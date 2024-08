Muž, který během výtržností v městě Hull vytáhl tři Rumuny z auta, dostal šest let vězení

16. 8. 2024

Británie dál tvrdě odsuzuje účastníky nedávných ultrapravicových násilností. Někteří byli nyní obviněni z "násilného vzbouření" ("riot"), za což mohou být odsouzeni natvrdo do vězení až na deset let



48letý David Wilkinson byl součástí řvoucího davu, který způsobil, že se rumunský řidič auta musel bát o život, zaznělo u soudu



Muž, který byl součástí „hulákajícího davu“, jenž během výtržností donutil tři vyděšené Rumuny vystoupit z auta, byl uvězněn na šest let, přičemž počet osob už odsouzených za účast na krajně pravicových nepokojích překročil stovku.



Osmačtyřicetiletý David Wilkinson se již dříve přiznal k násilným výtržnostem, pokusu o žhářství a rasově motivovanému trestnému činu poškození cizí věci poté, co sehrál „významnou roli" v násilnostech, které 3. srpna zachvátily Hull.





Hullský korunní soud vyslechl, že Wilkinson byl členem „řvoucího davu“, který způsobil, že se rumunský řidič BMW musel bát o život, když se na něj a jeho dva bratrance vrhlo více než 100 „rozzuřených“ mužů.



Skupina se je snažila vytáhnout z auta a poté řidiče udeřila do hlavy a pokusila se ho bít kovovou tyčí.



Na záběrech z útoku bylo vidět, jak tři muži ve vozidle vystupují s rukama zdviženýma v gestu kapitulace a poté utíkají do nedalekého hotelu, uvedl soud.



V dalších okamžicích během dne plného výtržností Wilkinson plival, házel rakety a strkal popelnice na kolečkách do policejní linie chránící hotel, o němž je známo, že v něm jsou ubytováni žadatelé o azyl. V jednu chvíli se zdálo, že drží v ruce nunčaky - zbraň bojových umění.



Další muž, který byl součástí skupiny, 25letý John Honey, se přiznal k rasově motivovanému poškození auta.



U soudu zaznělo, že Honey se také vydal na lupičské řádění v charakteristickém tričku s anglickou vlajkou. Byl odsouzen ke čtyřem letům a osmi měsícům vězení poté, co se přiznal k násilnému výtržnictví a třem obviněním z vloupání do Lush, obchodu O2 a Shoezone.



Slyšení o trestu pro Honeyho bylo začátkem týdne odročeno poté, co vězeňský probační úředník uvedl, že se ho Honey zeptal, „jestli chce autogram, protože je slavný“, což mohlo zpochybnit Honeyho tvrzení, že se „skutečně kál“.



Další člen skupiny, 41letý Stephen Love, se nechal slyšet, že měl „štěstí, že nebyl obviněn z násilného výtržnictví“, protože byl uvězněn na 40 měsíců.



Údaje ministerstva spravedlnosti zveřejněné v pátek ráno ukázaly, že 99 osob bylo odsouzeno, 185 čeká na vynesení rozsudku, 153 čeká na soud a 69 osob bylo uvězněno.



Po soudním jednání v pátek odpoledne počet odsouzených za podíl na nepokojích překročil stovku.





Podle těchto údajů se od minulého týdne před soudem objevilo více než 300 lidí za svůj podíl na nepokojích, které zachvátily Anglii poté, co se 29. července rozšířily dezinformace o útoku nožem v Southportu, při němž zemřely tři dívky.

Obhájkyně Sophie Allinsonová uvedla, že její klient o žádném protestu nevěděl a jeho „okamžik šílenství“ přišel poté, co vypil osm plechovek piva.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Muž z Lincolnu byl v pátek uvězněn na tři roky poté, co povzbuzoval svých 98 000 příznivců na X, aby se připojili k násilným protestům, a dával jim návod, jak se vyhnout identifikaci policií.Wayne O'Rourke, 35 let, se u korunního soudu v Lincolnu přiznal k podněcování rasové nenávisti tím, že v období od 28. července do 8. srpna zveřejňoval na svém účtu na sociálních sítích materiály.Soud se dozvěděl, že O'Rourke při výslechu na policii tvrdil, že jeho příspěvky byly „ostré“ a byly součástí jeho „černého smyslu pro humor“, nikoliv rasistické nebo určené k podněcování násilí. V den útoku v Southportu 29. července napsal: „Dnes došlo k teroristickému útoku, který spáchal muslim... Hlavy musí padat.“Soudkyně Catarina Sjölin Knightová při vynášení rozsudku nad O'Rourkem řekla: „Nebyl jste přistižen při tom, co dělali ostatní, ale podněcoval jste to.“Na jiném místě byl 45letý Paul Williams uvězněn na dva roky a dva měsíce za to, že stál v „čele“ toho, co soudkyně popsala jako „orgie bezhlavého ničení, násilí a nepořádku“ v Sunderlandu, když si původně odskočil do centra města pro jídlo s sebou.Korunní soud v Newcastlu vyslechl, jak 2. srpna během výtržností v Sunderlandu hodil na policii kovové oplocení a plechovku piva.Williams křičel: „Odložte štíty a jdeme, kurva, jdeme!“ a svlékl si košili, když se postavil proti policistům a běžel proti linii pořádkových štítů, jak bylo řečeno soudu.