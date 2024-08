Prague 1968 and beyond

20. 8. 2024 / Jan Čulík

Málokdo si to asi pamatuje, ale jestlipak víte, že stejně jako letos, v roce 1968 byl 20. srpen úterý a 21. srpen středa? Vojska Varšavského paktu překročila československé hranice v úterý 20. srpna kolem 23. hodiny večerní. (V televizi se ten večer promítal film Řeka čaruje.)







Vlny Jiřího Mádla a znají tak málo českou historii, že netuší, jak silně ten film zkresluje historické události. Proto znovu odkaz na mou recenzi ZDE

Irituje mě, jak na sociálních sítích (skoro) všichni jásají nad filmemJiřího Mádla a znají tak málo českou historii, že netuší, jak silně ten film zkresluje historické události.





Jinak mě taky mrzí, že se nikdy vlastně pořádně nehovoří o tom, co se dělo během Pražského jara 1968 od toho 20. března, kdy se vysílala ta památná diskuse na Výstavišti, co skončila někdy v pět hodin ráno, a to byl začátek Pražského jara, až do 21. srpna. Pořád se mluví jen o té invazi, nikoliv ale o tom, čeho se lidi během Pražského jara snažili dosáhnout.







Skotští filmaři Paul Hunter and Mike Higgins vyrobili čtyřdílný seriál Prague 1968 and Beyond, v němž se dotazují Jana Čulíka a několika dalších Čechů na jejich vzpominky z roku 1968.







K výročí srpnové okupace vydávají první díl tohoto seriálu 21. srpna 2024 v 0.01 hodin západoevropského času.





Link je zde:

https://podcasters.spotify.com/pod/show/pablo7226/episodes/Prague-1968-and-beyond---Episode-1-e2mo953 Druhý díl bude k dispozici v úterý 27. srpna, třetí díl v úterý 3. září a čtvrtý díl v úterý 10. září.





