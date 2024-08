Vědci vyzývají, aby se do osnov základních škol v Anglii dostalo lízání nanuka

20. 8. 2024

Mezi „základní zkušenosti“ doporučené ke zlepšení přírodovědného vzdělávání patří hnětení těsta a sázení zeleniny



Podle vědců z Královské chemické společnosti by se lízání nanuka mělo stát nezbytnou součástí celostátních osnov pro žáky základních škol v Anglii.



Nanuk nejenže dětem chutná, ale také je učí důležitým vědeckým pojmům, jako je zahřívání, ochlazování a fungování teploty, tvrdí vědci.



Podle nových doporučení by žáci základních škol měli mít v rámci raného přírodovědného vzdělávání také možnost hníst těsto na chleba, hrabat se v půdě, sázet zeleninu a hrát si se stínem.



Královská chemická společnost, Fyzikální institut, Královská biologická společnost a Asociace pro přírodovědné vzdělávání tvrdí, že reformy by pomohly snížit nerovnosti ve vzdělávání v oblasti přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky a zároveň by pomohly naučit základní vědecké koncepty, kterým by mělo rozumět každé dítě.



Jejich doporučení navazují na vládní revizi učebních osnov a hodnocení, která byla zahájena minulý měsíc, kdy ministryně školství Bridget Phillipsonová uvedla: „Zahájení tohoto přezkumu je důležitým krokem v poslání této vlády odstranit bariéry příležitostí, zajistit lepší životní šance a umožnit více mladým lidem, aby se prosadili.“



Aylin Ozkanová, učitelka a specialistka na vzdělávací politiku z Královské chemické společnosti, vysvětlila význam pojídání nanuka. „Jedním z doporučení pro chemii je, že do 11 let by všechny děti měly začít chápat, jak funguje teplota a jak může zahřívání a ochlazování měnit věci.



„Jaká lepší rekvizita může učiteli pomoci to vysvětlit než zmrzlina? Takovéto zásadní zkušenosti podporují učení na osobní úrovni, a proto se domníváme, že by měly být součástí učebních osnov.“



Anglická školní inspekce Ofsted již dříve vyjádřila obavy, že hrozí vytlačení přírodních věd z učebních osnov na základních školách, přičemž neúměrné množství času je věnováno angličtině a matematice.



V některých případech se žáci celé pololetí neučili žádné přírodovědné předměty, zatímco v jiných školách se od žáků očekávalo, že se budou učit příliš odborný obsah, včetně genetiky v 6. ročníku.



Fyzikové chtějí, aby se do výuky kromě zpřístupnění chemie zařadilo také světlo a hudba, a biologové si přejí, aby děti ve škole pěstovaly zeleninu a učily se v hodinách recyklaci.



Charles Tracy, hlavní poradce pro vzdělávání a dovednosti ve Fyzikálním institutu, řekl: „Mnoho dětí rádo dělá hluk - ale jeho využití ve třídě může pomoci při výuce základních pojmů, jako je výška tónu a hlasitost.



„Chceme reviznímu týmu pomoci, aby učební osnovy přírodních věd na základních školách byly co nejvíce inkluzivní. Doporučujeme, aby učitelé byli podporováni v tom, aby do výuky přírodních věd vnášeli globální, historické a společenské souvislosti, a aby spravedlivě budovali vědecký kapitál tím, že všem žákům umožní přístup k opravdovým vědeckým zážitkům, které jsou v současné době výsadou několika šťastlivců.“



Lauren McLeodová, vedoucí oddělení vzdělávací politiky Královské biologické společnosti, uvedla: „Oslavováním zelených ploch, pěstováním zeleniny ve třídě a návštěvou místního zahradnického centra mohou děti poznat životní cykly živých organismů a zapojit se do zdravých a udržitelných rozhodnutí.



„Ne všechny děti mají přístup k zahradě nebo školním pozemkům a my chceme, aby děti poznávaly svět kolem sebe a zároveň umožnily učitelům zapojit vědu do každodenních činností.“



Učitelé návrhy uvítali. „Každá iniciativa, která podporuje praktické vyučování, je třeba podporovat," řekl Matt Jones, spoluředitel základních škol St Jude's, St Peter's a Peter Hills Church of England v jižním Londýně.



„Vysvětlování vědeckých pojmů pomocí každodenních zkušeností, jako je například tání zmrzliny, pomůže žákům lépe porozumět a zapamatovat si je, protože to, co pozorovali, se přímo vztahuje k jejich vlastnímu životu.“



