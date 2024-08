Proč Česko nemá dost peněz na školství, vědu a služby státu?

16. 8. 2024

Pozn. JČ: No, to je těžké, jako by člověk hrách na stěnu házel. Česko je pašalíkem oligarchů a Fialova vláda daněmi zatěžuje chudé lidi, nezdaňuje, jak se to děje ve všech civilizovaných zemích, oligarchy. Ovšem Čechům to nevadí, že jim byla jejich země ukradena. Nechávají na sobě dříví štípat. Podobně v Praze, která se dusí znečištěním vzduchu z automobilů, což způsobuje infarkty i mladým lidem, ale koho by to zajímalo, Pražáci volí ODS... Podcasty (moc) nepomůžou. Češi na realitu reagují ideologicky, fakta pragmaticky nevnímají...







Daniel Münich: Proč Česko nemá dost peněz na školství, vědu a služby státu?







Protože má příliš vysoký deficit státního rozpočtu. A ten je vysoký, protože stát nevybírá dost peněz na daních, ze kterých se to platí. A to proto, že se v roce 2021 brutálně snížilo zdanění příjmů fyzických osob. A to proto, že voliči všech azimutů preferují nízké daně a peníze v ruce tady–a–teď na osobní spotřebu. A to proto, že úzká a přísná spojitost zdanění se schopností státu financovat školství, vědu a veřejné služby většině voličů nedochází. A to i proto, že příliš věří příběhům předkládaným politiky, na které paradoxně zároveň nadávají.

Český rozhlas Plus Ne, tohle v podcastu Řečí penězneřekl Mojmír Hampl. Ten argumentačně skončil u toho velkého deficitu. Tohle říkám já. --- Pozn: Kdo z čtenářů bude mít dojem, že Česko na daních vybírá moc, a že na školství, vědu, sociální dávky a veřejné služby vydává moc peněz, nechť své dojmy nahradí relevantními statistikami.

https://podcasty.seznam.cz/podcast/reci-penez

