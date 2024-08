Ruská agrese na Ukrajině: klíčové mosty v Kursku zničeny, Ukrajina „zanechává za sebou zkázu"

17. 8. 2024

čas čtení 9 minut



Ruské ministerstvo zahraničí tvrdí, že Ukrajina pravděpodobně použila americké systémy HIMARS ke zničení mostu přes řeku Sejm



V pátek byly v ruské Kurské oblasti zničeny dva klíčové mosty na řece Sejm.



Moskva nyní tvrdí, že Ukrajina pravděpodobně použila rakety dodané USA.



V aplikaci pro zasílání zpráv Telegram to uvedla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová:



"Kurská oblast byla poprvé zasažena raketomety západní výroby, pravděpodobně americkými HIMARS. V důsledku útoku na most přes řeku Seym v okrese Gluškov byl zcela zničen a dobrovolníci, kteří pomáhali evakuovanému civilnímu obyvatelstvu, byli zabiti."



Blesková ofenziva Ukrajiny do několika ruských pohraničních regionů má za cíl přesvědčit Moskvu, aby se zapojila do „férových“ rozhovorů o válce na Ukrajině, uvedl poradce Volodymyra Zelenského, zatímco se ruské síly blíží ke strategickému městu Pokrovsk v Doněcké oblasti.



„Musíme Rusku způsobit významné taktické porážky,“ napsal poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram. „V Kurské oblasti jasně vidíme, jak je vojenský nástroj objektivně používán k přesvědčení Ruské federace, aby vstoupila do férového vyjednávacího procesu.



Podoljak se vyjádřil ve chvíli, kdy se ukázalo, že Ukrajina z velké části odřízla významnou oblast Glušovského okresu Kurska.

V pátek byly v ruské Kurské oblasti zničeny dva klíčové mosty na řece Sejm.Moskva nyní tvrdí, že Ukrajina pravděpodobně použila rakety dodané USA.V aplikaci pro zasílání zpráv Telegram to uvedla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová:"Kurská oblast byla poprvé zasažena raketomety západní výroby, pravděpodobně americkými HIMARS. V důsledku útoku na most přes řeku Seym v okrese Gluškov byl zcela zničen a dobrovolníci, kteří pomáhali evakuovanému civilnímu obyvatelstvu, byli zabiti."Blesková ofenziva Ukrajiny do několika ruských pohraničních regionů má za cíl přesvědčit Moskvu, aby se zapojila do „férových“ rozhovorů o válce na Ukrajině, uvedl poradce Volodymyra Zelenského, zatímco se ruské síly blíží ke strategickému městu Pokrovsk v Doněcké oblasti.„Musíme Rusku způsobit významné taktické porážky,“ napsal poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram. „V Kurské oblasti jasně vidíme, jak je vojenský nástroj objektivně používán k přesvědčení Ruské federace, aby vstoupila do férového vyjednávacího procesu.



Ukrajinská protivzdušná obrana sestřelila všech 14 ruských dronů vypálených při nočním útoku, uvedlo v sobotu ukrajinské letectvo.





Vzdušné síly uvedly na Telegramu uvedly, že drony Šachet byly sestřeleny nad šesti ukrajinskými regiony na jihu a ve středu země.





Podle Generálního štábu ukrajinských ozbrojených sil ztratilo Rusko na Ukrajině od začátku své plnohodnotné invaze 24. února 2022 598 180 vojáků.

Toto číslo zahrnuje 1 230 obětí, které ruské síly ztratily za poslední den.

Podle zprávy Rusko rovněž ztratilo:

8 501 tanků



16 473 obrněných bojových vozidel



22 913 vozidel a palivových nádrží



16 985 dělostřeleckých systémů



1 160 raketových systémů s vícenásobným odpalováním



923 systémů protivzdušné obrany



367 letadel



328 vrtulníků



13 714 bezpilotních letounů



28 válečných lodí a člunů



1 ponorku



Více než 200 vozidel, která nesplňují podmínkylondýnské zóny s velmi nízkými emisemi (Ulez), bylo posláno na Ukrajinu na pomoc válečnému úsilí země, a to navzdory původním právním pochybnostem o tomto plánu. Londýnská dopravní služba v pátek oznámila, že 330 vozidel dostalo zelenou k odeslání na Ukrajinu v rámci programu šrotovného Ulez. Více než 200 z nich je již na Ukrajině.







Zdroj v angličtině ZDE



1

981

Britští představitelé však uvedli, že Ukrajina má podle mezinárodního práva právo používat v operacích vybavení dodané Brity, a to i uvnitř Ruska.„V politice britské vlády nedošlo k žádné změně; podle článku 51 Charty OSN má Ukrajina jasné právo na sebeobranu proti nezákonným útokům Ruska, [a] to nevylučuje operace uvnitř Ruska,“ uvedlo ministerstvo obrany.Zdá se však, že nedošlo k žádné změně v odmítnutí Spojeného království povolit Ukrajině použití raket Storm Shadow dodaných Británií proti cílům uvnitř Ruska, což naznačuje křehké vyvažování.Spojené státy zatím rovněž považují vpád za ochranný krok, při kterém je vhodné, aby Kyjev použil americké vybavení, uvedli představitelé ve Washingtonu. Vyjádřili však obavy z komplikací, jakmile se ukrajinské jednotky posunou dále na nepřátelské území.Jeden z amerických představitelů, který hovořil pod podmínkou anonymity, agentuře Reuters řekl, že pokud by Ukrajina začala dobývat ruské vesnice a další nevojenské cíle za použití amerických zbraní a vozidel, mohlo by to být považováno za překračování limitů, které Washington stanovil právě proto, aby se vyhnul jakémukoli dojmu přímého konfliktu mezi NATO a Ruskem.Ukrajina uvedla, že jedním z cílů jejího současného vpádu do Ruska je čelit dělostřelecké a raketové palbě na Ukrajinu a vytvořit nárazníkovou zónu.Reportéři agentury Associated Press tvrdí, že při cestě Kurskem, kterou zorganizovala ukrajinská vláda, byli svědky „destrukce“.Uvádějí, že:„Stopa zkázy“ se táhne po cestě, kterou ukrajinské síly vytyčily při riskantním vpádu do Ruska, když prorazily hranici a nakonec vnikly do města Sudža.Dělostřelecká palba vyrazila kusy ze sochy zakladatele Sovětského svazu Vladimíra Lenina, která stojí na centrálním náměstí ruského města, které ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek prohlásil, že je plně pod kontrolou jeho vojsk. Okna administrativní budovy jsou rozstřílená a její jasně žlutá fasáda je ohořelá a posetá dírami po kulkách.Ukrajinské síly obsazují jednu ruskou osadu za druhou v rámci překvapivé operace, která, jak Kyjev doufá, změní dynamiku dva a půl roku trvajícího konfliktu.Ruská armáda se dosud snažila účinně reagovat na útok na Kurskou oblast, který je největším útokem v zemi od druhé světové války. Sudža, která leží 10 kilometrů od hranic, je největším městem, které padlo do rukou ukrajinských vojsk od 6. srpna, kdy vpád začal.Důkazy o bleskovém pochodu Ukrajiny lemují silnice vedoucí do města. Na trávě poseté troskami leží kulkami rozstřílená cedule, na které jsou šipky ve dvou směrech: Ukrajina vlevo a Rusko vpravo. U silnice stojí vyhořelý tank.Kyjev tvrdí, že od 6. srpna převzal v regionu kontrolu nad 82 osadami na ploše 1 150 km2.. Pokrovští představitelé v příspěvku na Telegramu uvedli, že ruské jednotky „postupují rychlým tempem. S každým dalším dnem je stále méně času na to, abychom si vyzvedli osobní věci a odjeli do bezpečnějších oblastí“. Pokrovsk je jednou z hlavních obranných bašt Ukrajiny a klíčovým logistickým uzlem ve východní Doněcké oblasti. Jeho dobytí by ohrozilo obranyschopnost Ukrajiny a její zásobovací trasy a přiblížilo by Rusko více než kdy jindy k jeho deklarovanému cíli zmocnit se celého regionu.Ukrajina uvedla, že poté, co 6. srpna zahájila rozsáhlý přeshraniční útok, převzala v regionu kontrolu nad 82 osadami na území o rozloze 1 150 km2. Při briefingu prezidenta Volodymyra Zelenského prostřednictvím videospojení Syrskij informoval o bojích v oblasti Malaja Lokňa, asi 11,5 km od ukrajinských hranic.V Gluškovské čtvrti, kde žije 20 000 lidí, probíhá hromadná evakuace a zničení jednoho mostu jejich evakuaci ztížilo, uvedla ruská tisková agentura Tass., který podle Ruska „nezákonně vstoupil do Ruska, aby informoval o zločinném teroristickém útoku ukrajinských vojáků na Kurskou oblast“, uvedlo ruské ministerstvo zahraničí v prohlášení. Piccioni během jednání vysvětlil, že RAI, „a zejména redakční týmy, plánují svou činnost zcela svobodně a nezávisle“, uvedl mluvčí italského ministerstva zahraničí pro agenturu France-Presse., uvedl v pátek vysoký představitel ruského ministerstva zahraničí. Rusko se po invazi na Ukrajinu v únoru 2022 stalo zemí, na kterou Západ uvalil nejvíce sankcí, a předstihlo tak Írán a Severní Koreu. „Je to příběh na desítky let dopředu. Bez ohledu na vývoj a výsledky mírového urovnání na Ukrajině je to ve skutečnosti jen záminka,“ řekl Dmitrij Biričevskij, vedoucí oddělení hospodářské spolupráce na ministerstvu zahraničí.Podle internetových stránek ruské finanční monitorovací služby Rosfinmonitoring se na seznamu ocitla mimo jiné Navalného bývalá mluvčí Kira Jarmyšová a předsedkyně jeho protikorupčního fondu Maria Pevčichová.