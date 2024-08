Hamás v neděli večer: "Netanjahu záměrně blokuje dohodu o příměří"

18. 8. 2024

Hamás vydal prohlášení k probíhajícím rozhovorům o příměří. Konstatuje, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu „klade další podmínky a překážky na cestě k dosažení dohody“.

BREAKING: Hamas has released a statement in relation to ongoing ceasefire talks.



They say Israeli PM Benjamin Netanyahu is "placing more conditions and obstacles in the way of reaching an agreement".



— Sky News (@SkyNews) August 18, 2024

LIVE UPDATES: Hamas says new U.S. proposal on Gaza cease-fire accommodates Netanyahu's new demands, prevents deal — Haaretz.com (@haaretzcom) August 18, 2024

Hamás konstatuje, že nový návrh USA na příměří v Gaze vychází vstříc novým požadavkům Netanjahua a brání dohodě



Ve svém prvním oficiálním prohlášení od summitu v Dauhá Hamás uvedl, že americký návrh - předložený se záměrem překlenout stávající rozpory - vyhovuje novým požadavkům premiéra Netanjahua a brání další dohodě o dohodě.



„Netanjahu klade nové podmínky, aby sabotoval jednání, včetně zachování kontroly nad filadelfskou trasou, přechodem v Rafáhu a koridorem Netzarim,“ uvedl Hamás a dodal, že nové požadavky nesplňují jeho podmínky týkající se propuštění vězňů z bezpečnostních důvodů. Hamas zdůraznil, že „Netanjahu nese plnou odpovědnost za zmaření zprostředkovatelského úsilí a zmaření dohody“.





Netanjahu se tento týden opakovaně odmítal v Tel Avivu setkat s britským ministrem zahraničí:

Benjamin Netanyahu refused numerous requests to meet David Lammy during his recent trip.



— Hamza Yusuf (@Hamza_a96) August 18, 2024





