobné úlomky a smítka plastů v lidských plicích, placentě, reprodukčních orgánech, játrech, ledvinách, kolenních a loketních kloubech, cévách a kostní dřeni.



Vzhledem k výsledkům výzkumu je nyní „nezbytné vyhlásit celosvětový stav nouze“, aby bylo možné řešit znečištění plasty, uvedl Sedat Gündoğdu, který se zabývá studiem mikroplastů na Cukurově univerzitě v Turecku.



Lidé jsou mikroplastům - definovaným jako úlomky o průměru menším než 5 mm - a chemikáliím používaným k výrobě plastů vystaveni kvůli rozsáhlému znečištění ovzduší, vody a dokonce i potravin plastem.

Zdravotní rizika mikroplastů v lidském těle zatím nejsou dobře známa. Nejnovější studie teprve začínají naznačovat, že by mohly zvyšovat riziko různých onemocnění, jako je oxidační stres, který může vést k poškození buněk a zánětům, a také kardiovaskulárních onemocnění.



Studie na zvířatech rovněž spojují mikroplasty s problémy s plodností, různými druhy rakoviny, narušením endokrinního a imunitního systému a poruchami učení a paměti.



Ve Spojených státech v současné době neexistují žádné vládní normy pro plastové částice v potravinách nebo ve vodě. Agentura pro ochranu životního prostředí pracuje na vypracování pokynů pro jejich měření a od roku 2018 uděluje granty na vývoj nových způsobů jejich rychlého odhalování a kvantifikace.



Nález mikroplastů ve stále větším množství lidských orgánů „vyvolává velké obavy“ vzhledem k tomu, co víme o zdravotních účincích u zvířat, o studiích lidských buněk v laboratoři a o nově vznikajících epidemiologických studiích, uvedla Bethanie Carney Almrothová, ekotoxikoložka z Göteborské univerzity ve Švédsku. „Řekla bych, že je to děsivé.“



V jedné z nejnovějších studií, které se objevily - v předtisku článku, který stále prochází recenzním řízením a který je zveřejněn online Národním institutem zdraví - vědci zjistili obzvláště znepokojující hromadění mikroplastů ve vzorcích mozku.



Při zkoumání jater, ledvin a mozku pitvaných těl zjistili, že všechny obsahují mikroplasty, ale 91 vzorků mozku jich obsahovalo v průměru asi 10 až 20krát více než ostatní orgány. Podle hlavního autora studie Matthewa Campena, toxikologa a profesora farmaceutických věd na univerzitě v Novém Mexiku, byly výsledky šokující.



Vědci zjistili, že ve 24 vzorcích mozku, které byly odebrány počátkem roku 2024, bylo zjištěno, že asi 0,5 % váhy mozku jsou plasty.



„Je to dost alarmující,“ řekl Campen. „V našich mozcích je mnohem více plastu, než bych si kdy dokázal představit nebo než by mi bylo příjemné.“



Studie popisuje mozek jako „jednu z nejvíce plastem znečištěných tkání, ze kterých byly dosud odebrány vzorky“.



Předtištěná studie mozku vedená Campenem také naznačila znepokojivou souvislost. V této studii vědci zkoumali 12 vzorků mozku lidí, kteří zemřeli na demenci, včetně Alzheimerovy choroby. Tyto mozky obsahovaly až desetkrát více plastů na váhu než zdravé vzorky.



„Nevím, kolik plastu ještě se může do našeho mozku nacpat, aniž by to způsobilo nějaké problémy,“ řekl Campen.



Práce také zjistila, že množství mikroplastů ve vzorcích mozků z roku 2024 bylo asi o 50 % vyšší než ve vzorcích, které pocházejí z roku 2016, což naznačuje, že koncentrace mikroplastů nalezených v lidských mozcích roste podobným tempem jako v životním prostředí. Většina orgánů pocházela z úřadu lékařského vyšetřovatele v Albuquerque v Novém Mexiku, který vyšetřuje předčasná nebo násilná úmrtí.



„Můžete udělat čáru - v čase se to zvyšuje. Odpovídá to tomu, co vidíte v životním prostředí,“ řekl Campen.



Mnoho dalších prací zjistilo mikroplasty v mozcích jiných živočišných druhů, takže není úplně překvapivé, že totéž může platit i pro člověka, řekl Almroth z Göteborské univerzity, který se na práci nepodílel.



Pokud jde o tyto zákeřné částice, „hematoencefalická bariéra není tak ochranná, jak bychom si rádi mysleli“, řekl Almroth s odkazem na řadu membrán, které brání mnoha chemickým látkám a patogenům, aby se dostaly do centrálního nervového systému.



Exploze výzkumu



K obavám z akumulace v lidském těle se přidala i studie, kterou minulý měsíc zveřejnil časopis Journal of Hazardous Materials a která zjistila přítomnost mikroplastů ve všech 16 zkoumaných vzorcích kostní dřeně, což je první práce svého druhu. Všechny vzorky obsahovaly polystyren, který se používá k výrobě obalů na arašídy a elektroniku, a téměř všechny obsahovaly polyethylen, který se používá v průhledných obalech na potraviny, lahvích od pracích prostředků a dalších běžných výrobcích pro domácnost.



Jiná nedávná práce, která se zabývala 45 pacienty, kteří podstoupili operaci kyčelního nebo kolenního kloubu v Pekingu v Číně, zjistila mikroplasty v membránové výstelce každého vyšetřovaného kyčelního nebo kolenního kloubu.



Studie zveřejněná 15. května v časopise Toxicological Sciences zjistila mikroplasty ve všech 23 zkoumaných lidských a 47 psích varlatech, přičemž zjistila, že ve vzorcích od lidí byla jejich koncentrace téměř třikrát vyšší než u psů. Vyšší množství určitých typů plastových částic - včetně polyethylenu, hlavní složky plastových lahví na vodu - korelovalo s nižší hmotností varlat u psů.



V jiné práci, která vyšla 19. června v časopise International Journal of Impotence Research, byly zjištěny plastové částice v penisech čtyř z pěti mužů, kteří si nechali voperovat penilní implantáty k léčbě erektilní dysfunkce.



„Potenciální zdravotní dopady jsou znepokojivé, zejména s ohledem na neznámé dlouhodobé důsledky hromadění mikroplastů v citlivých tkáních, jako jsou reprodukční orgány,“ uvedl Ranjith Ramasamy, hlavní autor studie, lékařský výzkumník a urolog na univerzitě v Miami.



Mezitím čínská skupina v květnu zveřejnila studii, která prokázala malé množství mikroplastů ve spermatu všech 40 účastníků. Podobné výsledky přinesla i italská práce z několika měsíců předtím.



Několik studií nyní zjistilo kontaminaci také v lidských placentách. Studie, která vyšla v květnovém čísle časopisu Toxicological Sciences, uvádí nález mikroplastů a nanoplastů ve všech 62 vzorcích placenty, i když koncentrace se značně lišila.





V Itálii vědci sledovali 312 pacientů, kterým byly z krční tepny odstraněny tukové usazeniny neboli plaky. Téměř šest z deseti mělo mikroplasty a tito lidé dopadli hůře než ti, kteří je neměli: V následujících 34 měsících měli 2,1krát vyšší pravděpodobnost, že je postihne infarkt nebo mrtvice, případně že zemřou.





„Nikde nezůstalo nic nedotčeno, od mořských hlubin přes atmosféru až po lidský mozek,“ řekl Almroth.







Zdroj v angličtině ZDE

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv ve svém prohlášení na internetových stránkách uvádí, že „současné vědecké poznatky neprokazují, že by množství mikroplastů nebo nanoplastů zjištěné v potravinách představovalo riziko pro lidské zdraví“.Přesto vědci uvádějí, že by se jednotlivci měli snažit snížit svou expozici tím, že se budou vyhýbat používání plastů při přípravě jídla, zejména při mikrovlnné troubě; budou pít vodu z kohoutku místo balené vody a budou se snažit zabránit hromadění prachu, který je kontaminován plasty. Někteří vědci doporučují jíst méně masa, zejména zpracovaných výrobků.Leonardo Trasande, lékařský výzkumník z Newyorské univerzity, uvedl, že o dopadech hromadění mikroplastů na člověka toho zatím mnoho nevíme. Negativní dopady chemických látek používaných v plastech, jako jsou ftaláty, na zdraví jsou však podle něj lépe zjištěny. Studie, jejímž byl spoluautorem, zjistila, že expozice ftalátům zvýšila riziko kardiovaskulárních onemocnění a úmrtí ve Spojených státech a způsobila ztrátu produktivity ve výši nejméně 39 miliard dolarů ročně.Mikročástice plastů mohou být těmito chemikáliemi kontaminovány a přenášet je do těla. „Mikroplasty a nanoplasty mohou být účinným přenosovým systémem pro toxické chemické látky,“ uvedl Trasande.Americká rada pro chemii, která zastupuje výrobce plastů a chemikálií, na otázky týkající se nedávných studií, které zjistily přítomnost mikroplastů v lidských orgánech, přímo neodpověděla. Kimberly Wise Whiteová, viceprezidentka této skupiny, poznamenala, že „globální plastikářský průmysl se věnuje rozvoji vědeckého poznání mikroplastů“.Shromáždění OSN pro životní prostředí se před dvěma lety dohodlo, že začne pracovat na celosvětové smlouvě o ukončení znečištění plastem, přičemž tento proces stále probíhá.Několik zpráv z minulého týdne naznačuje, že Bidenova administrativa dala najevo, že americká delegace zapojená do diskusí podpoří opatření na snížení celosvětové produkce plastů, což je podle vědců pro zvládnutí tohoto problému zásadní.