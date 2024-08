Jak česká sociální demokracie chce řídit Evropu a svět

19. 8. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta

Sociální demokraté zase debatovali (odkaz níže). Petříček vytrhl Zaorálkovi během jedné jeho teatrální tirády mikrofon, protože Zaorálek nedodržoval časový limit. Když stejně tak časový limit nedodržoval Rouček, nedošlo k ničemu. Asi proto, že seděl daleko od Petříčka.





Ale tento bizár je jen povrch. Čím jsou sociální demokraté bezvýznamnější, tím více se nafukují, tím jsou směšnější a odpudivější. Zaorálka, který zřejmě směřuje ke krajní pravici, ponechám stranou, ten mě se svými necelými dvěma procenty z unijních voleb už vůbec nepřekvapuje. Co mě překvapilo, to byla vážná debata o tom, co mají socialisté dělat na unijní úrovni a že neměli jít do koalice s lidovci.

Česká sociální demokracie nemá ani jednoho, opakuji: ani jednoho, poslance v unijním parlamentu, ba ani v českém parlamentu. Němečtí socialisté mají kancléře, španělští premiéra, levicová koalice ve Francii uspěla v legislativních volbách, levice v severských zemích dosáhla velkého úspěchu v unijních volbách, levice má dobrou pozici v Rakousku a Itálii, ale kecat jim do toho bude bezvýznamná, zakomplexovaná sociální demokracie z Česka, která už v době uprchlické krize jako svou hlavní identitu definovala lásku ke střelným zbraním a rasismus.

Škromach a Hašek tehdy úplně propadli ve volbách na Moravě. To byly přece ty etalony lidového socialisty, který ví, co lidé chtějí. Onderka. Říká vám to něco? Ale nechejme minulost stranou. Čo bolo, to bolo, terazky je Babiš. A o Babišovi, o tom, jak dostat jeho voliče zpátky k levici, nepadá mezi sociálními demokraty obecně ani slovo.







Debata sociální demokracie o tom, jak řídit Evropu a svět

https://www.youtube.com/watch?v=EvaEZ9LzssQ













