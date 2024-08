Izrael už vyvraždil v Gaze více než 40 000 Palestinců

15. 8. 2024

čas čtení 22 minut





Počet mrtvých překročil chmurnou hranici a od zahájení izraelské vojenské ofenzívy bylo také zraněno více než 92 400 osob

Počet mrtvých v Gaze dosáhl 40 000 a další tisíce ještě nebyly spočítány





Od 7. října loňského roku bylo v Gaze zabito více než 40 000 lidí.



Ministerstvo zdravotnictví Gazy oznámilo, že při izraelské vojenské ofenzivě v Gaze po útoku Hamásu 7. října loňského roku bylo zabito 40 005 Palestinců.



Ministerstvo uvedlo, že 92 401 Palestinců bylo zraněno. Většinu obětí tvoří civilisté, ačkoli ministerstvo zdravotnictví Gazy ve svých údajích nerozlišuje mezi civilisty a bojovníky.

Počet mrtvých v Gaze dosáhl 40 000 a další tisíce ještě nebyly spočítány



Počet mrtvých podle ministerstva zdravotnictví v Gaze přesáhl po deseti měsících války 40 000. Malé, hustě obydlené území je přeplněné mrtvými, informuje agentura Associated Press. Svědectví svědků a videozáznamy podle agentury ukazují, že těla jsou pohřbena na dvorech a parkovištích, pod schodišti a podél silnic. Další leží pod sutinami a jejich rodiny si nejsou jisté, zda budou vůbec spočítány.



Mnoho z těchto lidí však není do oficiálního sčítání zahrnuto. Oficiální údaje evidují jako válečné oběti pouze ty, které zabily bomby a kulky.



„Lidé, kteří zemřeli v důsledku nepřímých dopadů války, včetně nemocí, hladu a zhroucení zdravotnického systému, nejsou [do počtu mrtvých ve válce] zahrnuti,“ řekl dr. Marwan al-Hams, ředitel polních nemocnic na palestinském ministerstvu zdravotnictví. „Pro sčítání těchto [obětí] bude vytvořen výbor, který začne pracovat ihned po skončení války.“



Izraelští představitelé zpochybňují počty mrtvých uváděné úřady v Gaze a tvrdí, že vzhledem k tomu, že Hamás kontroluje tamní vládu, nemohou jeho zdravotničtí úředníci poskytovat věrohodné údaje. Po několika konfliktech v letech 2009-2021 však vyšetřovatelé OSN sestavili vlastní seznamy mrtvých a zjistili, že se přesně shodují s těmi z Gazy.



„Bohužel máme smutnou zkušenost, že každých několik let musíme koordinovat údaje o obětech s ministerstvem zdravotnictví,“ uvedl Farhan Haq, mluvčí generálního tajemníka OSN. „Jejich údaje se ukázaly být obecně přesné.“



Strážce Hamásu, který v pondělí zabil izraelského rukojmího, jednal „z pomsty“ poté, co dostal zprávu, že jeho dvě děti zahynuly při izraelském úderu, uvedl ve čtvrtek mluvčí ozbrojených brigád al-Kassám Abú Ubajda v příspěvku na Telegramu, o němž informovala agentura Reuters. Dodal, že tento incident nepředstavuje etiku skupiny. Ministerstvo zdravotnictví Gazy oznámilo, že při izraelské vojenské ofenzivě v Gaze po útoku Hamásu 7. října loňského roku bylo zabito 40 005 Palestinců.Počet mrtvých v Gaze dosáhl 40 000 a další tisíce ještě nebyly spočítányPočet mrtvých podle ministerstva zdravotnictví v Gaze přesáhl po deseti měsících války 40 000. Malé, hustě obydlené území je přeplněné mrtvými, informuje agentura Associated Press. Svědectví svědků a videozáznamy podle agentury ukazují, že těla jsou pohřbena na dvorech a parkovištích, pod schodišti a podél silnic. Další leží pod sutinami a jejich rodiny si nejsou jisté, zda budou vůbec spočítány.Mnoho z těchto lidí však není do oficiálního sčítání zahrnuto. Oficiální údaje evidují jako válečné oběti pouze ty, které zabily bomby a kulky.„Lidé, kteří zemřeli v důsledku nepřímých dopadů války, včetně nemocí, hladu a zhroucení zdravotnického systému, nejsou [do počtu mrtvých ve válce] zahrnuti,“ řekl dr. Marwan al-Hams, ředitel polních nemocnic na palestinském ministerstvu zdravotnictví. „Pro sčítání těchto [obětí] bude vytvořen výbor, který začne pracovat ihned po skončení války.“Izraelští představitelé zpochybňují počty mrtvých uváděné úřady v Gaze a tvrdí, že vzhledem k tomu, že Hamás kontroluje tamní vládu, nemohou jeho zdravotničtí úředníci poskytovat věrohodné údaje. Po několika konfliktech v letech 2009-2021 však vyšetřovatelé OSN sestavili vlastní seznamy mrtvých a zjistili, že se přesně shodují s těmi z Gazy.„Bohužel máme smutnou zkušenost, že každých několik let musíme koordinovat údaje o obětech s ministerstvem zdravotnictví,“ uvedl Farhan Haq, mluvčí generálního tajemníka OSN. „Jejich údaje se ukázaly být obecně přesné.“o němž informovala agentura Reuters. Dodal, že tento incident nepředstavuje etiku skupiny.



Agentura AP uvádí, že počet mrtvých přesáhl 40 000 a márnice a hřbitovy v Gaze jsou plné



Rodiny, které opakovaně utíkají před ofenzivou, pohřbívají své mrtvé, kde se dá: na dvorcích a parkovištích, pod schody a podél silnic, uvádějí svědci a videozáznamy. Jiní leží pod troskami a jejich rodiny si nejsou jisté, zda je někdy někdo spočítá.



Na rozlehlém hřbitově v Gaze, kde Sa'di Baraka tráví celé dny tím, že kopá do země a připravuje místo pro další mrtvé, jsou hluboko pod zemí navršeny řady hrobů. „Někdy děláme hroby na hrobech,“ řekl.



Baraka a jeho sbor dobrovolných hrobníků na hřbitově v Deir al-Balah začínají za východu slunce kopat nové hroby nebo znovu otevírat ty stávající. Mrtví mohou někdy pocházet z kilometrů vzdálených úseků Gazy, kde jsou pohřebiště zničena nebo nedostupná. Hřbitov je starý 70 let. Čtvrtina hrobů je nová.



Šéf izraelské špionáže se připojí ke svým americkým a egyptským protějškům a katarskému premiérovi, aby se v katarském hlavním městě Dauhá zúčastnili nového kola jednání o příměří v Gaze, píše agentura Reuters.



Izraelskou delegaci tvoří David Barnea, šéf domácí bezpečnostní služby Ronen Bar a šéf armády pro rukojmí Nitzan Alon, uvedli představitelé obrany.



Na jednáních, která svolal katarský premiér šejk Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, budou Washington zastupovat ředitel CIA Bill Burns a vyslanec USA pro Blízký východ Brett McGurk, v Dauhá se očekává také šéf egyptské rozvědky Abbás Kamel.



Vysoký představitel Hamásu Sámí abú Zuhrí ve čtvrtek agentuře Reuters řekl, že skupina je odhodlána k vyjednávacímu procesu, a vyzval zprostředkovatele, aby zajistili závazek Izraele k návrhu, s nímž Hamás souhlasil na začátku července a který by podle něj ukončil válku a vyžadoval úplné stažení izraelských vojsk z Gazy.



Jeden ze dvou mužů, kteří byli dnes na Západním břehu Jordánu zabiti při izraelském náletu, byl podle agentury AFP bývalý izraelský vězeň propuštěný v listopadu.



Během tří dnů se jednalo o druhé úmrtí bývalého palestinského vězně propuštěného během příměří ve válce v Gaze.



Osmnáctiletý Wael Misha byl jedním z 240 palestinských vězňů, kteří byli v listopadu propuštěni z izraelských věznic výměnou za 105 rukojmích zadržovaných v Gaze, uvedl Klub palestinských vězňů.



K výměně došlo během týdenního listopadového příměří mezi Izraelem a Hamásem.



Palestinská tisková agentura Wafa uvedla, že mezi sedmi zraněnými při úderu na Balatu byla i žena a dítě. Izraelská armáda uvedla, že při úderu byli zabiti dva ozbrojenci.



Vojenský poradce z leteckých sil íránských Revolučních gard zemřel na následky zranění, která utrpěl v posledních týdnech v Sýrii, uvedla íránská tisková agentura Fars, kterou Revoluční gardy řídí.



„Plukovník Ahmadreza Afshari zemřel v důsledku zranění, která utrpěl při leteckém bombardování ze strany koalice, která zasahuje v Sýrii,“ uvedl velitel Revolučních gard Hossein Salami.



Íránská média neuvedla přesné datum úderu, ale uvedla, že Afshari utrpěl zranění mezi koncem července a začátkem srpna.



Spojené státy i Izrael provedly v Sýrii údery proti frakcím spojeným s Íránem, kde vliv Teheránu vzrostl od doby, kdy začal podporovat prezidenta Bašára Asada v občanské válce, která začala v roce



Po deseti měsících izraelské války v Gaze překročil počet obětí podle tamních zdravotnických úřadů 40 000. Většinu mrtvých tvoří civilisté a celkový počet představuje téměř 2 % předválečné populace Gazy, tedy každého padesátého obyvatele.



Ani toto číslo však nevypovídá o všech palestinských ztrátách. „Toto číslo, 40 000, zahrnuje pouze těla, která byla přijata a pohřbena,“ řekl doktor Marwan al-Hams, ředitel polních nemocnic na palestinském ministerstvu zdravotnictví. „Testují se nové postupy, které by na seznam mrtvých zahrnovaly i ty, kteří jsou nezvěstní nebo o nichž se ví, že jsou pod sutinami, ale zatím nebyly schváleny.“



Podle Hamse se předpokládá, že asi 10 000 obětí náletů zůstává pohřbeno ve zřícených budovách, protože je málo těžké techniky nebo paliva na to, aby bylo možné prohrabávat ocelové a betonové ruiny a hledat je.





IDF nařídila další evakuace v celém Chán Júnisu v Gaze



Arabský mluvčí IDF Avichay Adraee v příspěvku na X uvedl: „Všichni obyvatelé bloků 38, 39, 41, 42 ve čtvrtích Al-Qarara 3 a Al-Sathar“ na jihovýchodě pásma Gazy mají opustit své domovy a úkryty.



„Na pozadí neustálého odpalování raket Hamásem a teroristickými organizacemi z vašich oblastí bude [izraelská armáda] proti těmto teroristickým živlům okamžitě rázně zakročovat.“



Izrael v posledních týdnech vydal řadu příkazů k evakuaci oblastí v Chán Júnisu a jeho okolí, protože pokračuje ve své ofenzivě v Gaze.



Rektorka newyorské Kolumbijské univerzity včera rezignovala s odvoláním na daň, kterou si vybralo „období zmatků“ poté, co čelila kontrole za to, jak se vypořádala s demonstracemi na této instituci kvůli izraelsko-hamasácké válce, informuje agentura AFP.



Britsko-americká ekonomka Minouche Shafik je čtvrtou rektorkou univerzity Ivy League, která odstoupila v důsledku ostrých rozporů a protiválečných protestů, jež zachvátily univerzitní kampusy po celých USA.



Protesty, které rozbouřily Kolumbijskou univerzitu a další školy, vyvrcholily tím, že Kongres začal vyšetřovat vedoucí představitele vysokých škol kvůli obviněním z antisemitismu a kvůli tomu, zda se dělá dost pro bezpečnost židovských studentů.



Shafiková, která se loni stala první ženou v čele Columbie, v dopise univerzitní komunitě uvedla, že má pocit, že za svého působení „dosáhla pokroku v řadě důležitých oblastí“, ale poznamenala, že to bylo také „období zmatků, kdy bylo obtížné překonat rozdílné názory napříč naší komunitou“.



Columbia byla epicentrem protiválečného protestního hnutí na univerzitě. Propalestinští demonstranti si v dubnu v kampusu Kolumbijské univerzity postavili tábory, zatímco Shafiková svědčila před výborem Sněmovny reprezentantů, který vyšetřoval antisemitismus.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu popřel zprávu, že hovořil s republikánským prezidentským kandidátem Donaldem Trumpem o příměří v Gaze a o jednáních o propuštění rukojmích.



„Na rozdíl od zpráv v médiích premiér Benjamin Netanjahu včera s bývalým prezidentem Donaldem Trumpem nemluvil,“ uvádí se v prohlášení Netanjahuova úřadu.



Zpráva agentury Axios se odvolávala na dva americké zdroje. Jeden ze zdrojů uvedl, že Trumpův telefonát měl Netanjahua povzbudit k přijetí dohody, ale zdůraznil, že neví, zda to bývalý prezident Netanjahuovi skutečně řekl. Trumpova kampaň se k tomu nevyjádřila.





Australský opoziční lídr dostal ve čtvrtek od nezávislého politika ve vyhrocené scéně v parlamentu pokyn, aby „přestal být rasistou“ poté, co lídr zopakoval výzvu, aby země zastavila příchod uprchlíků z Gazy.



Peter Dutton, předseda středopravicové Liberální strany, prohlásil, že lidé prchající před konfliktem mezi Izraelem a Hamásem představují „riziko pro národní bezpečnost“ a že Austrálie má nedostatečná opatření pro prověřování osob, které do země přicházejí jako uprchlíci.



Podle údajů, které vláda zveřejnila v reakci na Duttonovy výroky, jež původně pronesl ve středu a poté zopakoval ve čtvrtek, vydala Austrálie od 7. října loňského roku téměř 3 000 návštěvnických víz lidem prchajícím z Gazy nebo Západního břehu Jordánu, zatímco žádost dalších o něco více než 7 000 lidí zamítla.



„Jsou to rodiny, které se snažíte vykreslit - že jsou všichni nějak teroristé, že by všichni měli být nedůvěryhodní a nehodní humanitární pomoci,“ řekla ve čtvrtek Duttonovi v parlamentu nezávislá zákonodárkyně Zali Steggallová.



Když se do toho Dutton vložil, Steggallová mu řekla, aby „přestal být rasistou“.



Duttona ve čtvrtek v parlamentu kritizoval také premiér Anthony Albanese: „Zasévá strach a rozděluje. To je to, co dělá, to je to, co dělal celou svou politickou kariéru a to je to, co dělá i nadále.“





Agentura AP přináší některé souvislosti v době, kdy se USA, Katar a Egypt připravují na setkání s izraelskou delegací, která se má dnes v Kataru sejít k jednání.



Zprostředkovatelé se již několik měsíců snaží vypracovat třífázový plán, v němž by Hamás propustil desítky izraelských rukojmích výměnou za trvalé příměří, stažení izraelských sil z Gazy a propuštění Palestinců vězněných Izraelem.



Obě strany v zásadě souhlasily s plánem, který 31. května oznámil americký prezident Joe Biden. Hamas však navrhl „změny“ a Izrael „upřesnění“, což vedlo k tomu, že obě strany obvinily tu druhou z nových požadavků, které nemohou přijmout.



Hamás odmítl nejnovější požadavky Izraele, které zahrnují trvalou vojenskou přítomnost podél hranice Gazy s Egyptem a linii protínající Gazu, kde by prohledával Palestince vracející se do svých domovů, aby vykořenil militanty. Mluvčí Hamásu Usáma Hamdan agentuře AP řekl, že skupina má zájem pouze o diskusi o realizaci Bidenova návrhu, nikoli o další jednání o jeho obsahu.



Benjamin Netanjahu popírá, že by Izrael vznesl nové požadavky, ale zároveň opakovaně vznesl otázku, zda příměří vydrží, a prohlásil, že Izrael je i nadále odhodlán dosáhnout „úplného vítězství“ nad Hamásem a propuštění všech rukojmích.



Obě strany se rovněž rozcházejí v názoru na podrobnosti výměny rukojmích a vězňů, včetně toho, kdo z palestinských vězňů by měl nárok na propuštění.





Příbuzní izraelských rukojmích, které Hamás unesl během útoku ze 7. října, protestovali v Tel Avivu před dnešními jednáními o příměří. Protestující požadují dohodu, která by vedla k navrácení rukojmích.





Palestinské ministerstvo zdravotnictví na Západním břehu Jordánu podle agentury AP oznámilo, že izraelské síly zabily na okupovaném území dva Palestince.



Ministerstvo identifikovalo zabité muže jako 18letého Waela Mishu a 20letého Ahmeda Khalila. Militantní skupiny se bezprostředně nevyjádřily k tomu, zda muži měli nějakou příslušnost.



Izraelská armáda uvedla, že letadla zabila dva ozbrojence, kteří byli označeni za hrozbu pro jednotky operující ve městě Nábulus. Uvedla, že rovněž opětovala palbu, když na vojáky stříleli.



Izraelská armáda uvedla, že k úderu došlo ve chvíli, kdy armáda a policie v noci zajišťovaly přístup židovských věřících k Josefově hrobce v Nábulusu, informuje agentura AFP.



Hrobka je uctívána židy, kteří věří, že je v ní pohřbena biblická postava. Muslimové věří, že je to místo odpočinku buď Josefa, nebo islámského duchovního z 18. století jménem šejk Yousef Dawiqat. Již dříve zde docházelo ke sporům.





Turecký prezident Tayyip Erdogan včera sdělil hostujícímu palestinskému prezidentovi Mahmúdu Abbásovi, že Turecko bude i nadále podporovat palestinskou věc a tlačit na mezinárodní společenství, aby zvýšilo tlak na Izrael, uvedl jeho úřad.



Erdogan odsoudil izraelskou válku v Gaze a obvinil některé západní země, že mlčí a nadále podporují Izrael, uvedla agentura Reuters.



Erdogan také Abbásovi řekl, že všechny země, zejména v muslimském světě, by měly zvýšit úsilí o zajištění okamžitého příměří v Gaze a nepřerušené dodávky humanitární pomoci Palestincům.





Světová zdravotnická organizace uvedla, že z pásma Gazy bylo evakuováno 11 dětí s rakovinou, aby se mohly léčit, píše agentura AP.



Izrael od květnového zahájení operace v Rafáhu na hranici s Egyptem území z větší části uzavřel. Izrael kontroluje všechny přestupní body do Gazy a z Gazy a dovolil odejít na léčení jen malému počtu pacientů.



Nermine Abu Shaaban, koordinátor evakuace pacientů WHO, uvedl, že děti byly převezeny přes přechod Kerem Shalom do Izraele a směřovaly na léčení do sousedního Jordánska. Sedm dětí bylo převezeno sanitkou a zbytek autobusem. Evakuaci zorganizovala WHO a dvě americké charitativní organizace.



Izrael umožňuje, aby každého pacienta doprovázel ženský doprovod prověřený bezpečnostními službami, který si může vzít malou tašku s oblečením, jeden mobilní telefon a nabíječku.



Ministerstvo zdravotnictví Gazy uvádí, že přibližně 28 000 pacientů potřebuje lékařské ošetření mimo Gazu.



Blinken a Katar varují všechny strany, aby nepodkopávaly rozhovory o příměří, protože očekávání klesají





Blinken a šejk Mohammed bin Abdulrahman Al Thani v telefonickém rozhovoru uvedli, že „žádná strana v regionu by neměla podnikat kroky, které by podkopaly úsilí o dosažení dohody“, uvedlo americké ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení.



Jednání zkomplikovala také vražda jednoho z hlavních vyjednavačů Hamásu Ismaila Haníji, ke které došlo koncem minulého měsíce v Íránu a z níž Teherán viní Izrael. Teherán od té doby hrozí odvetou za toto zabití, ačkoli američtí i íránští představitelé naznačili, že výrazný pokrok směrem k příměří v Gaze by mohl přinést okamžitou deeskalaci v regionu.



Vrcholný představitel Hamásu Usáma Hamdan ve středu agentuře Associated Press řekl, že palestinská militantní skupina ztrácí víru ve schopnost USA zprostředkovat příměří v Gaze a že se jednání zúčastní pouze tehdy, pokud se zaměří na realizaci návrhu, který v květnu podrobně popsal americký prezident Joe Biden a který byl schválen na mezinárodní úrovni.



„Informovali jsme zprostředkovatele, že ... jakákoli schůzka by měla být založena spíše na jednání o prováděcích mechanismech a stanovení termínů než na vyjednávání o něčem novém,“ řekl Hamdan, který je členem politického byra Hamásu. „V opačném případě Hamás nenajde žádný důvod k účasti.“



Izrael svou účast na jednáních potvrdil. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu důsledně obviňuje Hamás z dosavadního neúspěchu rozhovorů, když na začátku tohoto měsíce prohlásil: „Skutečnost je taková, že je to Hamás, který brání propuštění našich rukojmích a který se nadále staví proti nástinu [příměří].“





Vedle nemocnice Al-Aksá jeden z úderů zasáhl v úterý pozdě večer rodinný dům v zastavěném uprchlickém táboře Nuseirát v centrální části Gazy a zabil pět dětí ve věku od 2 do 11 let a jejich rodiče. Při dalším úterním útoku byla při izraelském náletu v Deir al-Balah zabita čtyřdenní dvojčata, která šel jejich otec zaregistrovat při porodu.



Izraelští vojáci používají v Gaze palestinské civilisty jako živé štíty, aby mohli proniknout do tunelů a budov, u nichž mají podezření, že mohou být nastraženy nálože, a vyčistit je, uvedla jedna z předních izraelských nevládních organizací a noviny. Tato praxe je tak rozšířená mezi různými jednotkami bojujícími v Gaze, že by se v podstatě dala považovat za „protokol“, uvedl Nadav Weiman, výkonný ředitel skupiny Breaking the Silence (Prolomení mlčení), kterou založili izraelští váleční veteráni, aby dokumentovali zneužívání armády.



Izrael schválil výstavbu nové osady na území světového dědictví UNESCO nedaleko Betléma na okupovaném Západním břehu Jordánu, uvedl ve středu jeho krajně pravicový ministr financí. Bezalel Smotrich, který zároveň vede civilní záležitosti na ministerstvu obrany, uvedl, že jeho úřad „dokončil svou práci a zveřejnil plán nové osady Nahal Heletz v Guš Ecionu“, bloku osad jižně od Jeruzaléma. „Budeme i nadále bojovat proti nebezpečnému projektu vytvoření palestinského státu tím, že budeme vytvářet fakta na místě,“ uvedl v příspěvku na webu X.



Libanonské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že izraelské údery zabily ve středu na jihu země dva lidi, přičemž Hizballáh oznámil smrt dvou svých bojovníků. Libanonské ministerstvo zdravotnictví již dříve oznámilo, že „izraelský nepřátelský“ úder v Abbásíji nedaleko města Tyr na jihu země zranil 17 lidí, včetně dvou teenagerů a osmileté dívky, přičemž čtyři lidé jsou v „kritickém“ stavu. Hizballáh uvedl, že v reakci na úder v Abbásíji vypálil „salvy raket Kaťuša“ na město Kirjat Šmona v severním Izraeli.



Izrael uvedl, že jeho síly ve středu zasáhly palestinské ozbrojence v Tamúnu na okupovaném Západním břehu Jordánu, zatímco Hamás oznámil, že jeho bojovníci se zapojili do ostrých střetů s izraelskými silami v nedalekém městě Tubas poté, co byl jeden z nich zabit při izraelském náletu. Oficiální palestinská tisková agentura Wafe uvedla, že při izraelském náletu v Tubasu byl zabit jeden člověk, zatímco čtyři další byli zabiti při útoku izraelského bezpilotního letounu v Tamúnu, který leží o několik kilometrů jižněji. Jejich totožnost neuvedla, ale brigády al-Kassám - ozbrojené křídlo Hamásu - později uvedly, že při náletu v Tubasu byl zabit jeden z jejich bojovníků, Fayyaz Fawaz Daraghmeh.



Bývalá rukojmí, jejíž manžel je stále v zajetí v Gaze, uvedla, že neočekává, že ho znovu uvidí, pokud se Izrael nedohodne na příměří. Aviva Siegel byl propuštěn po 51 dnech v zajetí na základě týdenní dohody z listopadu loňského roku. Její obavy o manžela Keitha Siegela ještě vyostřilo její vlastní utrpení, které spočívalo v hladu, nedostatku, násilí, izolaci a psychickém týrání, uvedla.



Británie a Německo byly mezi zeměmi, které se připojily k odsouzení Itamara Ben-Gvira, izraelského ultranacionalistického ministra národní bezpečnosti, který v úterý v rozporu s dlouholetými pravidly vedl stovky Izraelců při zpěvu židovských písní a provádění náboženských rituálů na vyvýšeném areálu v jeruzalémském Starém Městě známém pro muslimy jako al-Haram aš-Šaríf. Podle dlouhodobé, ale křehké dohody mohou židé toto místo navštěvovat, ale nemohou se tam modlit.

0