Ukrajina se rozhodla na území Kurské oblasti okupované ozbrojenými silami Ukrajiny vytvořit "bezpečnostní zónu"

19. 8. 2024

čas čtení 2 minuty

Ukrajinské úřady se chystají vytvořit "bezpečnostní zónu" na území Kurské oblasti pod kontrolou ozbrojených sil Ukrajiny (AFU), uvedla ministryně pro reintegraci země Irina Vereščuk. Ukrajinské úřady se chystají vytvořit "bezpečnostní zónu" na území Kurské oblasti pod kontrolou ozbrojených sil Ukrajiny (AFU), uvedla ministryně pro reintegraci země Irina Vereščuk.

"Za účelem ochrany pohraničních oblastí Ukrajiny (především pohraniční oblasti Sumské oblasti) vytvářejí obranné síly Ukrajiny na území Ruské federace sousedící s územím Ukrajiny bezpečnostní zónu," napsala Vereščuk na Telegramu.

Rusové, kteří se ocitnou v "bezpečnostní zóně", budou podle ní chráněni mezinárodním humanitárním právem. V tomto ohledu budou ozbrojené síly Ukrajiny organizovat podporu civilistům, otevírat humanitární koridory pro jejich evakuaci jak směrem do Ruska, tak na Ukrajinu a také umožní mezinárodním organizacím sledovat situaci ve specifikované zóně.

Den předtím, 14. srpna, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil záměr vytvořit v Kurské oblasti kanceláře vojenského velitele. "Ukrajina chrání sebe a životy svých obyvatel v pohraničních komunitách a provádí aktivní operace na ruském území," řekl.

Ruská Státní duma zároveň slíbila, že zabrání tomu, aby se na ruském území objevily kanceláře vojenského velitelství Ukrajiny. "Všechny je vykopneme, zničíme je. On nevytvoří žádné velitelské úřady – to prohlašuji zodpovědně. Nyní probíhá seriózní plánování, shánění sil a prostředků, naše útočné oddíly pracují. Je to otázka času, já to tak nazvu," řekl Viktor Zavarzin, člen obranného výboru Dumy.

Předtím ruský prezident Vladimir Putin požadoval vytvoření sanitární zóny na území pohraničních oblastí Ukrajiny, aby se zastavilo ostřelování oblasti Bělgorodské oblasti. Poté ruská armáda zahájila ofenzívu v Charkovské oblasti, která o měsíc později uvázla na mrtvém bodě.

Ozbrojené síly Ukrajiny vtrhly do Kurské oblasti ráno 6. srpna. V týdnu od 6. do 12. srpna se jim podle Amerického institutu pro studium války (ISW) podařilo ovládnout území o rozloze 800 kilometrů čtverečních. Podle vrchního velitele ozbrojených sil Ukrajiny Olexandra Syrského k 12. srpnu dosáhlo okupované území 1000 kilometrů čtverečních a počet osad pod kontrolou ukrajinských sil přesáhl 70.

Dne 9. srpna Kreml zavedl režim protiteroristické operace v Kurské, Bělgorodské a Brjanské oblasti a převedl pravomoc vytlačit ozbrojené síly Ukrajiny na území Ukrajiny na šéfa FSB Alexandra Bortnikova. Alexandr Ďumin, bývalý člen prezidentské stráže a nyní tajemník Státní rady, byl podle kanálů Z jmenován koordinátorem akcí ruské armády v Kurské oblasti.

Zdroj v ruštině: ZDE

0