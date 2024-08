Pro pražského primátora Svobodu, který je sto let za opicemi: Investice labouristů do cyklistické a pěší dopravy budou v Británii bezprecedentní

20. 8. 2024

čas čtení 4 minuty





Britská ministryně dopravy zdůrazňuje, že vládní strategie podpory jízdních kol a cest pěšky by mohla snížit počet návštěv u lékařů o miliony

Investice do stavby dálnic (jako v ČR) jsou ve srovnání s investicemi do cyklostezek finančně neefektivní



Nová britská ministryně dopravy prohlásila, že labouristická vláda bude investovat „bezprecedentní objem finančních prostředků“ do cyklistiky a pěší dopravy, které jsou důležitou součástí plánů na zlepšení zdraví a odstranění nerovnosti.



Podle Louise Haighové, která je rovněž členkou vládního výboru pro plnění úkolů v oblasti zdraví, by národní síť bezpečných cyklostezek mohla snížit počet návštěv u lékaře „o statisíce, ne-li miliony ročně“, poté, co by pomohla lidem začlenit do jejich života více fyzické aktivity.



Dodala, že přístup k bezpečným cyklostezkám je „zásadní“ i pro řešení uhlíkové stopy země. Nová britská ministryně dopravy prohlásila, že labouristická vláda bude investovat „bezprecedentní objem finančních prostředků“ do cyklistiky a pěší dopravy, které jsou důležitou součástí plánů na zlepšení zdraví a odstranění nerovnosti.Podle Louise Haighové, která je rovněž členkou vládního výboru pro plnění úkolů v oblasti zdraví, by národní síť bezpečných cyklostezek mohla snížit počet návštěv u lékaře „o statisíce, ne-li miliony ročně“, poté, co by pomohla lidem začlenit do jejich života více fyzické aktivity.Dodala, že přístup k bezpečným cyklostezkám je „zásadní“ i pro řešení uhlíkové stopy země.



„Jsme v klimatické krizi. Jsme v krizi veřejného zdraví; pro řešení obou těchto problémů je zásadní, aby lidé chodili pěšky, jezdili na kole a více se pohybovali, a to jak v bezprostředním, tak v dlouhodobém horizontu,“ řekla. „Existuje spousta důkazů, že to sníží počet návštěv u lékařů o statisíce, ne-li miliony ročně.“



Doprava je největším jednotlivým přispěvatelem k emisím oxidu uhličitého ve Spojeném království, a přestože cyklistika nebyla v labouristickém manifestu výslovně uvedena, kromě zmínky o „aktivním cestování“ - souhrnném termínu pro chůzi, jízdu na kole a jízdu na kolečkách (jak to dělají uživatelé invalidních vozíků a pohybových pomůcek) - Haighová říká, že bude „naprosto zásadní pro rozvoj naší národní integrované dopravní strategie“. Téměř tři čtvrtiny cest v Anglii jsou kratší než osm kilometrů.





Tato strategie bude zahrnovat dlouhodobé financování, které podle Haighové ušetří peníze a zlepší soudržnost dopravních sítí, zejména pěších a cyklistických tras, včetně národní cyklistické sítě, kterou provozuje charitativní organizace Sustrans.



Minulá vláda zavedla víceleté financování cyklistické dopravy v době pandemie, ale pak je snížila o více než polovinu. Analýza labouristů z loňského roku odhadla, že tyto škrty by v dlouhodobém horizontu stály více než 2 miliardy liber, a to kvůli jejich dopadu na zdraví a širší ekonomiku. Cyklistická a pěší doprava je považována za velmi výnosnou z hlediska peněz daňových poplatníků, neboť na každou vynaloženou libru připadá 5,62 libry, což je dvojnásobek výnosů ze silniční dopravy. Investice do stavby dálnic jsou ve srovnání s investicemi do cyklostezek finančně neefektivní.



Haighová přiznává, že v Londýně nikdy nejela na kole, ale ráda by vyzkoušela rostoucí síť cyklostezek ve městě - ačkoli vládní ministři mají k dispozici auto s řidičem, částečně z bezpečnostních důvodů (Bývalý konzervativní premiér David Cameron jezdil na kole po Londýně, a řidič vládního auta ho doprovázel).







Haighová dodala: „Chudoba na venkově je skutečnou pohromou a není to něco, co by se pořádně zohledňovalo. Vlastnictví auta je dnes tak drahé, že pojištění je pro mnoho lidí jako pro mladé řidiče zcela nedostupné. Takže přístup k bezpečným cyklostezkám je základním prvkem, základním principem sociální spravedlnosti.“







Zdroj v angličtině ZDE

1

606

Haighová nazývá cyklistiku „osvoboditelem“ - tím, který pomáhá ostatním vládním rezortům dosáhnout jejich cílů, včetně školství a zdravotnictví. „Má vedlejší účinky všude jinde: lidé jsou díky ní zdravější, snižuje se zátěž zdravotnictví, protože lidé žijí zdravěji a déle,“ řekla.Jízda na kole a chůze jsou nákladově efektivní prostředky pro cestování na krátké vzdálenosti a pro lidi důležitý způsob pravidelného pohybu. Výzkumy ukazují, že většina lidí by ráda jezdila na kole častěji: nedostatek bezpečných tras a strach ze sdílení silnic s motorovou dopravou však staví jízdu na kole mimo dosah většiny lidí, zejména žen. Muži v Anglii jezdí na kole třikrát častěji než ženy.Zlepšení a budování cyklostezek spolu s opatřeními, která pomohou lidem využívat tyto trasy již od dětství, „mohou zvýšit využívání [jízdních kol] o stovky a stovky procent“, dodala. Na jednom úseku Transpenninské stezky v Jižním Yorkshiru došlo po jeho obnovení k 700% nárůstu využití.