Americký autor: Izraelci utlačují Palestince, protože to podporují Spojené státy a Západ

19. 8. 2024

čas čtení 6 minut



Moderátor, Channel 4 News, pátek 16. srpna 2024, 19 hodin: Život Palestinců na okupovaném Západním břehu je často ničen násilím, jako byl včerejší smrtelný útok osadníků, o kterém jsme již informovali, Americký novinář Nathan Thrall se rozhodl napsat o jejich zkušenostech. A odhalil to, co nazval morální katastrofou, a vyjádřit naději, že si ji jeho knihu lidé přečtou s otevřeným srdcem a otevřenou myslí.

Ve své knize Jeden den v životě Abeda Salámy se zaměřil na havárii školního autobusu z roku 2012, při níž zahynulo šest palestinských dětí. Pomohla mu získat Pulitzerovu cenu za literaturu faktu, ale byla vydána právě v týdnu, kdy 7. října 2023 došlo k útokům Hamásu, kdy se srdce a mysli uzavřely. Zeptal jsem se ho, proč se rozhodl psát právě o tomto incidentu.



Nathan Thrall: Víte, kdybych se rozhodl pro přirozenou věc, že novinář půjde do války v Gaze, do invaze v Janine, to je něco, co by někdo mohl bagatelizovat a říct, že to bylo rozhodnutí špatného velitele. Bylo to dáno okolnostmi toho konkrétního týdne nebo měsíce. Ale tady vidíme to, co se Palestincům děje každý den, a já jsem chtěl ukázat systém, víte, systém je to, co ovládá životy lidí. Není to o identitě toho či onoho premiéra. A aby člověk mohl podat systémovou kritiku, musí si vybrat opravdu to obyčejné, každodenní.



Moderátor: Ano, je tu ten mimořádný detail rozdílu, rozdílu, který mění život, mezi vlastnictvím modrého občanského průkazu a zeleného občanského průkazu, barevného označení okupace, což se tak trochu promítá do jakéhosi mikroterorismu byrokracie, že ano.



Nathan Thrall: Rozhodně a víte, že to mělo obrovské důsledky pro rodiče a učitele a děti, které byly účastníky této nehody školního autobusu, při níž zemřelo šest dětí. Šest a mnoho dalších bylo zraněno. Děti a jeden učitel. Mnoho jich bylo zraněno. A víte, je tu hořící autobus. Než přijede první vůz izraelských hasičů, uplyne více než půl hodiny.



Přestože hned vedle je kontrolní stanoviště, izraelské kontrolní stanoviště, a byli tam kolemjdoucí, kteří běželi k tomu stanovišti a prosili izraelské vojáky, aby přišli a pomohli proti tomu požáru.



Ale kdo se s požárem vypořádal? Byli to Palestinci, kteří zastavili na kraji silnice, viděli ten hořící autobus, jeden muž hrdinně spolu s jedním z učitelů vstoupil do toho hořícího autobusu. Vytáhl desítky, zachránil životy desítek těch dětí z mateřské školy, a ty posadili na zadní sedadla soukromých aut a ta soukromá auta se rozjela různými směry, podle barvy průkazu řidiče.



Moderátor: Je to systém apartheidu?



Nathan Thrall: Jednoznačně je to systém apartheidu. Nedejte na mě. Můžete se zeptat bývalého generálního prokurátora Izraele, nejvyšší právní autority ve státě Izrael, který řekl, že je to apartheid. Bývalý ředitel Mossadu řekl, že je to apartheid.



Moderátor: Izraelský stát to samozřejmě popřírá.



Nathan Thrall: Popírají to, ale aniž by to věcně vyvrátili, jen řeknou, že je to pomluva, ale věcně to nevyvrátí. Tyto zprávy jsou podrobné, zdokumentované. Existují obrovské zprávy, které systematicky ukazují, že Izrael praktikuje apartheid, jak je definován v mezinárodním právu.



Moderátor: Je to záměrná politika dehumanizace nebo realita dehumanizace.?



Nathan Thrall: Je to absolutně realita dehumanizace, a víte, část mé knihy popisuje, jak tam bylo mnoho lidí, kteří v den havárie oslavovali smrt těchto dětí z mateřské školy a dělali to otevřeně svým jménem. Oslavovali smrt těchto dětí na sociálních sítích. Chválili smrti těchto dětí. A dělali to bez pseudonymů.





Moderátor: Myslím, že Izraelci by řekli, podívejte se na všechny ty Palestince, kteří 7. října jásali, víte, v ulicích Gazy nebo jinde.



Nathan Thrall: Na obou stranách dochází k velkému odlidštění. Na obou stranách. To je základní realita, která umožňuje to strašné krveprolití, které dnes vidíme.



Moderátor: Takže když americká vláda nebo britská vláda stále mluví o řešení dvou států a stále podporují tuto vizi, jak moc jsou mimo realitu?



Nathan Thrall: Nejenže jsou mimo realitu, oni vědí, že jsou mimo realitu. Mým úkolem bylo mluvit s těmito lidmi v zákulisí. Vedl jsem arabsko-izraelský projekt v International Crisis Group a pravidelně jsem s těmito politiky a političkami mluvil a všichni soukromě přiznávali, že nevěří slovům, která vypouštějí z úst, že nejde o dočasnou okupaci. Trvá už více než půl století. Nic se na tom nezmění. A součástí důvodu, proč to nepřestane, je to, že ji západní vlády podporují.





Moderátor: Takže vidíte v něčem z toho vůbec nějaké řešení?



Nathan Thrall: Myslím, že se blížíme k odpovědnosti, to se děje celosvětově. Existují malá opatření směrem k odpovědnosti. Vláda Spojeného království nyní hovořila o možném zastavení vývozu zbraní do Izraele. Jsme svědky toho, že Mezinárodní trestní soud řekl, že vydá zatykač na izraelského ministra obrany a izraelského premiéra. Až se dostaneme na místo, kde bude existovat skutečná odpovědnost, kde budou pro Izrael existovat skutečné náklady na udržování tohoto systému, pak může být v jeho racionálním vlastním zájmu zvolit jednu z těchto možností, zda Palestincům poskytne suverenitu, nebo jim dá občanství. V současné době není ani jedna z těchto věcí lákavější než status quo, kdy se pokračuje donekonečna, tvrdí se, že je to dočasné, a rozšiřují se izraelské židovské osady a Palestinci jsou deportováni do stále menších oblastí.



0