Dehumanizace Palestinců ze strany izraelské společnosti je nyní absolutní

26. 8. 2024

13 minut

Foto Pozůstatky rozčtvrcených palestinských dětí izraelským bombardováním

'Dokud zabíjíme, zaslouží si zemřít'

Izraelský velitel sdělil, že jeho jednotka zabila v Gaze „6 000 teroristů“. Na otázku „Jak určujete, kdo je terorista?“ odpověděl: „Kdokoliv neutekl, i když nebyl ozbrojen, byl podle nás terorista.“



V minulosti byla morální debata o vojenských akcích Izraele možná úzkoprsá a pokrytecká, ale alespoň existovala. Tentokrát tomu tak není, argumentuje izraelský časopis +972.



Dne 10. srpna v 5:40 ráno poslal mluvčí IDF novinářům zprávu, v níž informoval o izraelském náletu na „vojenské velitelství umístěné ve školním areálu Al-Taba'een poblíž mešity v oblasti Daraj [a] Tuffah, která slouží jako úkryt pro obyvatele města Gazy“.



„Velitelství,“ pokračoval mluvčí, “využívali teroristé teroristické organizace Hamas k úkrytu a odtud plánovali a podporovali teroristické útoky proti silám IDF a občanům Státu Izrael. Před útokem bylo podniknuto mnoho kroků ke snížení pravděpodobnosti zranění civilistů, včetně použití přesné munice, vizuálního vybavení a zpravodajských informací.“



Krátce po tomto prohlášení obletěly svět šokující záběry ze školy Al-Taba'een, na nichž byly vidět hromady rozřezaného masa a části těl odvážené v plastových pytlích. Snímky doprovázely zprávy, že při izraelském útoku bylo zabito asi 100 Palestinců a mnoho dalších bylo hospitalizováno. Většina zabitých se nacházela uprostřed modlitby fajr neboli ranní modlitby na vyhrazeném místě uvnitř školního areálu.





V následujících hodinách a dnech se podle očekávání rozvinula válka narativů o počtu mrtvých civilistů. Mluvčí IDF zveřejnil fotografie a jména 19 Palestinců, o nichž tvrdil, že byli „operativci“ Hamásu nebo Islámského džihádu, kteří byli při útoku zabiti; u mnoha z nich bylo toto označení uvedeno bez upřesnění jejich údajné pozice nebo hodnosti.



Hamás tato obvinění popřel. Informace izraelské armády zpochybnil také Euro-Med Human Rights Monitor: nevládní organizace zjistila, že někteří z lidí na armádním seznamu byli ve skutečnosti zabiti při předchozích útocích v Gaze, jiní nikdy nebyli příznivci Hamásu a někteří dokonce vystupovali proti této skupině. Armáda později zveřejnila další seznam 13 Palestinců, kteří podle ní byli operativci zabitými při bombardování.



Přestože totožnost všech obětí útoku může s konečnou platností určit pouze nezávislé vyšetřování, prvotní prohlášení mluvčího IDF svědčí o dramatické změně, kterou izraelská společnost prošla, pokud jde o životy Palestinců v Gaze.



V prohlášení IDF se výslovně uvádí, že škola „slouží jako úkryt pro obyvatele města Gazy“, což znamená, že IDF věděla, že uprchlíci tam utekli ve strachu před bombardováním ze strany samotné armády. V prohlášení se netvrdilo, že ze školy probíhala střelba nebo raketové útoky, ale že „teroristé Hamásu ... plánovali a podporovali ... teroristické činy“ z ní. Netvrdilo ani, že civilisté, kteří se do školy uchýlili, dostali nějaké varování, pouze že armáda použila „přesné zbraně“ a „zpravodajské informace“. Jinými slovy, armáda bombardovala obydlený úkryt s plným vědomím smrtelných následků, které její útok způsobí.



Jako by vyhladovění milionů lidí bylo koníčkem



Nemělo by nás překvapit, že izraelská média tvrzení mluvčího IDF podpořila. Pokud jde o ohromující bezpečnostní selhání, která vedla k 7. říjnu, mohou být izraelská média, a zejména pravicová média, k armádě kritická a skeptická. Když však jde o zabíjení Palestinců, je taková skepse vyhozena z okna: v Gaze má armáda vždycky pravdu.



„Ve válce jsou školy mimo dosah,“ napsal v deníku Haaretz profesor Yuli Tamir, bývalý izraelský ministr školství. „Copak se nenajde jediný velitel, který by řekl: 'Už ne?'“. Odpověď zní jednoznačně ne. Každá válka s sebou nese určitou míru dehumanizace nepřítele. Zdá se však, že v současné válce v Gaze se dehumanizace Palestinců blíží absolutní.



Po každé válce v posledních desetiletích, v níž Izraelci bojovali, se veřejně projevovaly výčitky svědomí. To bylo často kritizováno jako mentalita „střílet a plakat“ - ale vojáci alespoň plakali.



Po šestidenní válce v roce 1967 vyšla velmi úspěšná kniha „Sedmý den: která obsahovala výpovědi vojáků, kteří se snažili vypořádat s morálními dilematy, jimž během bojů čelili. Po masakrech v Sabře a Šatíle v roce 1982 vyšly statisíce Izraelců - včetně mnoha těch, kteří sloužili ve válce v Libanonu - do ulic, aby protestovaly proti zločinům armády.



Během první intifády mnoho vojáků otevřeně hovořilo o týrání Palestinců. Druhá intifáda dala vzniknout nevládní organizaci Breaking the Silence. Morální diskurz o okupaci byl možná úzký a pokrytecký, ale existoval.



Tentokrát ne. Izraelská armáda zabila v Gaze nejméně 40 000 Palestinců, tedy asi dvě procenta obyvatel pásma. Způsobila totální spoušť, systematicky ničila obytné čtvrti, školy, nemocnice a univerzity. Za posledních 10 měsíců bojovaly v Gaze statisíce izraelských vojáků, a přesto morální debata téměř neexistuje. Počet vojáků, kteří o svých zločinech nebo morálních potížích hovořili s vážnou úvahou nebo lítostí, a to i anonymně, lze spočítat na prstech jedné ruky.



O nesmyslném a bezdůvodném ničení, které armáda v Gaze páchá, svědčí paradoxně stovky videí, která izraelští vojáci z hrdosti na své činy natočili a poslali přátelům, rodině nebo partnerům. Právě z jejich nahrávek jsme viděli, jak vojáci vyhazují do povětří univerzity v Gaze, střílejí náhodně na domy a ničí vodárenské zařízení v Rafáhu, abychom uvedli jen několik příkladů.



Brigádní generál Dan Goldfuss, velitel 98. divize, jehož dlouhý rozhovor při odchodu do důchodu byl prezentován jako příklad velitele, který dodržuje demokratické hodnoty: „Na bojišti mě neuvidíte litovat nepřítele. Buď ho zabiju, nebo zajmu.“ Nepadlo ani slovo o tisících palestinských civilistů zabitých armádní palbou nebo o dilematech, která takové vraždění provázejí.



Podobně podplukovník A., velitel 200. letky, která provozuje flotilu bezpilotních letounů izraelského letectva, poskytl počátkem tohoto měsíce rozhovor pro Ynet, v němž tvrdil, že jeho jednotka během války zabila „6 000 teroristů“. Na otázku v souvislosti s červnovou záchrannou operací na osvobození čtyř izraelských rukojmích, při níž bylo zabito přes 270 Palestinců, odpověděl: „Jak určíte, kdo je terorista?“: „Útočili jsme na straně ulice, abychom zahnali civilisty, a kdo neutekl, i když nebyl ozbrojen, byl podle nás terorista. Každý, koho jsme zabili, měl být zabit.“



Tato dehumanizace dosáhla v posledních týdnech nového vrcholu v souvislosti s debatou o legitimitě znásilňování palestinských vězňů. V diskusi na mainstreamové televizní stanici Channel 12 vyzval Jehuda Šlezinger, „komentátor“ z pravicového deníku Israel Hayom, k institucionalizaci znásilňování vězňů jako součásti vojenské praxe. Nejméně tři členové Knesetu z vládnoucí strany Likud rovněž tvrdili, že izraelským vojákům by mělo být dovoleno vše, včetně znásilňování.



Největší trofej však získal izraelský ministr financí a náměstek na ministerstvu obrany Bezalel Smotrich. Svět „nám nedovolí, abychom způsobili smrt dvou milionů civilistů hladem, i když by to mohlo být oprávněné a morální, dokud nebudou vrácena naše rukojmí,“ postěžoval si na začátku tohoto měsíce na konferenci Israel Hayom.



Tyto výroky byly ve světě ostře odsouzeny, ale v Izraeli byly přijaty s lhostejností, jako by umírání milionů lidí hladem bylo jen všedním koníčkem. Kdyby semínka dehumanizace nebyla již zaseta a široce legitimizována, Smotrich by se něco takového neodvážil veřejně říci. Koneckonců vidí, jak ochotně izraelská vláda a armáda účinně přijaly jeho



'Dokud zabíjíme, zaslouží si zemřít'



Když mluvíme o morální zkaženosti, kterou okupace přináší, často si připomínáme slova profesora Ješajáha Leibowitze. V dubnu 1968, ještě ani ne rok po zahájení izraelské okupace Západního břehu Jordánu a Gazy, napsal: „Stát vládnoucí nad nepřátelským obyvatelstvem čítajícím 1,4 až 2 miliony cizinců se nutně stane státem Šin Bet se vším, co z toho vyplývá pro ducha vzdělání, svobodu slova a myšlení a demokratické vládnutí. Korupce, která je charakteristická pro všechny koloniální režimy, nakazí i Stát Izrael.“



Uvážíme-li, v jaké morální propasti se nyní izraelská společnost nachází, je těžké nepřisoudit Leibowitzovi prorocké schopnosti. Při bližším zkoumání jeho slov se však ukazuje složitější obraz.



Lze tvrdit, že Izrael roku 1968 byl ještě méně demokratický než dnes. Byl to stát jedné strany, v němž vládla Mapaj (předchůdce dnešní Strany práce), která vylučovala nejen palestinské občany, kteří se jen o dva roky dříve vymanili z izraelské vojenské nadvlády, ale také Židy mizrahi z arabských a muslimských zemí, a náboženské a ultraortodoxní Židy držela v koutě. Izraelská média vládu téměř nekritizovala a školní učebnice, ze kterých jsem se v 60. a 70. letech učil, nebyly nijak zvlášť pokrokové.



V rámci Zelené linie je dnes Izrael mnohem liberálnější než v roce 1968. Ženy jsou stále častěji v mocenských pozicích, nemluvě o LGBTQ+ lidech, jejichž samotná existence byla zločinem. Z ekonomického hlediska je Izrael mnohem svobodnější zemí než centralizovaná etatistická ekonomika 60. let (a nerovnosti podle toho rostly) a země je mnohem více propojena se zbytkem světa.



Lze tvrdit, že nejde o rozpor, ale spíše o vzájemně se doplňující procesy. Okupace nejenže Izrael obohatila (například vývoz obranného materiálu dosáhl v roce 2023 rekordní výše 13 miliard dolarů), ale pomohla mu udržet dva paralelní systémy vlády - kolonialismus a apartheid na okupovaných územích a liberální demokracii pro Židy uvnitř zelené linie - a možná i dva paralelní morální systémy. Rozpor mezi rozšiřováním práv izraelských občanů a vymazáváním práv palestinských poddaných se stal neoddělitelnou součástí státu. „Vila v džungli“ není jen malebný výraz, ale vystihuje podstatu izraelského režimu.





Současná fašistická vláda narušila kdysi křehčí rovnováhu. Tím, že z „liberalismu“ udělali nepřítele, se politici jako Jariv Levin, Simcha Rothman a jejich spolupracovníci snaží svým justičním převratem prolomit bariéru mezi paralelními světy. K tomuto procesu přispěly i vysoké funkce, které získali rasisté a fašisté jako Smotrich a Itamar Ben Gvir.



Tváří v tvář zvěrstvům, která 7. října napáchal Hamás, zůstává diskurz těchto izraelských fašistů hlavním hlasem ve veřejném diskurzu, protože údajně liberální Izrael, který okupaci po léta ignoroval, neuměl zařadit násilí Hamásu do širšího kontextu strukturálního útlaku a apartheidu. Tak jsme se dostali do bodu, kdy v hlavním proudu izraelské společnosti neexistuje žádný skutečný odpor vůči totální dehumanizaci Palestinců.



Izraelský stroj na zabíjení se neumí zastavit, napsal po bombovém útoku na školu Al-Taba'een na Facebooku Orly Noy z organizací +972 a Local Call, protože funguje ze setrvačnosti a tautologie. „Jedná ze setrvačnosti, protože její zastavení by Izrael donutilo uvědomit si, co způsobil, jaká zvěrstva v historickém měřítku jsou zapsána v jeho jménu... A v tom je ta tautologická logika: Dokud zabíjíme, je zřejmé, že si stále zaslouží zemřít.“ Stejně jako velitel 200. letky o několik dní později.



Nicméně uvnitř Zelené linie stále existuje občanská společnost a liberální tábor, který má značnou moc, jak je vidět na každotýdenních demonstracích proti vládě. Otázkou je, co se stane, pokud bude dosaženo příměří a izraelská „vyhlazovací mašinérie“ bude nucena se zastavit. Uvědomí si část izraelské společnosti, že bezuzdné násilí, které Izrael od 7. října rozpoutal, a síly dehumanizace, které ho pohánějí, ohrožují samotnou existenci státu?





„Mlčení je bídné,“ napsal Ze'ev Jabotinskij v básni, která se stala hymnou revizionistického sionistického hnutí Bejtar, předchůdce Likudu. To, že Netanjahu a jeho partneři chtějí hluk neustálé války, je jasné. Otázkou je, proč liberální tábor mlčí.







Podrobnosti v angličtině ZDE

