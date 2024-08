Američtí a japonští zákonodárci žádají Bidena o diplomacii v otázce Tchaj-wanu

15. 8. 2024

Progresivní politici v obou zemích varují před konfliktem s Čínou.

Skupina téměř pěti desítek progresivních amerických a japonských zákonodárců vyzývá prezidenta Bidena, aby uplatnil "razantní diplomatický přístup" ke zmírnění napětí mezi USA a Tchaj-wanem a Čínou a zabránil tomu, co považují za rostoucí potenciál konfliktu v Tchajwanském průlivu, píše na webu Responsible Statecraft Ben Armbruster.

"Případný konflikt by byl katastrofální a my se nadále obáváme, že tato možnost zůstává nepřijatelně vysoká," uvedli zákonodárci v dopise adresovaném prezidentovi Bidenovi. "Nepřátelství by způsobilo vážné škody na fyzickém, ekonomickém a sociálním blahobytu obyvatel Spojených států a Japonska, obyvatel Tchaj-wanu a Číny a nejzranitelnějších a nejméně zvýhodněných lidí na celém světě."

Dopis zákonodárců, vedených Kongresovou progresivní skupinou v USA a Japonskou progresivní skupinou v tamním parlamentu, přichází v době, kdy Peking stále více prosazuje svou vojenskou zdatnost v okolí Tchaj-wanu a čínský prezident Si Ťin-pching znovu zdůrazňuje důležitost sjednocení Tchaj-wanu s čínskou pevninou. Mezitím nový tchajwanský prezident Lai Ching-te, který byl v minulosti tvrdým zastáncem nezávislosti Tchaj-wanu, zmírnil své názory a vyjádřil podporu statu quo s tím, že "Tchaj-wan je již nezávislou suverénní zemí".





