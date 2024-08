Americký ministr zahraničí přiletěl do Tel Avivu uprostřed signálů, že dohoda nemusí být tak blízko, jak se předpokládalo

Americký ministr zahraničí přicestoval do Izraele na jedenáctihodinové rozhovory, jejichž cílem je posílit dohodu o trvalém příměří ve válce v Gaze, uprostřed signálů od izraelských představitelů a představitelů Hamásu, že průlom nemusí být tak blízko, jak naznačovali mezinárodní zprostředkovatelé.





Antony Blinken přiletěl do Tel Avivu v neděli v rámci obnoveného úsilí Washingtonu o zprostředkování příměří v desetiměsíčním konfliktu, přičemž tato jednání jsou považována za ještě naléhavější po vraždách vrchního velitele Hizballáhu a politického šéfa Hamásu Ismaila Haníji, k nimž došlo minulý měsíc.





Očekává se, že se Blinken v pondělí setká s vysokými představiteli včetně izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a poté odcestuje do Egypta.

Izraelští představitelé rovněž vyjádřili opatrnost.



Mohammed Awad Khatab, dědeček dětí, uvedl, že jeho dcera byla učitelka a jejímu nejmladšímu dítěti bylo 18 měsíců. Ostatní byla desetiletá paterčata, uvedla nemocnice al-Aksá.

Hizballáh a další spojenci Íránu v Sýrii, Iráku a Jemenu prohlásili, že přestanou útočit na Izrael, až bude ukončena válka v Gaze.







Mezinárodní zprostředkovatelé USA, Katar a Egypt nasadili po dvou dnech jednání v katarském hlavním městě Dauhá minulý týden optimistický tón a oznámili, že byl dohodnut „překlenovací návrh“. Očekává se, že jednání o odstranění zbývajících nedostatků budou pokračovat ve středu nebo ve čtvrtek v Káhiře.Hamás, který se tohoto kola jednání přímo neúčastní, však uvedl, že představa, že se dohoda blíží, je „iluzí“.Hamás a Izrael se minulý měsíc v zásadě dohodly na realizaci třífázového rámce, který v květnu veřejně navrhl Biden a který schválila Rada bezpečnosti OSN. Plán by zahrnoval počáteční šestitýdenní příměří, během něhož by byl propuštěn omezený počet izraelských rukojmí výměnou za Palestince držené v izraelských věznicích a zvýšil by se objem humanitární pomoci vstupující do pásma.Na rozdíl od týdenního příměří, které zkrachovalo na konci listopadu, by se toto příměří dalo prodloužit na neurčito, zatímco by vyjednavači dolaďovali podrobnosti další fáze, takže patová situace by nemusela nutně vyvolat návrat k bojům.Hamás uvedl, že poslední verze projednávaného návrhu se výrazně liší od květnové verze poté, co byly přidány nové izraelské požadavky, včetně trvalé izraelské vojenské přítomnosti podél hranice mezi Gazou a Egyptem a koridoru Netzarim, nové bariéry kontrolované Izraelem, která rozděluje pásmo.Izrael tvrdí, že tato opatření jsou nezbytná k zastavení vyzbrojování a přeskupování Hamásu a dalších milicí, zatímco Hamás zopakoval svůj hlavní požadavek, že všechny izraelské jednotky se musí z Gazy zcela stáhnout jako předstupeň ukončení války. Izrael doposud nebyl ochoten přistoupit na nic jiného než na dočasné přerušení bojů.Kritici doma i v zahraničí obviňují Netanjahua, že zdržuje dohodu kvůli politickému prospěchu, ale izraelská média informovala, že premiér se má v neděli sejít se svým vyjednávacím týmem, aby posoudil, zda je izraelská přítomnost v obou oblastech neoddiskutovatelná.Podle egyptských představitelů by se egyptští a izraelští vojenští představitelé měli sejít příští týden, aby projednali možnost mechanismu stažení z Rafáhu na hranici mezi Gazou a Egyptem.Přechod Rafáh je hlavním záchranným bodem pásma pro zbytek světa; humanitární skupiny si stěžují na zpoždění a problémy s distribucí od doby, kdy Izrael v květnu převzal kontrolu nad touto oblastí.I přes spekulace o příměří krveprolití v Gaze pokračuje: Izraelské údery na celém obléhaném území zabily podle prvních reaktorů přes noc a v neděli 28 lidí, včetně ženy a jejích šesti dětí v centrálním městě Deir al-Balah.„Ze šesti dětí se staly části těla. Jsou umístěny v jednom pytli,“ řekl novinářům v nemocnici. „Co udělali? Zabili některého ze židů? ... Zajistí to Izraeli bezpečnost?“ ptal se.Napětí mezi Izraelem a Hizballáhem vzplálo také po sobotním izraelském útoku na jižní Libanon, při kterém zahynulo 10 lidí a který byl jedním z nejsmrtelnějších jednotlivých útoků na Libanon od 8. října, kdy si Hizballáh a Izrael začaly vyměňovat přeshraniční palbu.