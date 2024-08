Izrael: Vdova po usmrceném rukojmím Chaimovi Perim: Rukojmí v Gaze, kteří mohli být zachráněni, byli opuštěni z politických důvodů

21. 8. 2024

čas čtení 1 minuta

"Vláda nepracovala pro jejich propuštění, protože rukojmí byli levičáci."



Osnat Periová, vdova po rukojmím Chaimovi Perim - který byl do pásma Gazy unesen živý a jehož tělo bylo v úterý nalezeno - uvedla, že „není pochyb o tom, že z politických důvodů nebyli zachráněni lidi, kteří mohli být zachráněni“.



V rozhovoru pro Channel 12 News Peri řekla, že „Chaim mohl být zachráněn a oni se rozhodli ho nezachránit, izraelská vláda měla všelijaké důležitější důvody“.





Podle ní její manžel nezemřel kvůli hladu nebo nedostatku léků, „i když jsem si jistá, že hodně trpěl“. Perry uvedla, že v Gaze žil čtyři měsíce a „nakonec byl zabit událostí, která není zcela jasná, ale nejspíše nepřímo to způsobila IDF - ale není to jisté“.



Peri se odvolávala na výroky Adiny Mošeové, rukojmí, která byla propuštěna v listopadu a která uvedla, že jí Chaim v zajetí řekl, že budou propuštěni až za dva roky, protože jsou levičáci. „Nechci tomu věřit, i když s odstupem času jsem si začala myslet, že to může být pravda,“ řekla Mosheová.





Peri dodala, že „každý, kdo [může být zachráněn], by měl být zachráněn okamžitě“.







Zdroj v angličtině ZDE

0