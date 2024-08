Kamala Harris i nadále podporuje izraelské etnické čistky Palestinců v Gaze

15. 8. 2024

čas čtení 2 minuty

Více než 40 000 mrtvých a tisíce dalších pohřbených pod troskami desítek tisíc amerických bomb v Gaze nijak nezasáhlo do svědomí Kamaly Harris. Ani počet mrtvých, který předpovídá britský lékařský časopis Lancet, podle něhož až 185 000 osob zemřelo v důsledku nemocí a hladu v rámci nejhrozivější genocidní etnické čistky v tomto století, míní Walt Zlotow na webu antiwar.com.

Harris má samozřejmě více rozumu, než aby jásala nad izraelskou genocidou v Gaze. Zde kampaň formuluje svou podporu takto: Harris se vyjádřila jasně: "Vždy budu usilovat o to, aby se Izrael dokázal bránit proti Íránu a Íránem podporovaným teroristickým skupinám". Tvrdí, že ji trápí utrpení, které tam způsobuje nekonečný přísun amerických bomb, ale odmítá podpořit embargo na Izrael.

Její manžel Doug Emhoff dodává: "Dovolte mi, abych to objasnil: viceprezidentka vždy byla a i nadále bude silnou zastánkyní Izraele jako bezpečného demokratického a židovského státu a vždy zajistí, aby se Izrael mohl bránit, tečka. Protože taková Kamala Harris je." Kdyby byl Emhoff poctivý a slušný člověk, mohl by to udělat tak, že by jednoduše nahradil slova "demokratický" a "židovský" slovy "apartheidní" a "genocidní".

Když protestující proti izraelské genocidě konfrontovali Harris ohledně její podpory Izraele během předvolebního projevu v Detroitu, Harris se ostře ohradila: "Víte co? Pokud chcete, aby Donald Trump vyhrál, tak to řekněte. V opačném případě mluvím já." To se stalo obvyklou odpovědí demokratů na nátlak proti podpoře izraelské genocidy v Gaze ze strany demokratů: "Nezmiňujte se" o tom, že USA umožňují genocidu... musíme vyhrát volby.

Po třech týdnech kampaně na post první ženy v prezidentských volbách v USA zamrzl morální kompas Kamaly Harris v podpoře izraelské genocidy v Gaze. Měla by se zamyslet nad touto věčnou pravdou. Co člověku prospěje, když získá svět, když kvůli tomu musí zaprodat svou duši?





Celý článek v anglickém originále ZDE

