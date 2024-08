Červený kříž: Míra destrukce v Gaze je šokující

19. 8. 2024

Moderátor, Channel 4 News, pátek 16. srpna 2024, 19 hodin: Hovoři ljsem s Williamem Schombergem, který vede delegaci Mezinárodního výboru Červeného kříže v Gaze. V Gaze strávil většinu z posledních 18 měsíců a já jsem se ho nejprve zeptal na úpadek, který zaznamenal od začátku války.

William Schomberg: Chci říci, že úroveň destrukce, kterou dnes vidíte v Gaze, je skutečně šokující. Mám na mysli celé čtvrti, které byly před konfliktem plné života a nyní jsou zcela bez lidského života. Zůstaly z nich naprosté trosky. A opravdu vidíte v mnoha oblastech po celé Gaze jen trosky a zkázu. Kam až oko dohlédne.





Moderátor: Pracujete pro Mezinárodní trestní soud podle Ženevské úmluvy, podle mezinárodního společenství, Červený kříž má být chráněn. Je tomu tak vůbec?





William Schomberg: Působení v dnešním konfliktu v Gaze je z různých důvodů nesmírně náročné a panující nejistota je jednou z největších překážek, která nám brání v tom, abychom mohli uspokojit tolik humanitárních potřeb, kolik bychom chtěli. Přesto jsme byli schopni. pokusit se zajistit, aby civilisté dostali pomoc, kterou tak zoufale potřebují.





Moderátor: Ale váš areál sám se stal terčem útoku, že?





William Schomberg: Zde došlo k incidentu, který se odehrál těsně před jedním z komplexů, které provozujeme na jihu pásma Gazy. A byl částečně poškozen, ale samozřejmě jsme na to upozornili v našem dvoustranném důvěrném dialogu se stranami konfliktu a je nezbytné, aby MVČK, stejně jako všem neutrálním nezávislým humanitárním subjektům, bylo umožněno bezpečně působit.





Moderátor: Jak to vypadalo, když jste tam byl, když to bylo zasaženo?





William Schomberg: Myslím tím samozřejmě šok, velké množství strachu. Myslím tím scény paniky, mrtvá těla před námi. Velmi bolestivé. I když si na to teď vzpomenu, na tu míru, jo, paniky a strachu a... Spousta krve.

Moderátor: Jaké obrazy nebo příběhy, které znáte, si pamatujete nejvíc? Které vám teď, když jste vyšel ven, zůstaly nejvíc v paměti.

William Schomberg: Je těžké po tak dlouhé době vybrat jedno. Myslím, že projíždět městy jako Chán Júnis po skončení velkých bojů, které tam probíhaly na začátku tohoto roku, a vidět rozsah zkázy a celé město, které už opravdu není schopné existovat jako dříve. Myslím, že to bylo obzvlášť těžké.





Moderátor: A měl jste nějaké kontakty s izraelskými obrannými silami?





William Schomberg: Tak Mezinárodní červený kříž, MVČK, udržuje dvoustranný důvěrný dialog se všemi stranami konfliktu všude tam, kde působíme. A to je velmi důležitá součást naší činnosti. Umožňuje nám to prostor a důvěrnost, abychom mohli vznášet obavy, které nyní máme.





Moderátor: A naslouchají vám? Mají pochopení? Projevují empatii k tomu, co udělali?





William Schomberg: Myslím, že je velmi důležité, abychom měli komunikační kanál s IDF a se všemi stranami konfliktu.





Moderátor: Co by se teď mělo stát?





William Schomberg: Právě teď, aby se ta věc zlepšila, je třeba naléhavě uspokojit humanitární potřeby na místě a myslím, že je nepochybné, že by samozřejmě bylo vítáno zastavení bojů.





Moderátor: Lidé, se kterými pracujete, se kterými mluvíte, opravdu pokaždé, když se v Kataru jedná, doufají, že by to mohlo přinést výsledky? Nebo to prostě vzdali?





Myslím, že naděje je vždycky. Někdy není optimismus příliš velký.