Ozbrojené síly Ukrajiny zničily poslední most přes řeku Sejm v Kurské oblasti

21. 8. 2024

Ukrajinská armáda zničila třetí most přes řeku Sejm v Kurské oblasti, uvedl proválečný ruský blogger Vladimir Romanov. Ukrajinská armáda zničila třetí most přes řeku Sejm v Kurské oblasti, uvedl proválečný ruský blogger Vladimir Romanov.

"Karyž, Gluškovský okres, Kurská oblast. Ozbrojené síly Ukrajiny zničily třetí most přes řeku Sejm," napsal na svém kanálu Telegram.

Jeho informaci potvrzuje i další proválečný blogger Jurij Podoljaka. Ozbrojené síly Ukrajiny podle něj zničily všechny stacionární mosty přes Sejm a ruská armáda používá pouze pontonové přechody.

Den předtím velitel letectva Ukrajiny Mykola Oleščuk oznámil úder na most v obci Zvannoje. ASTRA zveřejnila fotografii přejezdu, na které je vidět, že vozovka je částečně zničená. Přes tento most procházely dodávky ruských jednotek.

Minulý pátek poradce úřadujícího gubernátora regionu Roman Aljochin oznámil, že ukrajinská armáda zničila klíčový most přes řeku Sejm v Gluškovském okrese regionu. Podle Bazy a vojenského informátora byl most zasažen raketami HIMARS. Podoljaka poznamenal, že nejdůležitější byl most v Gluškovském okrese.

Během ofenzívy ozbrojených sil Ukrajiny v Kurské oblasti, která začala 6. srpna, se pod kontrolu ukrajinské armády dostalo 1 150 kilometrů čtverečních ruského území a 82 osad, uvedl ve čtvrtek 15. srpna vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny Olexandr Syrskyj. Přesný počet zajatých ruských vojáků není znám, nicméně podle deníku Independent s odvoláním na informovaný zdroj z řad ukrajinské armády to může být 2 tisíce lidí, včetně branců.

