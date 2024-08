Ekonomická telenovela

19. 8. 2024 / Jan Molič

čas čtení 9 minut





Svět konspiračních teorií obvykle nezaváhá a ihned vidí za jakýmkoli poklesem trhu příznak konce hegemonie Západu. Argumentuje opuštěním zlatého standardu, nadměrným zadlužením USA nebo zvýšeným tiskem peněz. Podle selského rozumu (to je takový “zlatý standard” posuzování toho co je a co není pravda) je to jasné: logicky svět takhle prostě dál fungovat nemůže. Problém je v tom, že na finančních trzích ale žádná logika ani selský rozum není. Pakliže se hráči domluví, že budou hrát podle iracionálních pravidel, hra může pokračovat i podle takových pravidel. Svět konspiračních teorií obvykle nezaváhá a ihned vidí za jakýmkoli poklesem trhu příznak konce hegemonie Západu. Argumentuje opuštěním zlatého standardu, nadměrným zadlužením USA nebo zvýšeným tiskem peněz. Podle selského rozumu (to je takový “zlatý standard” posuzování toho co je a co není pravda) je to jasné: logicky svět takhle prostě dál fungovat nemůže. Problém je v tom, že na finančních trzích ale žádná logika ani selský rozum není. Pakliže se hráči domluví, že budou hrát podle iracionálních pravidel, hra může pokračovat i podle takových pravidel.



Třeba před dvěma týdny. Burzy padaly a svět, jak ho známe, se prý hroutil. Média jako obvykle bila na poplach a noviny plnily titulky o strachu z recese v USA. Nyní se z výprodejové paniky zase stala nákupní “rally”.



Ve skutečnosti jsou velké výprodeje běžnou součástí hry. Říká se jim korekce trhu a jde o moment, kdy na burze někdo hodně vydělal, zatímco jiní prodělali. Výherce totiž stihl prodat ještě dřív, než začali panicky vyprodávat ostatní – a o to jde. Vystihnout nejlepší okamžik, buď k nákupu nebo k prodeji. Co jiného může po výrazném poklesu následovat než stejně výrazný vzestup, minimálně do těch hodnot které tam byly předtím? (Tak aspoň uvažuje většina lidí, proto se to i děje.)



Určité aspekty burz a investičního světa mohou jistě připomínat rysy Ponziho schématu, zejména v případě, kdy se trhy chovají spekulativně a ceny aktiv rostou jen díky přílivu nových peněz, aniž by za nimi stála reálná hodnota. Vznikají bubliny, které nakonec prasknou. Uvedu několik čísel (pro lepší představu rozpočet České republiky je přibližně 2 biliony korun):



Apple: 63 800 000 000 000 Kč (63,8 bilionu korun, tj. 32 krát Česká republika)



NVIDIA: 26 400 000 000 000 Kč (26,4 bilionu korun, tj. 23 krát Česká republika)



Tesla: 17 600 000 000 000 Kč (17,6 bilionu korun, tj. 9 krát Česká republika)



Opravdu mají ty firmy až takovou hodnotu? V čem je třeba Tesla natolik jiná, lepší, aby konkurence nedokázala postavit obdobné auto, kupříkladu čínská BYD? Nebo opravdu mají “chytré hodinky” od Applu hodnotu třicetinásobku rozpočtu České republiky? Investoři se domnívají že ano. Nebo spíš jen spekulují a jde o to, kdo prodá dřív než ostatní.



Čili důležitější roli než reálná situace firmy je “značka bot”. Nejde vůbec o to, zda výrobní náklady na ty boty jsou pět dolarů, ale že nesou logo Nike. Zcela ladem tak stojí firmy, které ve skutečnosti hrají významnou roli, bez jejichž produktů se neobejdeme. Tato hra odráží ekonomickou realitu pouze naoko, v tom druhém směru bohužel ale má do reality obrovský dopad.



Kasino



Pro běžného investora připomíná hra automaty v hospodě. Člověk by musel mít sakra dobrou intuici aby dokázal všechny tržní nálady vyhodnotit. Aby tušil, jak se změní sentiment vůči “Nike”, když je to třeba jen letošní móda. Nejvíce proto vydělá investor, který buď má informace dřív než ostatní nebo naopak dokáže informace vyrábět a jimi burzu, emoce ostatních, ovlivňovat. Tedy zejména ten, kdo kontroluje média.



Stačí například, aby Elon Musk něco “Xnul” a kurz Tesly létá nahoru a dolů. Bude to asi hlavní důvod, proč koupil Twitter. Nebo naše česká oligarchie, nedělá totéž? Neskupuje média, aby ovlivňovala třeba akcie ČEZu?



Běžní investoři jsou bohužel odkázáni jen na tu svou intuici, ba co je horší, ještě na rady ekonomických analytiků.



Zaručené rady ekonomů, to je samo o sobě peklo! (V němž aby se čert vyznal!) Tváří se jako něco exaktního, vážného, nosí se tam obleky, a přitom to celé je přesné asi tak jako předpověď počasí. Na základě trendů lze cosi předpovědět, ale určitě ne, co bude za rok. A tak se tihle "počasáři" často netrefí, vysvětlujíce pak faily tím či oním zásahem “božím”, s nímž nepočítali. Vůbec to připomíná nějakou magii, kdy se věští z koule a nově odhalené skutečnosti se zaříkávají úpravami koeficientů. Hlavně to někam pořádně zahrabat, aby to tam zůstalo co možná nejdéle a neotravovalo byznys.



To pouze lid se domnívá, že jejich hypotéky a složenky a doplatky všech částek až do haléřů mají nějaké racionální ekonomické základy. Houby s octem i s celou racionalitou!



V téhle hře nefunguje žádná logika (nebo jak si kdo představuje, že by věci měly být podle toho jejich selského rozumu). Tady fungují pouze a jen emoce. Nově také “simulované emoce”, kdy se nějaká umělá inteligence začne “domnívat”, že jiná umělá inteligence se také již “domnívá”, že i další umělé inteligence se domnívají – dominový efekt, umělý panický výprodej. (Lze říct, že roboti nám opravdu již vládnou.)



Takže než někdo zase zpanikaří z dalšího konce světa, důležité je uvědomit si jedno: selský rozum zde docela selhává. Kdyby věci měly fungovat podle selského rozumu, svět už by býval dávno skončil. Opuštění zlatého standardu nehraje vůbec roli, stejně tak tisk peněz nebo nadměrné zadlužení USA. Tohle je hra. Celý finanční svět je kasino. A jak jsem psal, pakliže se hráči domluví, že budou hrát podle iracionálních pravidel, hra může pokračovat i podle takových pravidel.



Hra bude pokračovat do té doby, dokud bude výdělečná. Teprve až se objeví bezpečná alternativa, vidina lepších výdělků, původní hra skončí. A opět, nepůjde o nic jiného než vybrat zisky dřív, než to udělají ostatní. Je to všechno pořád dokola, jedni na úkor druhých.



Bohužel ve hře nejsou žádné morální limity. Je to kasino, v němž hráči maximalizují zisk. Může proto vést až k válce, kdy například černý čtvrtek roku 1929 způsobil krizi, jež ve finále zapříčinila druhou světovou válku. Nebo panické výprodeje v roce 1907 mohly vést k té první - ale jednoznačné to není. Nelze vysledovat jednoznačné principy tam, kde nehraje roli rozum ani logika, nýbrž emoce. Jsou to pouze emoce, které rozhodují o ztrátě důvěry, na níž to celé roste a s nimi padá.





Velký reset



Nicméně, abych nestrašil, nemyslím si, tak jako řada konspiračních teoretiků, že již nadešel čas Velkého resetu nebo nějakého dalšího černého čtvrtku. Zatím v dolarech a USA kontrolovaném systému má příliš mnoho hráčů své investice, své zájmy, včetně zemí BRICS. Zatím by to stáhlo ke dnu úplně všechny, což nikdo nechce.



Snaha osamostatnit se od systému kontrolovaného USA samozřejmě je a bude. Dedolarizace ekonomiky je jasná věc, ostatně také USA se snaží vymyslet jak z toho ven. Balancuje se na hraně, všichni to vědí, ale to už dávno.



Hegemonie USA je jistě v ohrožení, avšak ne kvůli krizi finančního systému, nýbrž a především proto, že Západ vyvezl veškeré své klíčové technologie do Číny a teď se diví. Fakticky jsme jim darovali staletí vývoje, našich vynálezů, v honbě za ziskem a odsoudili jsme se k budoucnosti montovny. No je to hra, maximalizace, nejde o žádnou morálku nebo tradice.



Čína však ještě nekontroluje finanční systém natolik, aby způsobila reset. Má svých problémů dost. USA teď možná procházejí krizí, ale určitě neztratily nic ze své dravosti a jsou naprosto v jiné ekonomické síle než byl SSSR před rozkladem. Nemyslím si proto, že by teď měl být okamžik, kdy dojde k úplnému meltdownu.



Ještě pro ilustraci. Roku 2013 jsem byl přesvědčen, že už to celé krachne. Že bude válka. Uvěřil jsem konspirační propagandě a dokonce se zbavil stavebního spoření. Co se stalo? Máme rok 2024 – jedenáct let poté – no stalo se leda to, že to stavební spoření pořád nemám.



Ne, zdravý selský rozum je nutno používat opravdu zdravě, a to především sám za sebe. Nevěřit ani západní propagandě ani východní. Obě mají nějaké cíle, což jsou jejich cíle, nikoli moje.



A konečně, pakliže by “Ponziho schéma” mělo zkrachovat, nemá smysl o tom podle mě vůbec uvažovat. Znamenalo by to dnes už takový kolaps, že by vám nějaké zlaté slitky byly naprosto k ničemu. Nepomohly by ani betonové ploty ani kryty ani jídlo na rok, co tam možná máte. O tomhle prostě nemá smysl uvažovat. Důležité je naopak zůstat optimistou, protože pouze optimismus vede k úspěchu. Pro mě je třeba taky podstatné zjištění, že ačkoli v jeden moment všechno vypadá jako kolaps, tak systém není statický a okamžitě začne dynamicky reagovat na změněnou situaci, takže ve finále se zase nic neděje. Ve hře je příliš mnoho hráčů zainteresovaných na zisku, a ti nemají zájem nechat to jen tak padnout když není alternativa. Ne, teď ještě ne.



0