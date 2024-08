V Německu byly provedeny prohlídky v kancelářích dceřiné společnosti Ruské pošty

21. 8. 2024

Dne 13. srpna německé orgány činné v trestním řízení prohledaly kanceláře dceřiné společnosti Ruské pošty, RusPost GmbH, a zmrazily její majetek, uvádějí noviny Tagesspiegel. Kromě společnosti RusPost GmbH prohledala policie kanceláře další logistické společnosti, jejíž název nebyl zveřejněn. Celkem se na operacích podílelo asi 100 policistů. Dne 13. srpna německé orgány činné v trestním řízení prohledaly kanceláře dceřiné společnosti Ruské pošty, RusPost GmbH, a zmrazily její majetek, uvádějí noviny Tagesspiegel. Kromě společnosti RusPost GmbH prohledala policie kanceláře další logistické společnosti, jejíž název nebyl zveřejněn. Celkem se na operacích podílelo asi 100 policistů.

Německá Hlavní celní správa již dříve oznámila prohlídky ve dvou společnostech v Berlíně v souvislosti s možným porušením hospodářských sankcí uvalených v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. Další podrobnosti o operativních opatřeních celní správa neposkytla.

Ruská pošta na žádost deníku Kommersant uvedla, že RusPost GmbH nyní pracuje s omezeními, ale neupřesnila, o co jde. Společnost ujistila, že doručování zásilek ze zahraničí pokračuje jako obvykle a omezení nebudou mít vliv na zájmy zákazníků.

Ruská pošta od 1. února dočasně zastavila pozemní doručování do evropských zemí. Změny by mohly být způsobeny tím, že německá dceřiná společnost ruské společnosti neměla čas obnovit smlouvy o registraci dodávek po silnici a železnici, řekl RBC zdroj z trhu. Tisková služba společnosti vysvětlila omezení "byrokratickými obtížemi při registraci pozemní přeshraniční přepravy v evropském směru". Dne 28. března Ruská pošta obnovila pozemní dodávky do evropských zemí.

Po vypuknutí totální války několik zemí zastavilo oficiální poštovní výměnu s Ruskem, včetně Ukrajiny, Polska, Finska, Austrálie a Nového Zélandu. Navzdory tomu Ruská pošta nadále doručuje balíky do více než 130 zemí.

Generální ředitel společnosti Michail Volkov již dříve oznámil "katastrofický" rok 2022, který vedl k rekordním ztrátám ve výši 30 miliard rublů. V prvním čtvrtletí roku 2023 se ztráty zvýšily o dalších 5 miliard, čímž se celkový dluh Ruské pošty zvýšil na 133 miliard rublů. Volkov zdůraznil, že významná část tohoto dluhu "nemá žádné zdroje pro splácení".

Na konci loňského roku Spolkové ministerstvo financí odhadlo ztráty společnosti na 24,5 miliardy rublů, napsaly Vědomosti. Mezi důvody patřila neefektivní organizace maloobchodních aktivit, neplnění prodejních plánů, zvýšení nákladů na odměňování vedoucích pracovníků, ztrátové nákupy a nerentabilní projekty.

