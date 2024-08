Nizozemská dceřiná společnost Rosatomu plní ruský rozpočet navzdory sankcím EU

21. 8. 2024

Ruská státní společnost pro jadernou energetiku Rosatom nadále poskytuje významnou finanční podporu ruskému rozpočtu, který je posílen provozem její dceřiné společnosti v Nizozemsku. Ruská státní společnost pro jadernou energetiku Rosatom nadále poskytuje významnou finanční podporu ruskému rozpočtu, který je posílen provozem její dceřiné společnosti v Nizozemsku.

Tento příliv příjmů v konečném důsledku pomáhá financovat válku Ruska proti Ukrajině. Podle zprávy nizozemského zpravodajského serveru NOS dceřiná společnost Rosatomu Uranium One hraje klíčovou roli při zajišťování těchto fondů.

Nedávná výroční zpráva společnosti Uranium One zdůrazňuje, že jsou zisky společnosti převáděny zpět do Ruska, což přispívá stovkami milionů eur do ruského státního rozpočtu. Navzdory přímému zapojení Rosatomu do ruské okupace ukrajinské jaderné elektrárny v Záporoží se tato korporace dosud vyhýbala sankcím Evropské unie. To je do značné míry způsobeno závislostí několika evropských zemí na ruské jaderné energii.

Prostřednictvím Uranium One se Rosatom podílí na těžbě surovin v Kazachstánu a Tanzanii. Zisky z těchto operací jsou převáděny do Nizozemska, než jsou nakonec směrovány do Ruska. V roce 2022 nizozemská dceřiná společnost vykázala zisk ve výši 222 milionů eur, přičemž desítky milionů eur byly následně převedeny do Rosatomu. Podstatná část těchto příjmů pochází z obchodu s uranem a souvisejících činností.

V roce 2022 Rosatom oficiálně odvedl do ruského rozpočtu na daních 3,1 miliardy eur, což ilustruje význam společnosti pro finance země. Jeho příspěvek je obzvláště pozoruhodný s ohledem na probíhající válku na Ukrajině, neboť tyto prostředky pomáhají udržovat válečné úsilí Ruska.

Zatímco Evropská unie od invaze na Ukrajinu v únoru 2022 uvalila na Rusko řadu sankcí, Rosatom zůstal z velké části nedotčen. 14. balíček sankcí EU schválený v červnu 2024 znamenal významný krok, když byla poprvé uvalena omezení na ruský plyn. Jaderná energetika však zůstává citlivým tématem. Závislost mnoha evropských zemí na Rosatomu v oblasti jejich energetických potřeb zkomplikovala diskuse o sankcích vůči této korporaci.

Neoficiální zprávy naznačují, že EU zvažuje rozšíření sankcí na další odvětví, včetně možného zákazu dovozu ruských ryb. Zdá se však, že složitost role Rosatomu v evropském energetickém prostředí poskytla této korporaci určitou míru ochrany před přísnějšími opatřeními, a to navzdory její nepřímé roli ve válce prostřednictvím financování, které poskytuje ruskému státu.

Pokračující příspěvek Rosatomu do ruského rozpočtu zprostředkovaný programem Uranium One podtrhuje výzvy, kterým Evropa čelí při snižování svých ekonomických vazeb s Ruskem. Spletitá síť dceřiných společností a mezinárodních operací zdůrazňuje obtíže při prosazování sankcí, které se účinně zaměřují na klíčové složky ruské ekonomiky, aniž by způsobovaly vedlejší škody evropským zemím závislým na ruské energii.

Vzhledem k tomu, že válka na Ukrajině pokračuje, může v EU sílit tlak, aby se na Rosatom zaměřila přímočařeji. To by však vyžadovalo pečlivé zvážení širšího dopadu na evropskou energetickou bezpečnost. Prozatím operace Rosatomu v Nizozemsku i jinde slouží jako životně důležitý zdroj příjmů pro Rusko, který podporuje jeho schopnost pokračovat ve válce.

Zdroj v angličtině: ZDE

