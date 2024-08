Vybombardované nemocnice, pohřbené děti: vůči ničení Gazy jsme otupěli

20. 8. 2024

čas čtení 9 minut

Tolik dětí z Gazy bylo pohřbeno. Nebo osiřelo. Nebo byly nalezeny, jak pod sutinami svírají své panenky.

Když jsme hrůzou přesyceni, normalizuje se - a izraelský útok neomezeně pokračuje. Stejně jako dehumanizace, píše americko-palestinská básnířka a psycholožka Hala Alyan.

Když v květnu začal kolovat obrázek uříznuté hlavy dítěte v Rafáhu, napsala mi kamarádka: Tohle je ten obrázek. To je on. Teď bude svět řvát. Pro mnohé z nás to byla realita posledních měsíců: čekání na obraz, který otřese samolibostí a spoluvinou; čekání na obraz tak ohromující, že o něm nebude možné diskutovat. Amputované batole. Roztrhané tělo. Dívka visící z boku budovy. Stále čekáme.



Odlidštění je předpokladem většiny forem násilí. Dobře předtím, než spadne bomba na školu, kde se ukrývají děti - protože jste jim nařídili, aby se tam ukryly -, musíte tento čin učinit přijatelným. Čím více mrtvých, hladových, plačících a roztrhaných palestinských těl veřejnost uvidí, tím více se mozek vůči nim psychicky otupí.



Palestinci mizí v „hordách“, „masách“, v počtech tak vysokých, že si nelze představit jejich přezdívky nebo oblíbené písně. Tělo Palestince je obchodovatelná věc - dítě se stává „nezletilým“. Mrtví se stávají „údajnými“, čísly v nedůvěryhodných ústech. To je starý trik na hnědá a černošská těla: vypsat je z představivosti, zestárnout je, odkazovat na ně v kolektivu. Takže když jsou roztrhána, upálena, lynčována, napadena, když vidíme černocha prosit o vzduch, když vidíme hromady končetin v Abú Ghrajbu, jsme podmíněni tím, že jejich osud přijmeme jako nevyhnutelný.



Nejčastější kritika kritiky Izraele se opírá o výjimečnost: myšlenku, že tento stát je nespravedlivě kritizován, že se na něj vztahují jiná měřítka, že je jedinečně vyčleněn. To je fascinující inverze narativu výjimečnosti, který Izrael používá sám na sebe: jeho nárok na zemi je výjimečný. Jeho občané mají výjimečné právo na vodu, zdroje a svobodu. Dokonce i jeho politický rámec je výjimečný. Nějakým způsobem může být jak etnicko-náboženským státem, tak demokracií. Může si nárokovat jak modernost, tak Bohem dané právo na moc.



Činy posledních deseti měsíců ukazují stát, který zjevně věří ve svou imunitu a právo na vnější ochranu. V Gaze jsme byli svědky neúprosného postupu, který má mnoho rozměrů, jak vojenských, tak psychologických, a ukazuje taktické pochopení toho, co vyvolává beznaděj, vyhoření a psychické otupění: neustálé bombardování, blokování pomoci, neustálé přehazování civilistů v nesčetných evakuačních příkazech a, což je možná nejzáludnější, dehumanizace Palestinců prostřednictvím politiky a narativu. Gaza je uváděna jako nejnebezpečnější místo pro dítě. V Gaze je nejvyšší počet dětských amputací v historii. Od doby, kdy Výbor na ochranu novinářů začal shromažďovat údaje, je Gaza nejsmrtelnějším místem pro novináře. Za 10 měsíců, tedy v gestačním období lidského života, se Gaza stala jedním z nejneobyvatelnějších míst na této planetě.



Existuje bod nasycení hrůzou, kdy se kolektivní psychika buď odvrací, nebo normalizuje, kdy se metrika hrůzy začíná měnit. Co je další mrtvé dítě tváří v tvář dvaceti tisícům? Pokud jste už vyrobili souhlas s vyvražděním jedné krevní linie, dvou, tří, pak dalších deset nebude vadit. Dne 17. října se intenzivně diskutovalo o tom, zda Izrael bombardoval nemocnici al-Ahlí, a nespočet mluvících hlav a představitelů spěchalo do hlavních zpráv, aby mluvilo o sebeobraně a morální armádě. O necelý rok později už Izrael otevřeně a neomaleně bombardoval desítky nemocnic, školy OSN a všechny univerzity v Gaze. Branka přijatelnosti se posunula závratnou rychlostí.



Pro ty z nás, kteří to sledují - nemluvě o těch, kteří jsou na místě - se zdá být snaha o zodpovědnost vedená Izraelem nebo Američany stále marnější. Mezitím neexistuje žádná přijatelná palestinská reakce na izraelskou agresi. Dlouhá a živá historie palestinského nenásilného odporu, který se téměř vždy setkal s izraelským násilím, je delegitimizována nebo ignorována. Hnutí bojkotu jsou označována za urážlivá. Protestující z kampusu na jaře, většinou pokojní a vedeni studenty, byli označeni za nebezpečné, bláznivé nebo obojí a nakonec se setkali s národní gardou.



Téměř rok americká administrativa této země koketuje s řečmi o červených liniích. Ale červená linie, která není červenou linií, je nakonec povolením. Americkou rétoriku lze shrnout do jediné věty, kterou papouškujeme do mikrofonů po celé zemi: právo na sebeobranu, právo na sebeobranu, právo na sebeobranu. Ptát se, zda je toto právo uplatňováno rovnoměrně, se rovná rouhání, pravděpodobně proto, že základní otázkou je, komu je přiznáno právo na sebe, na tělo, na život. A to je ta nejnevyřčenější otázka ze všech.



Mezitím Palestinci - dokonce i mimo Gazu - žijí v systému, kde se rodiny probudí a zjistí, že byly bez soudu vystěhovány, kde mohou být drženy ve vazbě bez obvinění po neomezenou dobu, kde se pro hledání odpovědnosti musíte obrátit na samotný systém, který dohlížel na bezpráví. Jen v posledních týdnech izraelští poslanci obhajují právo sexuálně napadat palestinské vězně, izraelští demonstranti se vzbouřili před vazebním táborem Sde Teiman, aby zabránili zatčení vojáků za znásilňování palestinských vězňů, izraelské síly zničily vodní zařízení v Gaze a na cizím území došlo ke dvěma pokusům o atentát. Izrael vyšetřuje sám sebe, dozvídáme se z brífinků amerického tisku. Izrael má svůj prověřený proces. Pak, o několik měsíců nebo let později, se Izrael očistí.



Ve společnosti milujeme koncept několika málo výjimečných zločinců, protože chceme věřit ve společenský řád. Je mnohem těžší číst příběhy o tom, jak pes udupal k smrti muže, který kňučel, prosím, dost, drahá, o dalším masakru v uprchlickém táboře, o sexuálním napadání palestinských vězňů hasicími přístroji a elektrickými sondami, a čelit možnosti, že by to mohl být přirozený vývoj ideologie, která nikdy nebyla nucena počítat se svým zneužíváním. Že by to mohl být systém, který není ničím omezován a který dotahuje do logického konce své základní principy o tom, kdo si zaslouží jaký druh života.



Postoj Joea Bidena ke Gaze zdědila Kamala Harrisová. Mnozí se zatajeným dechem čekají, jak naloží s tím, co zdědila. Mnozí se tím ani neobtěžují. Harrisová má nyní příležitost zastupovat voliče své administrativy a vyslyšet volání po odpovědnosti. Protože pravda je taková, že jakékoli porušování mezinárodního práva - útoky na nemocnice, novináře, zapojení do kolektivních trestů - se rovná katastrofě, která by neměla znepokojovat jen Palestince, ale každý subjekt a jednotlivce, kteří se snaží žít v nějakém světovém řádu.



Neomezená moc se zřídkakdy koriguje sama - a spoléhá na strategické využívání mlčení. Audre Lordeová napsala: „Byli jsme socializováni k tomu, abychom respektovali strach více než vlastní potřebu jazyka.“ V tom je zárodek skutečné odpovědnosti: být k ní odhodlán i za cenu obrovských nákladů.



Izraelci nemají nějaký jedinečný nárok na bezpečnost, ať už jejich parlament nebo kterýkoli americký prezident říká cokoli. Nemají ho ani Američané. Nesmíme ani na vteřinu uvěřit, že neúprosná dehumanizace je pouze problémem dehumanizovaných. Platí za to nepředstavitelnou cenu, ale jde o vícesměrný jev. Utlačovatelské systémy si neuvědomují, že zabývat se dehumanizací - v myšlení, řeči, jednání, politice - je pomalé a izolující vysávání vlastní lidskosti.





Tolik dětí z Gazy bylo pohřbeno. Nebo osiřelo. Nebo byly nalezeny, jak pod sutinami svírají své panenky. Nebo zemřely na infarkt v důsledku teroru. Takže když Netanjahuovi, muži s hrozícím potenciálním zatykačem za válečné zločiny, tleská náš Kongres vestoje, není to jen Netanjahuův odkaz. Je to náš odkaz. A čas na jeho změnu se stále zužuje.







Kompletní text v angličtině ZDE

0