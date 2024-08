Zpráva: Izraelci využívají civilisty v Gaze jako lidské štíty

15. 8. 2024

čas čtení 5 minut

Vojáci IDF poskytli deníku Haaretz hrůzné svědectví z první ruky. Podle nových výbušných zpráv deníku Haaretz izraelské obranné síly během své operace v Gaze útočí na civilní centra a používají palestinské civilisty jako lidské štíty. Ironií osudu se tak děje den po 75. výročí Ženevské úmluvy, průlomové série smluv, které zavedly mezinárodní zákony týkající se lidských práv v době války, píše na webu Responsible Statecraft Aaron Sobczak.

Zpráva přichází také po týdnech trvajících incidentů, kdy izraelská armáda bombardovala školy v Gaze, které Palestinci využívají jako úkryt. Při každém z těchto útoků IDF tvrdily, že Hamás používá civilisty jako lidské štíty. V novém vyšetřování listu Haaretz však byli izraelští vojáci při operacích v Pásmu na kameru zachyceni, jak používají "náhodné Palestince" jako lidské štíty. To se částečně opírá o záběry, které před dvěma měsíci zveřejnila Al-Džazíra a které ukazují, jak jsou Palestinci nuceni vcházet do budov a místností před vojáky, aby zajistili, že se IDF nedostanou do nebezpečí.

Na videu je vidět, jak vojáci připevňují k tělu spoutaných zadržených osob kamery a oblékají je do vojenských uniforem s ochrannými vestami, když jsou nuceni vstupovat do tunelů a budov před izraelskými vojáky, aby mohli zkontrolovat, zda tam nejsou výbušniny. Další vyšetřování listu Haaretz, zveřejněné v úterý, odhaluje, jak rozšířená může být tato praxe v řadách IDF v Gaze. Během tohoto vyšetřování byli vyslechnuti jak řadoví vojáci, tak velitelé.

"Naše životy jsou důležitější než jejich životy," sdělili podle Haaretzu tito vojáci. "Uvažuje se tak, že pro izraelské vojáky je lepší, když zůstanou naživu, a pro šavše je lepší, když je vyhodí do vzduchu výbušné zařízení."

Jeden ze zdrojů, s nimiž deník hovořil, tvrdil, že praxe využívání Palestinců jako lidských štítů je dobře známá: "Když jsem viděl reportáž Al-Džazíry, řekl jsem si: 'Ach ano, je to pravda'." Uvedli také, že vedení o této praxi vědělo, a dodali: "Dělá se to přinejmenším s vědomím velitele brigády." Další voják k tomu doplnil svědectví následujícími slovy: "Asi před pěti měsíci k nám přivedli dva Palestince. Jednomu bylo dvacet a druhému šestnáct let. Bylo nám řečeno: 'Využijte je, jsou to Gazané, použijte je jako lidské štíty'."

Podle zdrojů jsou využíváni také nezletilí a starší lidé. Jeden z vojáků řekl: "Byly doby, kdy staré lidi nutili jít do nezajištěných objektů." "To je pravda," dodal.

Seznam incidentů popsaných ve vyšetřování se odehrál po celé Gaze, ale tyto si byly svou povahou a popisem velmi podobné, což dodává svědectvím na věrohodnosti. Někteří vojáci uvedli, že se cítili znepokojeni tím, co dělali, ale obavy, které vznesli před vedením, byly vyřešeny mávnutím ruky. Jeden z velitelů praporu prý na dotazy vojáků odpověděl: "Voják se nemusí zajímat o válečné zákony. Je třeba přemýšlet o hodnotách IDF a jednat v souladu s hodnotami IDF, nikoliv s válečnými zákony."

Zveřejněné záběry vedly k intenzivnějším apelům na oficiální vyšetřování. Mluvčí jednotky IDF vydal prohlášení, v němž se uvádí: "Instrukce a rozkazy IDF zakazují používat gazanské civilisty zadržené v terénu pro vojenské mise, které představují jasné riziko pro jejich životy. Pokyny a rozkazy IDF v této věci byly ozbrojeným silám jasně sděleny."

Tyto zprávy přicházejí v době, kdy se Izrael zabývá dalším údajným porušováním lidských práv. V pondělí bylo oznámeno, že IDF přiznaly, že se zaměřily na školní komplex Taba'een ve městě Gaza. Představitelé civilní obrany Gazy tvrdí, že bylo zabito více než 90 lidí, včetně nejméně 17 žen a dětí. Některá těla dosud nebyla identifikována vzhledem k míře krveprolití, kterou úder způsobil. IDF zdůvodňují bombardování tvrzením, že operativci Hamásu využívali místnost uvnitř mešity. Toto tvrzení však bylo zpochybněno, neboť na seznamu izraelského úderu je uvedeno jméno dítěte mladšího 12 let.

Annelle Sheline, výzkumná pracovnice Quincyho institutu, uvedla, že vyšetřování listu Haaretz odhaluje lež, že IDF jsou "nejmorálnější armádou na světě".

"Média běžně kritizují Hamás za to, že využívá Palestince jako takzvané lidské štíty," uvedla. "To ve skutečnosti není přesné, protože použití lidského štítu zahrnuje nátlak a samotná přítomnost Hamásu v Gaze neznamená, že by nutil Palestince obývat jejich vlastní domy, školy a nemocnice."

Při porovnávání akcí IDF s akcemi Hamásu dodává: "Tato a další zprávy naopak ukazují, že izraelská armáda běžně využívá Palestince k životu nebezpečným činnostem proti jejich vůli, což je nejen válečný zločin, ale je to také v rozporu s pravidly IDF."

Sheline zdůrazňuje, že "využívání Palestinců jako lidských štítů ze strany IDF, přestože porušují Ženevské konvence i pravidla IDF, ukazuje na zvrácenost vojenské organizace, která se stále ráda označuje za "nejmorálnější armádu na světě"."

Celý článek v angličtině ZDE

0