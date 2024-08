Channel 4 News: Izrael dál vraždí civilisty v Libanonu i v Gaze

17. 8. 2024

Reportérka, Channel 4 News, sobota 17. srpna 2024: Uprostřed trosek v jižním Libanonu leží v sutinách roztroušené věci dětí.



Plyšový medvídek.



Malá bota. K úderu došlo v sobotu brzy ráno. Podle libanonského ministerstva zdravotnictví zahynulo nejméně 10 lidí, včetně dvou dětí. Inženýr, který na místě pracoval, uvedl, že budovu používali civilisté pro civilisty.



Muž: „Je to civilní podnik, který pracuje na obchodu s kovy pro závěsy, pro stropy a hotové domy a nemá vůbec nic společného s vojenskými věcmi.“



Izraelská armáda uvedla, že cílem leteckého útoku byl sklad zbraní používaný bojovníky Hizballáhu.





Následky úderu nejvíce tíží příbuzné zabitých, jejichž zoufalství je jasně patrné. Zmocňuje se jich únava ze zármutku. Úder patří k nejsmrtelnějším v Libanonu od 8. října, kdy si militantní skupina Hizballáh a izraelská armáda začaly vyměňovat údery v loňském roce. Jižní Libanon nebyl přes noc jediným cílem. Zasažena byla i centrální část Gazy.









Toto je město Zawada. Podle sousedů je zde mezi mrtvými velkoobchodník s masem a jeho rodina včetně jedenácti dětí.













Scény smutku se opakují. Izraelská armáda uvedla, že ví o zprávách o lidech zabitých při náletu a že je prověřuje. V nedaleké čtvrti Maghazi se nyní objevují ještě další výzvy k evakuaci. Ale kam mají jít?





K válečnému utrpení se přidává i to, že palestinský ministr zdravotnictví dnes potvrdil první případ dětské obrny v pásmu Gazy, což je nemoc, která se tam nevyskytla už 25 let. OSN vyzývá k pozastavení očkování proti obrně, aby se vakcíny dostaly k 1,2 milionu dětí, které je zoufale potřebují:









„Gaza je v humanitárním volném pádu. Když už se zdá, že situace Palestinců v Gaze nemůže být horší. Utrpení roste a svět tomu jen přihlíží.“





Dohoda o příměří je podle nich nyní potřeba více než kdy jindy. Z úst prezidenta Bidena včera večer zazněly tuny opatrného optimismu ohledně jednání v Kataru.





Biden: „Před hodinou ještě platilo. Jsem optimistický. Není to zdaleka u konce, myslím, že zbývá jen pár otázek. Máme šanci.





Vyslaný ministr zahraničí Anthony Blinken přijede v neděli do Izraele, aby osobně vyvinul diplomatický tlak. Kromě mezinárodního tlaku izraelský premiér stále čelí i domácímu opovržení ze strany řady rodin rukojmích. Někteří z nich věří, že poslední kolo rozhovorů je nejlepší šancí, jak přivést jejich blízké domů po více než 300 dnech zajetí, 300 dnech války. Konec nemůže přijít dost brzy.









Moderátorka: O vyhlídkách na příměří v Gaze s námi hovoří Nomi Bar Yaacovová, která procestovala celý svět a vyjednává a zprostředkovává mezinárodní konflikty. Nomi Bar Yaacov, tak jsme se dozvěděli od Joea Bidena, že si myslí, že mír je blíž než kdy jindy. Je to jen takové, víte, vítězství naděje nad zkušeností, nebo by k němu skutečně mohlo dojít?









Moderátorka: Ale proč by měl udělat správnou věc? Podle vašich slov, když to není v jeho politickém zájmu z hlediska politického přežití?





Nomi Bar Yaacov: Ne, není to v jeho zájmu, ale je to otázka. Je otázka, jaká je cena? Jde o nátlak. A ten jsou USA ochotny na Izrael vyvinout, aby se ujistily, že podepíše na tečkovanou čáru. A to je ta otázka. A pokud prezident Biden prostřednictvím Anthonyho Blinkena tuto část vyřeší, pak Netanjahu podepíše na tečkovanou čáru, že? Izrael nemůže přežít bez podpory USA. Izrael je stoprocentně závislý na podpoře Spojených států, pokud jde o jeho vlastní přežití, a Netanjahu to ví.





Moderátorka: Vy jste se podobných jednání účastnil mnohokrát. Co byste tedy řekla? Jak byste obě strany sblížila?





Nomi Bar Yaacov: No, v tuto chvíli nejde o to, aby se strany sblížily, jde o to, aby každá strana souhlasila s návrhy, a pokud jsou návrhy takové, že nedošlo k žádným změnám oproti Bidenovu prohlášení z 31. května, pak skutečně Hamás už řekl, že bude souhlasit, a proto se tohoto jednání nezúčastnil. Jedinou otázkou tedy je, zda přimějí Netanjahua k podpisu, a aby Netanjahua přiměli k podpisu, musí vynaložit náklady, které si nedokáže představit. Například že zastaví především dodávku dvoutunových bomb. A nejde jen o vojenskou pomoc. Je tu i obchod. Ten je přece obrovský. Jak jsem řekl, Izrael nemůže jako stát přežít bez podpory USA. A izraelský premiér to ví.





Moderátorka: Takže kdybyste byl v té místnosti, vyslovil byste zcela jednoznačnou hrozbu. Opravdu. Víte, že USA by stáhly vojenskou podporu toho druhu, o kterém jsme mluvili, kdyby...







Nomi Bar Yaacov: Nejen to, myslím, že by také zvýšily sankce. Už začaly sankcionovat malou skupinu osadníků, ale myslím, že budou sankcionovat a hrozit sankcemi mnohem, mnohem více, včetně některých blízkých spojenců pana premiéra.





Moderátorka: Velmi se zaměřujete na Izrael, ale Hamás dnes dává najevo, že si myslí, že tato myšlenka pokroku a naděje je iluzorní.





Nomi Bar Yaacov: Správně, a proto jsem řekla, že je to skutečně otázka. Hamás řekl, že svůj postoj nezmění. Řekli naprosto jasně, co jsou ochotni akceptovat a co ne. A to, co nejsou ochotni akceptovat, je izraelská přítomnost v Gaze po uzavření příměří, a to, co Netanjahu chce, je obnovení války, a to je hlavní problém, který je třeba překlenout, že? A to je otázka jazyka a nalezení správného jazyka a poskytnutí určitého manévrovacího prostoru oběma stranám, aby mohly zahájit proces a skutečně se dostat k detailům.





Moderátorka: Chci říct, jestli ten tlak, snaha vyhnout se širšímu regionálnímu konfliktu, tak nějak soustředí mysl, myslíte si, že v této fázi ano?





Nomi Bar Yaacov: Myslím, že to rozhodně soustřeďuje mysl. Myslím, že každý na světě, kdo zná tuto oblast, ví, že íránská hrozba je velmi vážná a hrozba Hizballáhu je velmi vážná. Hizballáh je vojensky schopen zasáhnout jakékoli místo v Izraeli s velkou přesností a ve velké hloubce. A mohou mít také schopnost zavraždit vysoké izraelské představitele a vzhledem k tomu, že Izrael zavraždil velmi vysoké velitele íránských revolučních gard. Zavraždili politického vůdce Hamásu Ismaila Haníju na íránské půdě v areálu íránských revolučních gard a zavraždili číslo 2 v Hizballáhu. Takže provádějí velmi, velmi závažné atentáty na vysoké úrovni a nepřekvapilo by mě, kdyby Írán a Hizballáh plánovaly něco podobného. Určitě něco plánují. Něco jiného než cokoli, co jsme dosud viděli.





Moderátorka: Viděli jsme čerstvé izraelské útoky v Libanonu, Hizballáh se do jisté míry mstí. Jaký to všechno bude mít vliv na ty rozhovory, které budou probíhat příští týden?





Mohlo by se to stát. Ale aby se tak stalo, musí docela dost věcí zapadnout na správné místo a v pondělí večer se ministr zahraničí Spojených států Anthony Blinken setká s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a předloží mu návrhy na kompromis. A Netanjahu zdržoval příměří a dosud téměř znemožňoval nebo úplněznemožňoval dosažení příměří, bude muset učinit pro něj těžké rozhodnutí, zda pokračovat ve válce a udržet svou vládu, svou koaliční vládu. Nebo zda udělat správnou věc, dosáhnout příměří, osvobodit rukojmí a začít dláždit cestu k míru usmíření.Vlastně si myslím, že je to kvůli tlaku dohody, že se Izrael snaží provádět svou politiku, aby zavraždil své vůdce z druhé strany. Je to deklarovaná politika. Myslím, že je to neúspěšná politika, ale je to politika. A o to se snaží. Snaží se do toho dostat co nejvíc po vojenské stránce. Aby si mohli připsat v uvozovkách vítězství.