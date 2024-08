Peking omezuje poskytování údajů o trhu, když zahraniční fondy utíkají od čínských akcií

21. 8. 2024

čas čtení 3 minuty

Peking podnikl kroky k omezení přístupu ke kritickým údajům o domácích investicích, protože zahraniční investoři se zapojují do výrazných výprodejů čínských akcií, což vyvolává obavy z odlivu kapitálu v roce 2024. Peking podnikl kroky k omezení přístupu ke kritickým údajům o domácích investicích, protože zahraniční investoři se zapojují do výrazných výprodejů čínských akcií, což vyvolává obavy z odlivu kapitálu v roce 2024.

Tento vývoj znamená další krok Komunistické strany Číny k omezení transparentnosti ekonomických podmínek v zemi, která se potýká s nestabilitou trhu.

Počínaje tímto pondělkem čínská vláda přestala poskytovat denní údaje o čistých investičních tocích ze zahraničních fondů do akcií pevninské Číny. Místo toho budou tyto údaje zveřejňovány pouze čtvrtletně. To přichází v době, kdy globální fondy stahují značné částky z čínského akciového trhu, což by mohlo znamenat, že rok 2024 bude prvním rokem čistého odlivu kapitálu od spuštění systému Stock Connect v roce 2014.

Podle údajů hongkongské burzy cenných papírů stáhli mezinárodní investoři od začátku června z akcií pevninské Číny více než 12 miliard dolarů. Analytici se domnívají, že tento obrat oproti předchozím přílivům – který byl podporován offshorovými divizemi státem podporovaných institucí – nyní vedl k záporným čistým kapitálovým tokům za rok. Tento posun je pozoruhodný, protože přerušuje téměř deset let trvající trend čistých pozitivních investic do Číny prostřednictvím Stock Connect, což je systém, jehož cílem je umožnit zahraničním investorům přístup k čínským akciím.

Rozhodnutí čínské vlády omezit přístup k datům se shoduje s rostoucím úsilím o posílení důvěry na trhu v souvislosti s rostoucími obavami ze zpomalující ekonomiky země a přetrvávajících problémů v realitním sektoru. Čínští regulátoři již v květnu pozastavili přístup k údajům o obchodování v reálném čase o transakcích zahraničních investorů s odvoláním na podobné obavy.

Nejnovější krok se přidává k řadě omezení údajů ze strany čínských úřadů v posledních letech. Praxe omezování přístupu k potenciálně negativním údajům není v Číně nová. V loňském roce regulátoři zakázali některým společnostem spravujícím fondy zobrazovat odhadovanou čistou hodnotu aktiv podílových fondů. Peking také přestal zveřejňovat údaje o nezaměstnanosti mladých lidí poté, co tato metrika dosáhla rekordních výšin.

Rozhodnutí omezit přístup k datům svědčí o opatrném přístupu Pekingu k nakládání s informacemi, které by mohly podkopat důvěru investorů. Prudký odliv zahraničního kapitálu následuje po obavách ze zpomalení čínské ekonomiky, které ještě zhoršuje probíhající krize na trhu s nemovitostmi. Klíčové sektory čínské ekonomiky, včetně nemovitostí, nadále čelí nejistotě a Peking je pod tlakem, aby zmírnil potenciální dlouhodobý dopad.

Zdroj v angličtině: ZDE

