Jednání s Putinem: Zahraniční politika ovlivňuje zemské volby ve východním Německu

21. 8. 2024

čas čtení 7 minut

Mnoho východních Němců je skeptických ohledně podpory Ukrajiny a umístění amerických raket v Německu. Tato témata dominují kampani před nadcházejícími volbami v Sasku, Durynsku a Braniborsku, upozorňuje Jens Thurau. Mnoho východních Němců je skeptických ohledně podpory Ukrajiny a umístění amerických raket v Německu. Tato témata dominují kampani před nadcházejícími volbami v Sasku, Durynsku a Braniborsku,

V září se budou konat zemské volby v Durynsku, Sasku a Braniborsku. Postoj Německa k ruské válce na Ukrajině a jeho dodávkám zbraní Kyjevu, stejně jako otázka posílení Bundeswehru a umístění nových amerických zbraní v Německu, hrají velkou roli ve volební kampani.

Zahraniční politika se stala klíčovým tématem regionálních voleb, i když je to odpovědnost spolkové vlády. Důvodem, proč zemští politici náhle zaujímají postoj k otázkám zahraniční politiky, je rozšířená skepse mezi obyvatelstvem, zejména ve východním Německu, ohledně postoje spolkové vlády středolevicových sociálních demokratů (SPD), ekologických Zelených a neoliberálních Svobodných demokratů (FDP) k Ukrajině.

Od plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v březnu 2022 podpořilo Německo Ukrajinu přibližně 23 miliardami eur (25 miliard dolarů) ve zbraních, přímých platbách v hotovosti a humanitární pomoci. Pouze USA poskytly Ukrajině větší podporu.

Institut pro výzkum veřejného mínění Forsa nedávno zjistil, že 34 % respondentů ve východním Německu se domnívá, že Německo dělá příliš mnoho pro podporu Ukrajiny.

André Brodocz, politolog z univerzity v Erfurtu, vysvětluje, že spolkové politické otázky jsou využívány k rozdmýchávání emocí ve volební kampani. "I když se s touto otázkou nedá nic dělat na státní úrovni, pro strany zůstává životně důležité, aby prostě dostaly voliče k volebním urnám," řekl v rozhovoru pro veřejnoprávní televizi MDR.

Otázky, které jsou vysoce emocionální, jako je válka a mír, k tomu samozřejmě nabízejí velkou příležitost, řekl.

Zatímco konzervativní Křesťanskodemokratická unie (CDU) a Křesťansko-sociální unie (CSU) na federální úrovni z velké části podporují kroky vlády na Ukrajině, dvě strany, které v poslední době posílily na východě země, jsou proti dodávkám zbraní a jsou pro jednání s Ruskem: Pravicově populistická Alternativa pro Německo (AfD) a Aliance Sahry Wagenknechtové (BSW), populistická strana, která mísí levicovou hospodářskou politiku s konzervativními migračními a proruskými zahraničněpolitickými iniciativami.

Sahra Wagenknechtová, bývalá politička strany Die Linke, která na začátku roku založila BSW, využila této pozice naplno. BSW má v Durynsku v průzkumech kolem 20 %, takže by strana mohla mít po volbách důležité slovo ve vládě.

V rozhovoru pro rádio Deutschlandfunk Sahra Wagenknechtová v červenci řekla: "Volby na východě jsou také referendem o válce a míru." Jinými slovy, kdokoli podporuje Ukrajinu, tedy zemi, na kterou se útočí, je pro válku. Podle Wagenknechtové od ní voliči očekávají, že zajistí, aby se nezvýšilo riziko války v Německu.

Postoj Wagenknechtové k válce na Ukrajině je do značné míry v souladu s postojem krajně pravicové AfD, která v průzkumech veřejného mínění v Durynsku a Sasku vede s více než 30 %.

S odkazem na sankce proti Rusku spolupředseda AfD Tino Chrupalla v červnu v rozhovoru pro veřejnoprávní televizi ZDF řekl, že ekonomické sankce proti Rusku musí skončit, a argumentoval tím, že poškozují především německou ekonomiku. "Německo musí brát v úvahu své vlastní zájmy," řekl Chrupalla. "Platíme přemrštěné ceny energií, inflace vyletěla do závratných výšin, a to vše v důsledku sankcí. To musí skončit."

Saský zemský premiér Michael Kretschmer (CDU) vyzval ke snížení zbrojní pomoci Ukrajině s ohledem na díry ve spolkovém rozpočtu a vyslovil se pro diplomatický postup v ukrajinském konfliktu. V rozhovoru pro Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) uvedl: "Znovu vyzývám ke zvýšenému diplomatickému úsilí. Potřebujeme spojenectví, například s Čínou a Indií, abychom mohli vyvíjet vliv na Putina, aby byl připraven souhlasit s příměřím."

Podobně se vyjádřil i zemský premiér Braniborska Dietmar Woidke (SPD).

Rozmístění amerických raket

V poslední době debata nabrala na obrátkách ještě z dalšího důvodu: V reakci na ruskou agresi na Ukrajině se nyní plánuje umístění nových amerických raket středního doletu v Německu od roku 2026.

To se poprvé dostalo na veřejnost během summitu NATO v USA v polovině července. A na začátku srpna strana kancléře Olafa Scholze, Sociálně demokratická strana (SPD), souhlasila s nasazením.

Plán na americké rakety dlouhého doletu v Německu rozděluje

Způsob, jakým to bylo sděleno, nyní rozčílil ministra vnitra Durynska za SPD Georga Maiera. "Toto rozhodnutí nám volební kampaň nijak neusnadňuje," řekl Maier v rozhlasové stanici Deutschlandfunk. Nemá však žádné skutečné námitky proti rozmístění jako takovému: "Zájmy národní bezpečnosti jsou na prvním místě, zajímá mě, jak k tomu došlo a jak to bylo komunikováno."

Pro umístění raket se vyslovil i saský ministr vnitra Michael Kretschmer. V červencovém rozhovoru pro RTL a NTV Kretschmer řekl, že "podporuje protiraketový obranný štít pro Evropu", ale varoval, že "na téma zbraní se musí stát přinejmenším to, aby bylo obyvatelstvo informováno, aby se o tom diskutovalo, a diskuse musí být široká," varoval Kretschmer. Později navrhl, aby se o této otázce konalo referendum.

"Pan Kretschmer se vědomě vystavuje riziku nebezpečné eskalace konfliktu s Ruskem a nových závodů ve zbrojení," vysvětlil Jörg Urban, předseda parlamentní skupiny AfD a vedoucí kandidát. "Očividně mu nezáleží na tom, že Německo se během studené války jen těsně vyhnulo jaderné katastrofě."

Sahra Wagenknechtová v poslední době při několika příležitostech řekla, že BSW bude uvažovat o vstupu do vlády jakékoli spolkové země pouze v případě, že její partneři jasně odmítnou plány na umístění nových amerických zbraní v Německu.

Zahraničněpolitický mluvčí CDU Roderich Kiesewetter se na celou debatu o amerických raketách v Německu díval kriticky. Řekl DW: "Je to také příklad toho, jak zpackaná je debata o bezpečnostní politice v Německu, ve které základní principy národní bezpečnosti nebo odstrašení nejsou všude politicky chápány a místo toho lidé okamžitě reagují hystericky. Podle mého názoru bude mít toto rozhodnutí o rozmístění raket jen omezený dopad na volby."

Rozhodně to není názor, který by sdíleli politici z vládnoucích stran SPD, Zelených a FDP nebo konzervativní CDU, kteří vedou kampaň na východě země. Faktem je, že strany, jako jsou tyto, které podporují pokračující podporu Ukrajiny a nové americké zbraně v Německu, jsou stále více osamocené.

Zdroj v němčině: ZDE

0