Nachází se Libye na pokraji nové občanské války?

19. 8. 2024

čas čtení 4 minuty

Vzhledem k tomu, že na obou koncích země jsou dvě soupeřící vlády, dochází k probíhajícím politickým roztržkám a nyní k čerstvé vojenské mobilizaci, panují obavy, že by Libye mohla směřovat k dalšímu násilí a bojům, napsala Cathrin Schaer. Vzhledem k tomu, že na obou koncích země jsou dvě soupeřící vlády, dochází k probíhajícím politickým roztržkám a nyní k čerstvé vojenské mobilizaci, panují obavy, že by Libye mohla směřovat k dalšímu násilí a bojům,

Během minulého týdne bily různé mezinárodní orgány na poplach.

Podpůrná mise OSN v Libyi ve svém prohlášení uvedla, že "se znepokojením sleduje nedávnou mobilizaci sil v různých částech Libye".

Organizace známá jako UNSMIL vyzvala "všechny strany, aby projevily maximální zdrženlivost a vyhnuly se jakýmkoli provokativním vojenským akcím, které by mohly být vnímány jako urážlivé".

Ve čtvrtek delegace Evropské unie v Libyi vyjádřila podobné obavy. "Použití síly by poškodilo stabilitu v Libyi a vedlo by k lidskému utrpení. Mělo by se tomu za každou cenu zabránit," uvedla ve svém prohlášení.

Dlouhodobí pozorovatelé Libye byli přímočařejší a naznačovali, že po zhruba čtyřech letech relativního klidu v zemi by mohla znovu vypuknout občanská válka.

Varování přišla v reakci na velkou mobilizaci milicí napojených na jednu ze dvou soupeřících libyjských vlád z minulého týdne.

Od roku 2014 je Libye rozdělena na dvě části, přičemž opoziční vlády se nacházejí na východě a západě země. Vláda podporovaná OSN známá jako Vláda národní jednoty (GNU) sídlí v Tripolisu na západě a její rival sídlí na východě, v Tobruku.

V různých obdobích posledního desetiletí se každá vláda pokoušela – a neúspěšně – vyrvat kontrolu té druhé.

Vláda ve východní Libyi je podporována bývalým vojenským magnátem, který se stal politikem Chalífou Haftarem, který ve své oblasti ovládá různé ozbrojené skupiny. Byly to Haftarovy síly, které se koncem minulého týdne pohybovaly směrem k Tripolisu. V roce 2019 Haftar na město zaútočil, ale nakonec byl v roce 2020 donucen podepsat příměří.

Haftar řekl, že jednotky pod velením jeho syna Saddáma pochodují s cílem zabezpečit libyjské hranice, bojovat proti obchodu s drogami a lidmi a bojovat proti terorismu. Vojenští analytici však měli podezření na jiné plány.

Haftarovy síly už nějakou dobu usilují o kontrolu nad letištěm v Ghadames a jeho okolím, řekl francouzským novinám Le Monde Jalel Harchaoui, odborník na severní Afriku z britského think-tanku Royal United Services Institute. Ovládnutí Ghadames "by významně posílilo jeho územní postavení ve vztahu k Alžírsku, Tunisku a Nigeru," řekl Harchaoui, a také by zablokovalo přístup pro konkurenční GNU.

Pokud by Haftarovy jednotky obsadily Ghadames, "oficiálně by to znamenalo kolaps příměří z roku 2020," napsal Tarek Megerisi, odborník na Libyi z Evropské rady pro zahraniční vztahy, v příspěvku na sociální síti X (dříve Twitter).

V reakci na přesuny vojsk bylo řadě dalších milicí, které podporují vládu v Tripolisu na západě, řečeno, aby zvýšily svou bojovou připravenost.

Dojde k další libyjské občanské válce?

Den poté, co byla zaznamenána Haftarova mobilizace, došlo ve městě Tajoura na pobřežním okraji Tripolisu ke střetu mezi dvěma milicemi, který si vyžádal nejméně devět mrtvých. Místní média však později uvedla, že to bylo motivováno pokusem o atentát na jednoho z vůdců milice.

A nyní se zdá, že se situace v Libyi opět uklidnila. Nebezpečí však zůstává, řekli experti DW.

Emadeddin Badi, nerezidentní vedoucí pracovník Atlantické rady, který se zaměřuje na Libyi, považuje Haftarovy poslední kroky za jistý druh pokračující "hry s ohněm".

"Mnozí aktéři (v Libyi) se do toho zapojují, aby viděli, jak daleko mohou zajít v jakémsi popichování, odsouvání na vedlejší kolej nebo podkopávání svých oponentů," řekl. "Mentalita nulového součtu stále převládá," dodal s odkazem na skutečnost, že opoziční frakce v Libyi věří, že jedna z nich musí nakonec řídit zemi, na rozdíl od spolupráce na jednotě.

"Libye se nadále v tichosti rozpadá a množí se náznaky, že soupeřící vlády se přeskupují kvůli něčemu velkému," napsal v komentáři pro web Euronews Hafed al-Ghwell, výkonný ředitel Severoafrické iniciativy na Institutu zahraniční politiky Univerzity Johnse Hopkinse ve Washingtonu. Se všemi těmi různými milicemi je Libye v nebezpečí, že se stane "mafiánským státem," řekl.

Zdroj v angličtině: ZDE

0